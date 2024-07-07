Причины плохой игры Мбаппе на Евро – проблемы с носом, спиной и коленом, конфликт с «ПСЖ» и политическая ситуация во Франции (Le Parisien)
На игру Мбаппе на Евро-20204 повлияли травмы, конфликт с «ПСЖ» и политика.
Форвард сборной Франции, сломавший нос в первом матче группового этапа со сборной Австрии, провел 4 матча и забил один гол – Польше с пенальти.
Как сообщает Le Parisien, у плохой формы капитана французов есть несколько причин.
Во-первых, Мбаппе на Евро не находится в идеальной физической форме. Помимо последствий перелома носа и необходимости играть в защитной маске, на Килиана повлияли боли в спине и повреждение колена в товарищеском матче с Люксембургом в июне.
Во-вторых, на Мбаппе повлиял конфликт с «ПСЖ» из-за непродления контракта и ухода в «Реал» свободным агентом.
В-третьих, нападающего отвлекает политическая ситуация во Франции, где в первом туре парламентских выборов победила партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Ранее французский нападающий назвал это «катастрофой».
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Да еще и голова не тем забита