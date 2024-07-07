Олисе перешел в «Баварию» из «Кристал Пэлас» за 60 млн евро
«Бавария» объявила о трансфере Майкла Олисе.
Полузащитник «Кристал Пэлас» подписал с мюнхенцами пятилетний контракт – до июня 2029 года.
Сообщалось, что сумма трансфера составит 60 млн евро.
В сезоне-2023/24 Олисе отметился 10 голами и 6 ассистами в 19 матчах за «Пэлас» в АПЛ. Подробная статистика 22-летнего хавбека – здесь.
Фото: fcbayern.com
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А если ты про лондонский, ну так напомни мне, дружок, когда Арсенал, затариваясь лучшими игроками лиги, садился в лужу, уступая чемпионство командам уровня Боруссии и Байера? Насколько я помню, у Арсенала в гонке команды куда посерьезнее.
Или ты про необдуманные траты? Тоже с удовольствием послушал бы, тут пример МЮ, на мой взгляд, куда более показателен был бы.
Третье – Кейн это плохой игрок? Откуда такое пренебрежительное отношение?
Ощущение, что залетел фонарем комментарий оставить, булькнул в лужу свое "важное мнение", а это еще и полайкал кто-то 🤡
P.s в цветах Баварии скоро не останется белого
Олисэ хороший молодой футболист, возможно, вырастет в топа, но не стоит ли перед такой покупкой продать хотя бы одно игрока по позиции?
Бавария сейчас с сомнительным тренером и с раздутым составом с огромными зарплатами. Это может закончиться длительным кризисом.
Если, конечно, в Бундеслиге будет конкуренция.
Я бы понял, если бы вас удивил, например, Дайер, но точно не эти двое
Я бы понял, если бы вас удивил, например, Дайер, но точно не эти двое
Я бы понял, если бы вас удивил, например, Дайер, но точно не эти двое