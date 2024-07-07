Аршавин посетил «Хатынь» в Беларуси: «Натолкнуло на мысль, что везде советских людей сжигали, куда ни поедь. Сборную Украины сюда отвезите, послушают пускай»

Андрей Аршавин высказался о посещении мемориала «Хатынь» в Беларуси.

Деревня с одноименным названием была уничтожена немецким карательным отрядом 22 марта 1943 года. За возможную помощь партизанам были сожжены или расстреляны 149 жителей, включая 75 детей.

«Мне это напомнило нашу Пискаревку.

Напомнило, как я в детстве ездил в Германии в такие же музеи, где концлагеря были. И натолкнуло меня на мысль, что, в какую страну ни поедь, везде советских людей сжигали.

И еще сборную сюда отвезите современную, просто послушают пускай», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Аршавин принял участие в ретроматче легенд сборных России и Беларуси в Минске.

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