Хабиб Нурмагомедов задолжал налогов на 306 миллионов рублей («Мутко против»)

Нурмагомедов обвиняется в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в фирмах, аффилированных с экс-чемпионом UFC, заблокированы счета.

Налоговая служба заблокировала счета промоушена Eagle FC, один из совладельцев которого – Хабиб. Под санкции попал и благотворительный фонд имени Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб – о выходе «Реала» в финал ЛЧ: «Мои люди с 1998 года»

Хабиб посетит матч Первой лиги между махачкалинским «Динамо» и «Химками». Экс-чемпион UFC нанесет символический удар