Аршавин посетил «Хатынь» в Беларуси: «Натолкнуло на мысль, что везде советских людей сжигали, куда ни поедь. Сборную Украины сюда отвезите, послушают пускай»

Теги Зенит Андрей Аршавин Сборная Украины по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Политика Сергей Егоров журналист Футбол

Андрей Аршавин высказался о посещении мемориала «Хатынь» в Беларуси.

Деревня с одноименным названием была уничтожена немецким карательным отрядом 22 марта 1943 года. За возможную помощь партизанам были сожжены или расстреляны 149 жителей, включая 75 детей.

«Мне это напомнило нашу Пискаревку.

Напомнило, как я в детстве ездил в Германии в такие же музеи, где концлагеря были. И натолкнуло меня на мысль, что, в какую страну ни поедь, везде советских людей сжигали.

И еще сборную Украины сюда отвезите современную, просто послушают пускай», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Аршавин принял участие в ретроматче легенд сборных России и Беларуси в Минске.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

197 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Украинцы тоже были советскими гражданами. Их тоже жгли и убивали гитлеровцы. Украинцы тоже воевали в Советской Армии, освобождали страну и Европу от фашизма.
+314
-53
+261
Ответ Nikita1981
Украинцы тоже были советскими гражданами. Их тоже жгли и убивали гитлеровцы. Украинцы тоже воевали в Советской Армии, освобождали страну и Европу от фашизма.
Так и надо прославлять воинов Красной Армии, а не пособников нацистов.
+230
-56
+174
Ответ Nikita1981
Украинцы тоже были советскими гражданами. Их тоже жгли и убивали гитлеровцы. Украинцы тоже воевали в Советской Армии, освобождали страну и Европу от фашизма.
Про это и речь. Они с какого то перепугу про это забыли
+160
-45
+115
Самое главное, расскажите, кто в карательных отрядах служил и исполнял приказы.
+126
-17
+109
Я был впервые в Хатыни в 1979 году поздней осенью. На меня эта поездка с командой произвела сильнейшее впечатление. После этого был еще три раза . Ну и , конечно, все должны знать кто сжег в деревенском ангаре жителей деревни - это наемники из УПА и УНА УНСО 118 батальон Шуцманшафт.
+109
-15
+94
Просто факты: Хатынь сжег 118 батальон шуцманшафта, сформированный в июле 1942 года в Киеве на основе одной из рот 115-го батальона охранной полиции (бывших служащих распущенного немцами Буковинского куреня), военнопленных Красной армии и местных добровольцев.
Это всё герои новой Украины, увы.
И сборую Украины нужно привезти туда. Всех этих зозуль.
+124
-32
+92
Ответ Mbest77
Кто только не служил… Русские, украинцы, беларусы, прибалты и т.д.
Ага, и в России с Беларусью тоже гордятся своими карателями? В парламентах чествуют, улицы их фамилиями называют и в школе изучают?
+84
-17
+67
Ответ Nikita1981
Украинцы тоже были советскими гражданами. Их тоже жгли и убивали гитлеровцы. Украинцы тоже воевали в Советской Армии, освобождали страну и Европу от фашизма.
Ага, но они это вдруг забыл и молятся на тех, кто их же и сжигал.
+57
-11
+46
Ответ Kapik Kapik
Комментарий скрыт
Это рассказали документы Великобритании, СССР и США
+50
-5
+45
Кстати во времена СССР тщательно скрывали,кто сжег людей в Хатыни.Говорили,что фашисты,но не говорили какие
+42
-4
+38
Ответ Pushkin_CR7
Самое главное, расскажите, кто в карательных отрядах служил и исполнял приказы.
Кто только не служил…
Русские, украинцы, беларусы, прибалты и т.д.
+62
-34
+28
Ответ MoRo
А на места голодомора в Украине и Поволжье какую сборную привезти?
Это про голод во всем мире, в том числе и в сша? Или опять эти сказки про злые советы, которые убивали светлых эльфов?
+46
-22
+24
Нацизм это страшное зло, его нужно искоренять
+26
-9
+17
красава Андрюха
+61
-47
+14
Ответ Vladimir_TheGreat
Если уж копировать из википедии, то пожалуйста всю информацию, а не выгодные для наброса куски)
Я знал об этом давно, гораздо раньше, чем это стало мейнстримом. Есть возражения против того, что написано?
И да, есть статистика по количеству шуцманов. Они были из представителей разнных национальностей, но факт, что основу составляли украинцы и прибалты. Их было в разы больше, чем белорусов, причем даже не в абсолютных цифрах, а в относительных, с учетом общего количества населения республик.
Факт в том, что именем организатора львовского погрома 1941 года- шухевича- названы улицы, практически во всех городах Украины. Вам нужна ссылка на то, что такое львовский погром в 41 году?
+13
-1
+12
а причём здесь сборная Украины по футболу ? Зачем её туда везти ?
+35
-24
+11
Ответ Nikita1981
Украинцы тоже были советскими гражданами. Их тоже жгли и убивали гитлеровцы. Украинцы тоже воевали в Советской Армии, освобождали страну и Европу от фашизма.
Мы в курсе, правда сами эльфы всячески от своего прошлого открещиваются
+16
-5
+11
Ответ Амантур Бакытбеков
Комментарий удален модератором
Даааа, да так что темпы роста населения были самыми высокими в истории всех народов СССР, не стыдно такую чушь писать?
+22
-11
+11
Про «подвиги» Бандеровцев сейчас в Украине забыли
+20
-9
+11
Страшное место, но посетить его должен каждый.
+14
-5
+9
Ответ Pushkin_CR7
Самое главное, расскажите, кто в карательных отрядах служил и исполнял приказы.
расскажи кто служил в НКВД расстреливал своих граждан, отправлял в лагеря, выселял народы в малопригодные для жизни территории
+21
-12
+9
Сборную Россию тогда в музей ГУЛАГа
+28
-19
+9
А на места голодомора в Украине и Поволжье какую сборную привезти?
+58
-51
+7
Ответ Dr. Heisenberg
Раз уж на то пошло, Аршавина можно будет в Бучу отвезти - такой культурно-познавательный обмен.
Бучеголовые повылазили
+6
-1
+5
Ответ zenitka
Кстати во времена СССР тщательно скрывали,кто сжег людей в Хатыни.Говорили,что фашисты,но не говорили какие
может, зря не говорили.
+7
-2
+5
Заявка на место в Госдуме
+16
-11
+5
Ответ N. Vidich
Да кому доказывать 🤷 Вот пищат и пищат еще, сто делать)
Да пущай пищат. Когда этих пискунов начнут из ЕС депортировать (а так и будет), с удовольствием буду смотреть на их визги. И в РФ за их комменты их уже не пустят (единственное безопасное место для них, кстати).
+7
-2
+5
Ответ Феоктист
Не ври, батальон сформирован был в Киеве, никаких там УПа и УНСо не было, обычные предатели из советских граждан, многие бывшие военнопленные, там, да, большинство с украинскими фамилиями, но много с русским, есть беларусы, татары и прочие. Можно ещё посоветовать посмотреть, что творили наши русские из Локотской республики в России, Белоруссии и потом в Варшаве, немцы даже удивились от их садизма. Почитай, они были потом при отступление из Локотской республики, сформированы в дивизию СС.
Это ты почитай отца с матерью. Это данные из архива. Хатынь сожгли 22 марта 1943 года наемники из УПА . А байки свои оставь для Зе и компании.
+9
-5
+4
Ответ Nikita1981
Украинцы тоже были советскими гражданами. Их тоже жгли и убивали гитлеровцы. Украинцы тоже воевали в Советской Армии, освобождали страну и Европу от фашизма.
И Аршик про это же
+12
-8
+4
Аршавин все правильно сказал !!!
+11
-7
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий