Хабиб Нурмагомедов задолжал налогов на 306 миллионов рублей («Мутко против»)
Нурмагомедов обвиняется в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей.
Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что в фирмах, аффилированных с экс-чемпионом UFC, заблокированы счета.
Налоговая служба заблокировала счета промоушена Eagle FC, один из совладельцев которого – Хабиб. Под санкции попал и благотворительный фонд имени Хабиба Нурмагомедова.
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"Не будь эгоистом, думай о себе" (с) Хабиб Нурмагомедов
А налоги только слабаки платят.
(Но если да, напишите куда переезжать)
за бойцовскую карьеру в UFC Хабиб официально, только на боях заработал 40 млн. Если включить сюда еще всякие рекламные контракты, собственные стартапы и просто получение денег от персофанов, то получится, думаю, сумма под 80 млн $. Но и 32.5 он при любых раскладах заработал да. Учитесь считать
Вот когда он с дохода уплатил бы все налоги, зарплату, штрафы и тд - вот тогда и получается прибыль