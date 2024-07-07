Олисе перешел в «Баварию» из «Кристал Пэлас» за 60 млн евро

«Бавария» объявила о трансфере Майкла Олисе.

Полузащитник « » подписал с мюнхенцами пятилетний контракт – до июня 2029 года.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 60 млн евро.

В сезоне-2023/24 отметился 10 голами и 6 ассистами в 19 матчах за «Пэлас» в . Подробная статистика 22-летнего хавбека – здесь.

Фото: fcbayern.com

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