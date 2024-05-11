Хабиб Нурмагомедов задолжал налогов на 306 миллионов рублей («Мутко против»)

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Нурмагомедов обвиняется в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в фирмах, аффилированных с экс-чемпионом UFC, заблокированы счета.

Налоговая служба заблокировала счета промоушена Eagle FC, один из совладельцев которого – Хабиб. Под санкции попал и благотворительный фонд имени Хабиба Нурмагомедова.

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45 комментариев
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Ответ Bartez1986
Извинись, дон
Извините,а почему он еще не в тюрьме?
+90
-3
+87
Почему он еще не в тюрьме?
+67
-4
+63
По ходу скоро налоговая и до Хасбика доберется.
+32
-4
+28
Святой хабиб...оказался не такой уж святой...какая неожиданность😂
+29
-2
+27
Сейчас всех блогеров трясут. У него 30+ млн подписчиков, очевидно он в списке на раскулачивание.
"Не будь эгоистом, думай о себе" (с) Хабиб Нурмагомедов
+14
0
+14
Сила жи есть
А налоги только слабаки платят.
+16
-3
+13
последнее трико снимут с хабибки )
+16
-4
+12
Ответ Bartez1986
Извинись, дон
это не тот дон.
+11
0
+11
Ответ Oleg Olegov
По ходу скоро налоговая и до Хасбика доберется.
он улетит на шарике в катар. уже тренировался
+10
-1
+9
Ответ TrueRamaz11
Ну ты берешь только прибыль, а расходы ?
А причем тут расходы? Вы налоги с зарплаты платите? или сначала оплачиваете ЖКХ, закупаетесь продуктами на месяц, продлеваете все подписки, покупаете одежду и обувь себе и детям, и уже потом, с того что осталось платите свои 13%? Нет.

(Но если да, напишите куда переезжать)
+9
-2
+7
Ответ Nick Crosier
Почему он еще не в тюрьме?
Извинись, дон
+12
-6
+6
Хабиб: «Хочу заработать много денег и рассказывать людям, что деньги — не главное в жизни»
+6
0
+6
Ответ Navi88
он улетит на шарике в катар. уже тренировался
Мы должны быть выше таких шуток.
+6
-1
+5
Как известно,деньги от Аллаха,а у Аллаха налоговой нет.
+4
0
+4
Хабиб, что с лицом?
+5
-1
+4
Да понятно, что кроме как бороться этот товарищ ничего не умеет.
+5
-1
+4
Ответ Savardus
3 млрд рублей это примерно 32.5 млн долларов. за бойцовскую карьеру в UFC Хабиб официально, только на боях заработал 40 млн. Если включить сюда еще всякие рекламные контракты, собственные стартапы и просто получение денег от персофанов, то получится, думаю, сумма под 80 млн $. Но и 32.5 он при любых раскладах заработал да. Учитесь считать
Ну ты берешь только прибыль, а расходы ?
+3
0
+3
Он что 3 миллиарда рублей заработал?откуда может взяться то сумма в 306 миллионов?
+8
-5
+3
Ответ Savardus
у него есть ещё например бренд энергетиков "Gorilla"
Это не его бренд ,там просто контракт на рекламу
+2
0
+2
Ответ TrueRamaz11
Он что 3 миллиарда рублей заработал?откуда может взяться то сумма в 306 миллионов?
3 млрд рублей это примерно 32.5 млн долларов.
за бойцовскую карьеру в UFC Хабиб официально, только на боях заработал 40 млн. Если включить сюда еще всякие рекламные контракты, собственные стартапы и просто получение денег от персофанов, то получится, думаю, сумма под 80 млн $. Но и 32.5 он при любых раскладах заработал да. Учитесь считать
+4
-2
+2
Ответ hakalesmaeel
Да бред какой-то,думаю его промоушен вообще убыточный
Супер минусовой, а налоги то платят с прибыли
+3
-1
+2
Ответ TrueRamaz11
Он что 3 миллиарда рублей заработал?откуда может взяться то сумма в 306 миллионов?
у тебя какая-то странная математика, ты думаешь 10% это все налоги? ну-ну
+1
0
+1
Ответ Savardus
3 млрд рублей это примерно 32.5 млн долларов. за бойцовскую карьеру в UFC Хабиб официально, только на боях заработал 40 млн. Если включить сюда еще всякие рекламные контракты, собственные стартапы и просто получение денег от персофанов, то получится, думаю, сумма под 80 млн $. Но и 32.5 он при любых раскладах заработал да. Учитесь считать
Может это ты не умеешь считать? Или не знаешь что двойное налогообложение за время его работы в UFC он не обязан платить
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Ответ Savardus
Сила жи есть А налоги только слабаки платят.
Не слабаки, а холопы.
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Ответ Валерий Золотарев
Сейчас всех блогеров трясут. У него 30+ млн подписчиков, очевидно он в списке на раскулачивание. "Не будь эгоистом, думай о себе" (с) Хабиб Нурмагомедов
Так блогеры, певцы поющие на свадьбах и корпоративах и ведущие , которые в день 3-4 мероприятия обслуживают это люди, которые скрывают свой доход , который больше, чем у любого председателя или главы компании. Налоги платят учителя или бухгалтеры ,но не такое достояние народа ,как "певцы и блогеры"
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Ответ Максим Фомин
Святой хабиб...оказался не такой уж святой...какая неожиданность😂
А что тут не святого? Нормальная практика. У меня тоже недавно внезапно -300(правда не миллионов) Списывают за квартал и если на счетах ноль, то в минус и блокируют всё.
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Ответ TrueRamaz11
Супер минусовой, а налоги то платят с прибыли
"В соответствии со ст. 214 Налогового кодекса РФ физические лица обязаны уплачивать налог с полученного дохода" - а ты доход от прибыли отличаешь? похоже нет.
Вот когда он с дохода уплатил бы все налоги, зарплату, штрафы и тд - вот тогда и получается прибыль
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Последнюю папаху отнимут..
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Ответ hakalesmaeel
Да бред какой-то,думаю его промоушен вообще убыточный
Его промоушен ширма, и ширма явно прохудилась)
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Ответ Savardus
у него есть ещё например бренд энергетиков "Gorilla"
Ну не 3 ярда же
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