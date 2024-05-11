«Аль-Наср» проиграл 6 турниров после перехода Роналду. Выиграли лишь клубный Кубок арабских чемпионов – он товарищеский

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду упустил очередной трофей.

Клуб из Эр-Рияда лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии – «Аль-Хилаль» досрочно взял титул, оторвавшись на 12 очков за три тура до конца сезона. 

Это шестой проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Роналду. В этом сезоне команда уже также вылетела из Лиги чемпионов Азии и проиграла «Аль-Хилалю» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии. 

Клуб по-прежнему может выиграть Кубок короля Саудовской Аравии, в финале которого «Аль-Насру» вновь предстоит сыграть с «Аль-Хилалем». Этот матч состоится 31 мая. 

В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате, вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Иттихада» (1:3) в полуфинале и проиграл в полуфинале Кубка короля «Аль-Вахде» (0:1).

С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.

42 комментария
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Для Краснодара идеальный игрок был бы.
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Пришёл, увидел, развалил!

Уже становится классикой
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да совпадение

главная статка
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Пфф, когда Криша это волновало ? Хет - трики в верблюжей лиге набиваются ? набиваются ! В зачет идет ? Почему-то, да. Ну и классно, а все остальное - ерунда.
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+14
Ответ Жизнь Бичары
Можете укажите тогда сколько Аль-наср побеждал до Роналду , что б картина была понятна ?
Перед переходом кринжа наср уверенно шел на первом месте к чемпионству, но не тут то было!
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Эффект Раналды.
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Достижения Роналду с 21 года: 0 трофеев, 0 наград, вылет Месси в 1/8 ЛЧ, переход Месси в МЛС, хет трики в СА и товарищеский турнир

Достижения Месси с 21 года: ЧМ, Копа Америка, 7 трофеев, 2 ЗМ

Месси пешком ходит, а Роналду тащит команду!
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+7
Ответ jjeka
О том что вместе с переходом Роналду в Аль-Наср в клубы Аравии перешло еще пол Европы звезд и чемпионат стал в разы сильнее, конечно же мы упоминать не будем))
Звёзды футбола все на месте, в Европейских топ чемпионатах. А сбитые летчики может и уехали туда, баблишка поднять на старость.
Не пишите откровенную ложь.)))
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Эффект криштиануса - в команде тянет одеяло на себя , а команда разваливается
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Слушайте, тут даже что-то шутить и сарказмичать не хочется, не, только вдумайтесь, какое это днищенское дно )) Это просто по факту самый донный игрок в истории футбола, как у кого-то хватает глупости рассказывать, что он какая-то там легенда ? )
Тут у МЮ тоже дела не ахти, 0:4 промахали середняку, и фанаты клубничного сразу налетели со своей глупостью "Это Роналду мешает, тянет команду вниз", видимо там смеяться надо было, наверное это они пошутили так смешно ))) Ну так вот тут давайте все вместе посмеемся наконец-то, 6 турниров слить - вот это реально лютейшее вредительство. "Легенда, лучший игрок в истории, Бест плейер оф сенчури XXI" ))))
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+5
Ответ Жизнь Бичары
Можете укажите тогда сколько Аль-наср побеждал до Роналду , что б картина была понятна ?
без Роналду был никто, с Роналду тоже никто
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Ответ Tristan...
Пришёл, увидел, развалил! Уже становится классикой
Эффект эффекта©️😎
+6
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+4
Сча прибежит секта Роналду и расскажет, какой состав слабый у Насра и тд)))
+4
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+3
О том что вместе с переходом Роналду в Аль-Наср в клубы Аравии перешло еще пол Европы звезд и чемпионат стал в разы сильнее, конечно же мы упоминать не будем))
+9
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Эффект эффекта©️😎
Криш и Кейн, как всадники апокалипсиса
+2
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+2
Ответ jjeka
О том что вместе с переходом Роналду в Аль-Наср в клубы Аравии перешло еще пол Европы звезд и чемпионат стал в разы сильнее, конечно же мы упоминать не будем))
2 вопроса
1. До Аравии ему кто мешал с 21-го года?
2. Месси красную дорожку эти 3 года до правой штанги соперника стелили?
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Все таки насколько был силен Реал, что мог тащить этого персонажа на своем горбу)
В итоге не потерял в качестве и продолжает выигрывать.
Роналду без протекции Реала везде терпит крах.
Спасибо Пересу, что в 2018 разрушил все мифы о Роналду, выкинув его из команды.
С тех пор кринж забыл о больших трофеях, ЗМ, ЗБ.
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Серьёзный вопрос к фанатам этого Роналду.
Бывает так, что полюбил какого-то персонажа, в футболе например, или ещё где-то. Но время идёт, ситуации меняются, и мнения могут меняться из-за каких-то явлений, которые происходят с любимым персонажем, это абсолютно нормальное явление. Например, когда мне было мало лет, я очень любил музыкальную группу Раммштайн. Но потом я услышал настоящих музыкантов, которые умеют петь, играть на гитарах и на барабанах. И оказалось, что по сравнению с ними группа Раммштайн - просто дно, будто гопники со двора просто взяли гитарки побрынчать. И моё мнение справедливо поменялось по причине открывшихся новых обстоятельств. Так вот вопрос. Почему кто-то до сих пор поддерживает Роналду, после всего, что мы все видели ? Швыряния и пинания капитанской повязки, летающие телефоны детей, необоснованный наезд на Тен Хага после того, как сам пропустил предсезонку, попытка приписать себе гол волосами после того, как поклялся детьми, что голы для него не важны, жесты возле паха, засованный в трусы шарф, рассказы о том, что он переехал в СА не из-за денег, и не из-за того, что от него вся Европа отказалась, а по причине, что лига якобы в топ-5... Ну ок, когда-то вы его поддерживали, но теперь вы что, реально не видите, кем он является на самом деле ? Почему вы продолжаете как-то поддерживать этого чела в попытках найти какие-то оправдания всему этому списку ?
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Ответ Любезный Коссутий
Кришти надо было у Юве заканчивать карьеру - ушел бы на хорошей ноте. смысл всех этих переходов в МЮ и Аль-Наср, кроме финансовых, я вообще не вижу
Ему плевать на хорошую ноту.. Месси - вот причина его тяжб в футболе.. Он глуп и эгоистичен.. Не зря его только одна фамилия Месси заводит.. Хе.. ☝️😀
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Ответ Любезный Коссутий
Кришти надо было у Юве заканчивать карьеру - ушел бы на хорошей ноте. смысл всех этих переходов в МЮ и Аль-Наср, кроме финансовых, я вообще не вижу
Думаешь, Кришти видит в них какой-то другой смысл?
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Юве, мю, наср
Только криш может прервать гегемонию лысого шарлатана в монолиге
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+1
Ответ ОттоДракула
Для Краснодара идеальный игрок был бы.
для Кнасродара
+4
-3
+1
У меня нет желания накидывать. Последний раз Аль-Наср брал чемпионство в 2019 году. В прошлом сезоне остали на 5 очков от Иттихада. Аль-Хилаль по составу крепче т.к. усилились в летнее ТО лучше. А еще впереди очередное где выкинуть еще больше бабла. Рон кайфует и штампует голы что он и делает
+3
-2
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Полный наср... но у Кристины жизнь удалась все равно, и в Инстаграме он круче Месси.
+2
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Пирс Морган уже знает? Или это другое.
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Получается неплохое было вложение капиталов. Они не знали что результаты клуба для Рональду вторичны. Ему стату набивать надо
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Следующим его клубом должен быть Спартак!
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Зато клубнику подписали.
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Ответ Отец Абду
Достижения Роналду с 21 года: 0 трофеев, 0 наград, вылет Месси в 1/8 ЛЧ, переход Месси в МЛС, хет трики в СА и товарищеский турнир Достижения Месси с 21 года: ЧМ, Копа Америка, 7 трофеев, 2 ЗМ Месси пешком ходит, а Роналду тащит команду!
Про два "незаслуженных The Best тоже вспомнят.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
+1
-1
0
Сейчас местные насровцы соберутся с "мыслями" и будут доказывать всем, что этот выигранный товарняк сродни выигрышу ЧМ.. А-ха-ха-ха .. 😂🍓🌼
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