Причины плохой игры Мбаппе на Евро – проблемы с носом, спиной и коленом, конфликт с «ПСЖ» и политическая ситуация во Франции (Le Parisien)

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига травмы Евро-2024 Политика Килиан Мбаппе Футбол

На игру Мбаппе на Евро-20204 повлияли травмы, конфликт с «ПСЖ» и политика.

Форвард сборной Франции, сломавший нос в первом матче группового этапа со сборной Австрии, провел 4 матча и забил один гол – Польше с пенальти.

Как сообщает Le Parisien, у плохой формы капитана французов есть несколько причин.

Во-первых, Мбаппе на Евро не находится в идеальной физической форме. Помимо последствий перелома носа и необходимости играть в защитной маске, на Килиана повлияли боли в спине и повреждение колена в товарищеском матче с Люксембургом в июне.

Во-вторых, на Мбаппе повлиял конфликт с «ПСЖ» из-за непродления контракта и ухода в «Реал» свободным агентом.

В-третьих, нападающего отвлекает политическая ситуация во Франции, где в первом туре парламентских выборов победила партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Ранее французский нападающий назвал это «катастрофой».

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130 комментариев
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Хорошо хоть не поллюции и преждевременное семяизвержение!
+248
-6
+242
Ответ Bazilic
Никогда ему не приблизиться к уровню Роналду и тем более Месси
Челу 25 лет, а он только-только в топ чемпионат собирается, о каких РоналдуМесси речь?
+151
-12
+139
Никогда ему не приблизиться к уровню Роналду и тем более Месси
+131
-20
+111
А вымирание желтоспинной бурозубки в лесах Амазонии разве не влияет?
+108
-5
+103
Ответ tfs
Хорошо хоть не поллюции и преждевременное семяизвержение!
Это оставили для плохой игры за Реал))
+99
-6
+93
Пятка болит
+69
-5
+64
Реал купил игрока у которого проблемы с носом , спиной , коленом , конфликт с бывшим клубом и политические проблемы в стране …
+46
-5
+41
Ну и Юпитер в Венере конечно
+40
0
+40
А также плохие газоны, жаркая погода, грядущая олимпиада в Париже и вылет кумира детства с Евро
+24
-3
+21
А ещё глобальное потепление и красная панда под угрозой исчезновения
+21
-3
+18
А ситуация с Гондурасом его не беспокоит?
+15
0
+15
А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. (с)
+13
-1
+12
Ответ Beast
Пятка болит
Согласен полностью!
+9
0
+9
Ответ tfs
Хорошо хоть не поллюции и преждевременное семяизвержение!
На «поллюциях» всплакнул ригоберка
+10
-3
+7
Пятка болит
+7
0
+7
Ответ Tun
Челу 25 лет, а он только-только в топ чемпионат собирается, о каких РоналдуМесси речь?
Я про это и говорю
Да еще и голова не тем забита
+7
-1
+6
Какой чувствительный мальчик попался )))
+5
0
+5
Ответ Б.И.С.
а что там, кстати, ООН по Гондурасу решил?
Кто - ОН? =))
+5
0
+5
Ответ haibr
А ситуация с Гондурасом его не беспокоит?
а что там, кстати, ООН по Гондурасу решил?
+5
0
+5
Ответ Bazilic
Я про это и говорю Да еще и голова не тем забита
Не понимаю людей, которые ему зм каждый год вручает
+6
-1
+5
Ещё и пятка болит, по всей видимости
+7
-2
+5
Причины по которым я сегодня решил напиться, примерно те же.
+5
0
+5
Плохому танцору
+5
-1
+4
Ответ Тиджани Бабангида
Ну и Юпитер в Венере конечно
Ахах, а как же ретроградный Меркурий?
+5
-1
+4
Ответ cektor
Реал купил игрока у которого проблемы с носом , спиной , коленом , конфликт с бывшим клубом и политические проблемы в стране …
Это не так страшно, как возможные проблемы с Фло. Поэтому соберется.
+4
0
+4
А ещё жара в Европе, низкие котировки на фьючерсы нефти и взрыв сверхновой в Альфа-галактике...
+3
0
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Ну хорошо хоть Путин не мешает черепашке на этом Евро, а то вообще бы закис.
+4
-1
+3
А ещё таракан умер и птичка пролетала пимо и повредила крыло.
+3
0
+3
Если бы выиграл Макрон, то Мбаппе по блистал. Ясно понятно
+3
0
+3
Ответ belikovda.90
Комментарий скрыт
Ага, и лч через раз берёт не топ клуб
+5
-2
+3
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