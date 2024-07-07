Уимблдон. 4-й круг. Паолини играет с Киз, матч Бадосы с Векич прерван из-за дождя, Гауфф встретится с Наварро
Коко Гауфф встретится с Эммой Наварро в четвертом круге «Уимблдона».
Сетка здесь.
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Четвертый круг
- Дата проведения
- 7 июля, 19.00
- Дата проведения
- 7 июля, 15.10
- Дата проведения
- 7 июля, 15.10
- Дата проведения
- 7 июля, 17.30
С трансляциями тоже нет проблем сейчас, когда у каждого корта свой канал. Без дождя зрители посмотрели бы интересующий их матч, и всё, а так периодически заходят посмотреть на состояние корта.
Невозможно так смотреть 🫡🥴🤦