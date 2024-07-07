Аршавин посетил «Хатынь» в Беларуси: «Натолкнуло на мысль, что везде советских людей сжигали, куда ни поедь. Сборную Украины сюда отвезите, послушают пускай»
Андрей Аршавин высказался о посещении мемориала «Хатынь» в Беларуси.
Деревня с одноименным названием была уничтожена немецким карательным отрядом 22 марта 1943 года. За возможную помощь партизанам были сожжены или расстреляны 149 жителей, включая 75 детей.
«Мне это напомнило нашу Пискаревку.
Напомнило, как я в детстве ездил в Германии в такие же музеи, где концлагеря были. И натолкнуло меня на мысль, что, в какую страну ни поедь, везде советских людей сжигали.
И еще сборную Украины сюда отвезите современную, просто послушают пускай», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Аршавин принял участие в ретроматче легенд сборных России и Беларуси в Минске.
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Это всё герои новой Украины, увы.
И сборую Украины нужно привезти туда. Всех этих зозуль.
Русские, украинцы, беларусы, прибалты и т.д.
И да, есть статистика по количеству шуцманов. Они были из представителей разнных национальностей, но факт, что основу составляли украинцы и прибалты. Их было в разы больше, чем белорусов, причем даже не в абсолютных цифрах, а в относительных, с учетом общего количества населения республик.
Факт в том, что именем организатора львовского погрома 1941 года- шухевича- названы улицы, практически во всех городах Украины. Вам нужна ссылка на то, что такое львовский погром в 41 году?