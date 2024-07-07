Уимблдон. 4-й круг. Паолини играет с Киз, матч Бадосы с Векич прерван из-за дождя, Гауфф встретится с Наварро

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

Коко Гауфф встретится с Эммой Наварро в четвертом круге «Уимблдона».

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«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 50 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Четвертый круг

Эмма Наварро (США) Коко Гауфф (США)
Дата проведения
7 июля, 19.00
Онлайн матча

 

Паула Бадоса (Испания) Донна Векич (Хорватия)
2:5
Дата проведения
7 июля, 15.10
Онлайн матча

 

Жасмин Паолини (Италия) Мэдисон Киз (США)
6:3|2:5
Дата проведения
7 июля, 15.10
Онлайн матча

 

Лулу Сан (Швейцария) Эмма Радукану (Великобритания)
Дата проведения
7 июля, 17.30
Онлайн матча
30 комментариев
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Уимблдон это самый ужасный по организации турнир. Вот насмерть, но будут стоять на том, что матчи начинаются в разное время, что расписание выкатят на центральные корты, а остальные пофиг
+8
-2
+6
Опять Паолини на корте №1, может она встречается с кем-то из организаторов турнира, кто знает?)
+6
-1
+5
Ответ Levaevich
Эти чудаки могли бы уже 2 жених или Парных матча провести на закрытых картах, но нет устроим ка этот онанизм с переносами
Конечно, давайте похерим траву вам на потеху. А финалы будем играть на песке с рытвинами.
+5
-1
+4
Еще бы Наварро устроила маленький раскардаж - цены бы этому турниру не было.
+5
-1
+4
Для организаторов от дождя одна выгода. Главное, чтобы за день в сумме набралось не менее двух часов игры - тогда не надо возвращать деньги за билеты (при продолжительности от часа до двух возвращается половина стоимости). Болельщики, ожидающие весь день, оставят много денег в буфетах, а потом, когда их долгожданный матч перенесут, купят билеты еще и на следующий день.

С трансляциями тоже нет проблем сейчас, когда у каждого корта свой канал. Без дождя зрители посмотрели бы интересующий их матч, и всё, а так периодически заходят посмотреть на состояние корта.
+3
0
+3
Ответ Mobilis
Еще бы Наварро устроила маленький раскардаж - цены бы этому турниру не было.
на этих стадиях выигрывает тот кто лучше подаёт,здесь Гауф,Киз,Векич как дома
+2
0
+2
Ответ Hardy
🤣 он думал Федя пришёл на него, дуболома, посмотреть?
Ну Беня же в его агентстве и играет в экипировке продвигаемого им бренда On)
+2
0
+2
Бедные зрители, им уже надоело каждый день ждать начало матчей.
+3
-1
+2
Эти чудаки могли бы уже 2 жених или Парных матча провести на закрытых картах, но нет устроим ка этот онанизм с переносами
+3
-3
0
Да твою же... опять шампанское с неба(((
0
0
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Комментарий удален модератором
Отменяйте турнир.
Невозможно так смотреть 🫡🥴🤦
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Ответ Владимир Бредихин
на этих стадиях выигрывает тот кто лучше подаёт,здесь Гауф,Киз,Векич как дома
Согласен полностью
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Ответ Stas Salesov
Комментарий скрыт
Чего сказала?
+2
-2
0
Ответ Hardy
Типичные бриты))
Там был еще забавный момент. Федерер, так как не посетил прощальную церемонию Маррея, решил прийти на микст, при всем параде с родителями. Он должен был состояться на первом корте, они пришли заранее на матч Шелтона и Шапо. Когда по ходу матча сообщили, что Эмма не сыграет, они пошушукались, досидели до конца сета и тихонько свалили. Бен искал глазами Роджера, а там уже не было никого :(
+1
-1
0
Ответ Stas Salesov
Там был еще забавный момент. Федерер, так как не посетил прощальную церемонию Маррея, решил прийти на микст, при всем параде с родителями. Он должен был состояться на первом корте, они пришли заранее на матч Шелтона и Шапо. Когда по ходу матча сообщили, что Эмма не сыграет, они пошушукались, досидели до конца сета и тихонько свалили. Бен искал глазами Роджера, а там уже не было никого :(
🤣 он думал Федя пришёл на него, дуболома, посмотреть?
+1
-1
0
Вамос, Паула
+4
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0
Ответ Stas Salesov
Ну Беня же в его агентстве и играет в экипировке продвигаемого им бренда On)
Тогда жестко😅
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Ответ Бен Ротенберг
Ну-ну, давайте позащищаем Радукану, которая за день до матча еще пожаловалась на то, что в расписании он оказался в примерно одно время с матчем сборной Англии. Накидаем, конечно, на маму Энди, не сказав при этом, что сам Энди был невероятно расстроен снятием Эммы.
Если Энди так хотел играть, то играл бы одиночку, а не херней страдал, а если не можешь, то заканчивай уже карьеру и не наматывай сопли на кулак)
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Ответ Новак Шпагатович
Уимблдон это самый ужасный по организации турнир. Вот насмерть, но будут стоять на том, что матчи начинаются в разное время, что расписание выкатят на центральные корты, а остальные пофиг
Какой у вас красноречивый никнейм.
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Ответ N.S.A.8.5
Бедные зрители, им уже надоело каждый день ждать начало матчей.
Уверен, что большинство (те, что стоят в многочасовой очереди) только рады задержке - так у них появляется возможности зайти до начала матчей, а не когда уже часть сыграны.
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Удачи Эмме. Обеим✊.
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