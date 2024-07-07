Причины плохой игры Мбаппе на Евро – проблемы с носом, спиной и коленом, конфликт с «ПСЖ» и политическая ситуация во Франции (Le Parisien)

На игру Мбаппе на Евро-20204 повлияли травмы, конфликт с «ПСЖ» и политика.

Форвард сборной Франции, сломавший нос в первом матче группового этапа со сборной Австрии, провел 4 матча и забил один гол – Польше с пенальти.

Как сообщает Le Parisien, у плохой формы капитана французов есть несколько причин.

Во-первых, Мбаппе на Евро не находится в идеальной физической форме. Помимо последствий перелома носа и необходимости играть в защитной маске, на повлияли боли в спине и повреждение колена в товарищеском матче с Люксембургом в июне.

Во-вторых, на Мбаппе повлиял конфликт с « » из-за непродления контракта и ухода в « » свободным агентом.

В-третьих, нападающего отвлекает политическая ситуация во Франции, где в первом туре парламентских выборов победила партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». Ранее французский нападающий назвал это «катастрофой».

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола