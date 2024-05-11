«Аль-Наср» проиграл 6 турниров после перехода Роналду. Выиграли лишь клубный Кубок арабских чемпионов – он товарищеский

«Аль-Наср» Криштиану Роналду упустил очередной трофей.

Клуб из Эр-Рияда лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии – « » досрочно взял титул, оторвавшись на 12 очков за три тура до конца сезона.

Это шестой проигранный « » турнир с момента перехода . В этом сезоне команда уже также вылетела из Лиги чемпионов Азии и проиграла «Аль-Хилалю» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.

Клуб по-прежнему может выиграть Кубок короля Саудовской Аравии, в финале которого «Аль-Насру» вновь предстоит сыграть с «Аль-Хилалем». Этот матч состоится 31 мая.

В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате, вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Иттихада» (1:3) в полуфинале и проиграл в полуфинале Кубка короля «Аль-Вахде» (0:1).

С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.