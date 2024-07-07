Олисе перешел в «Баварию» из «Кристал Пэлас» за 60 млн евро

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Кристал Пэлас Майкл Олисе Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Майкла Олисе.

Полузащитник «Кристал Пэлас» подписал с мюнхенцами пятилетний контракт – до июня 2029 года.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 60 млн евро.

В сезоне-2023/24 Олисе отметился 10 голами  и 6 ассистами в 19 матчах за «Пэлас» в АПЛ. Подробная статистика 22-летнего хавбека – здесь.

Фото: fcbayern.com

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38 комментариев
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компани закупается в кристал пэласе для своего похода, баварию ждут великие времена
+39
0
+39
Ответ mc-manaman
Секу Олисе?
Олисе Селезнёва
+35
0
+35
Ответ Ertholg
неужели в Баварии мало игроков на его позиции с примерно такими же скиллами?
хрустального Комана хотят продать . да и гнабри с его зп 18 млн в год с налогами
+14
-1
+13
Секу Олисе?
+12
-2
+10
неужели в Баварии мало игроков на его позиции с примерно такими же скиллами?
+10
-2
+8
Ответ luwill
Вообще-то 45+5 на оф сайте
45+5 Фунтов? примерно и есть 60 Евро
+6
0
+6
Ответ mc-manaman
Секу Олисе?
Олисе гун из Краснодара
+6
0
+6
Ответ Алексей Кузьмичев
Бавария превращается в какой-то Арсенал, раньше клуб был основой сборной, сейчас покупают за огромные деньжищи Кейнов, Олисе, тренер Компани...
что значит "какой-то Арсенал"? Не определился какой? Тульский или Киевский?

А если ты про лондонский, ну так напомни мне, дружок, когда Арсенал, затариваясь лучшими игроками лиги, садился в лужу, уступая чемпионство командам уровня Боруссии и Байера? Насколько я помню, у Арсенала в гонке команды куда посерьезнее.

Или ты про необдуманные траты? Тоже с удовольствием послушал бы, тут пример МЮ, на мой взгляд, куда более показателен был бы.

Третье – Кейн это плохой игрок? Откуда такое пренебрежительное отношение?
Ощущение, что залетел фонарем комментарий оставить, булькнул в лужу свое "важное мнение", а это еще и полайкал кто-то 🤡
+8
-3
+5
Кайфовый игрок, поздравляю Баварию
+3
0
+3
Ответ МБ14
Интересно, а будут комментарии, что Бавария ослабляет АПЛ? Кейн, Мане, Олисе, на очереди Палинья.
Бавария ослабляет себя покупая полена из АПЛ
+3
-1
+2
Ответ mc-manaman
Секу Олисе?
Сандей
+2
0
+2
Сандэй Олисе?

P.s в цветах Баварии скоро не останется белого
+3
-1
+2
Бавария превращается в какой-то Арсенал, раньше клуб был основой сборной, сейчас покупают за огромные деньжищи Кейнов, Олисе, тренер Компани...
+11
-9
+2
Сане, Коман, Гнабри.
Олисэ хороший молодой футболист, возможно, вырастет в топа, но не стоит ли перед такой покупкой продать хотя бы одно игрока по позиции?
Бавария сейчас с сомнительным тренером и с раздутым составом с огромными зарплатами. Это может закончиться длительным кризисом.
Если, конечно, в Бундеслиге будет конкуренция.
+2
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Удивлен, что никто из тренеров не хотел в Баварию, да, руководство неадекватное, но зато топ состав и есть деньги на усиления. Вон уже 2 крутых трансфера оформили.
+1
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Ответ Флориан Виртц
хрустального Комана хотят продать . да и гнабри с его зп 18 млн в год с налогами
Большеьв его магию не верят?
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+1
Ответ Алексей Кузьмичев
Бавария превращается в какой-то Арсенал, раньше клуб был основой сборной, сейчас покупают за огромные деньжищи Кейнов, Олисе, тренер Компани...
Очень странно, что из кучи спорных трансферов Баварии за последние годы, вы выделили два, которые как раз меньше всего вопросов вызывают. Кейн - очевидно лучший форвард мира, в чем проблема с его трансфером? Олиск провел сильный сезон в апл, на его позиции есть проблемы в клубе, и в целом Бавария сильно страдала от отсутствия креатива в атаке. Так что тоже выглядит толковым приобретение.
Я бы понял, если бы вас удивил, например, Дайер, но точно не эти двое
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Ответ Roman
Выиграют Бундеслигу в первом его сезоне
Алонсо и остальные Боруссии будут сильно против
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+1
Ответ Алексей Кузьмичев
Бавария превращается в какой-то Арсенал, раньше клуб был основой сборной, сейчас покупают за огромные деньжищи Кейнов, Олисе, тренер Компани...
Что ты несешь🤡 Во-первых у Арсенала одна из лучших по качеству трансферных компаний среди всех топ клубов за последние годы, и во-вторых что в твоем списке делает Кейн, который провел отличнейший сезон и уже точно стоит своих денег
+1
0
+1
Топ-трансфер для Баварии
+1
0
+1
Интересно, а будут комментарии, что Бавария ослабляет АПЛ? Кейн, Мане, Олисе, на очереди Палинья.
+2
-1
+1
Ответ Алексей Кузьмичев
Бавария превращается в какой-то Арсенал, раньше клуб был основой сборной, сейчас покупают за огромные деньжищи Кейнов, Олисе, тренер Компани...
Очень странно, что из кучи спорных трансферов Баварии за последние годы, вы выделили два, которые как раз меньше всего вопросов вызывают. Кейн - очевидно лучший форвард мира, в чем проблема с его трансфером? Олиск провел сильный сезон в апл, на его позиции есть проблемы в клубе, и в целом Бавария сильно страдала от отсутствия креатива в атаке. Так что тоже выглядит толковым приобретение.
Я бы понял, если бы вас удивил, например, Дайер, но точно не эти двое
0
0
0
Ответ Алексей Кузьмичев
Бавария превращается в какой-то Арсенал, раньше клуб был основой сборной, сейчас покупают за огромные деньжищи Кейнов, Олисе, тренер Компани...
Очень странно, что из кучи спорных трансферов Баварии за последние годы, вы выделили два, которые как раз меньше всего вопросов вызывают. Кейн - очевидно лучший форвард мира, в чем проблема с его трансфером? Олиск провел сильный сезон в апл, на его позиции есть проблемы в клубе, и в целом Бавария сильно страдала от отсутствия креатива в атаке. Так что тоже выглядит толковым приобретение.
Я бы понял, если бы вас удивил, например, Дайер, но точно не эти двое
0
0
0
Ответ VuNePonimaete
Удивлен, что никто из тренеров не хотел в Баварию, да, руководство неадекватное, но зато топ состав и есть деньги на усиления. Вон уже 2 крутых трансфера оформили.
Первый какой?
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Ответ ymrw7khqpd
Кайфовый игрок, поздравляю Баварию
Болельщикам Баварии можно позавидовать. Парень играет зрелищно, легко, вдохновенно даже. Украсит игру, несомненно.
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Ответ Лига Мастеров
Первый какой?
Палинья
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Ответ МБ14
Интересно, а будут комментарии, что Бавария ослабляет АПЛ? Кейн, Мане, Олисе, на очереди Палинья.
а как же Сане и Дайер?
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Ответ Уся Ваткин
Олисе Селезнёва
Привет, Олисе!
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Ответ Ertholg
неужели в Баварии мало игроков на его позиции с примерно такими же скиллами?
всё же этот парень будет покруче сане, комана и гнабри
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Ответ Сергей Лимонников
Большеьв его магию не верят?
А прикиньте, перейдет в контендер и снова возьмет титул )
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