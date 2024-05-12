Панарин завершил 4-й матч с «Каролиной» с «минус 3» – худший показатель в «Рейнджерс». У него 1 бросок и 1 блок за 18:09

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин завершил 4-й матч с «Каролиной» с «минус 3».

Форвард «Рейнджерс» остался без очков в 4-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (3:4, 3-1). 

В активе россиянина 9 (4+5) баллов в 8 играх в текущем плей-офф при полезности «минус 1». 

Сегодня Панарин (18:09, 1:03 – в большинстве, «минус 3» – худший показатель в команде) нанес 1 бросок в створ и 1 мимо, а также сделал 1 блок. 

2 комментария
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Не день Хлебушка, не получилось, так бывает! Холодный душ иногда очень полезен, нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше!!…
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С Бобром уже воевал мысленно.) А ,если серьезно - бывает. Дело за правильными выводами.
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