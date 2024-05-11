«Аль-Наср» проиграл 6 турниров после перехода Роналду. Выиграли лишь клубный Кубок арабских чемпионов – он товарищеский
«Аль-Наср» Криштиану Роналду упустил очередной трофей.
Клуб из Эр-Рияда лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии – «Аль-Хилаль» досрочно взял титул, оторвавшись на 12 очков за три тура до конца сезона.
Это шестой проигранный «Аль-Насром» турнир с момента перехода Роналду. В этом сезоне команда уже также вылетела из Лиги чемпионов Азии и проиграла «Аль-Хилалю» в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.
Клуб по-прежнему может выиграть Кубок короля Саудовской Аравии, в финале которого «Аль-Насру» вновь предстоит сыграть с «Аль-Хилалем». Этот матч состоится 31 мая.
В прошлом сезоне «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате, вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии от «Аль-Иттихада» (1:3) в полуфинале и проиграл в полуфинале Кубка короля «Аль-Вахде» (0:1).
С момента перехода Роналду «Аль-Наср» выиграл один трофей – клубный Кубок арабских чемпионов, который считается товарищеским турниром.
Уже становится классикой
главная статка
Достижения Месси с 21 года: ЧМ, Копа Америка, 7 трофеев, 2 ЗМ
Месси пешком ходит, а Роналду тащит команду!
Не пишите откровенную ложь.)))
Тут у МЮ тоже дела не ахти, 0:4 промахали середняку, и фанаты клубничного сразу налетели со своей глупостью "Это Роналду мешает, тянет команду вниз", видимо там смеяться надо было, наверное это они пошутили так смешно ))) Ну так вот тут давайте все вместе посмеемся наконец-то, 6 турниров слить - вот это реально лютейшее вредительство. "Легенда, лучший игрок в истории, Бест плейер оф сенчури XXI" ))))
1. До Аравии ему кто мешал с 21-го года?
2. Месси красную дорожку эти 3 года до правой штанги соперника стелили?
В итоге не потерял в качестве и продолжает выигрывать.
Роналду без протекции Реала везде терпит крах.
Спасибо Пересу, что в 2018 разрушил все мифы о Роналду, выкинув его из команды.
С тех пор кринж забыл о больших трофеях, ЗМ, ЗБ.
Бывает так, что полюбил какого-то персонажа, в футболе например, или ещё где-то. Но время идёт, ситуации меняются, и мнения могут меняться из-за каких-то явлений, которые происходят с любимым персонажем, это абсолютно нормальное явление. Например, когда мне было мало лет, я очень любил музыкальную группу Раммштайн. Но потом я услышал настоящих музыкантов, которые умеют петь, играть на гитарах и на барабанах. И оказалось, что по сравнению с ними группа Раммштайн - просто дно, будто гопники со двора просто взяли гитарки побрынчать. И моё мнение справедливо поменялось по причине открывшихся новых обстоятельств. Так вот вопрос. Почему кто-то до сих пор поддерживает Роналду, после всего, что мы все видели ? Швыряния и пинания капитанской повязки, летающие телефоны детей, необоснованный наезд на Тен Хага после того, как сам пропустил предсезонку, попытка приписать себе гол волосами после того, как поклялся детьми, что голы для него не важны, жесты возле паха, засованный в трусы шарф, рассказы о том, что он переехал в СА не из-за денег, и не из-за того, что от него вся Европа отказалась, а по причине, что лига якобы в топ-5... Ну ок, когда-то вы его поддерживали, но теперь вы что, реально не видите, кем он является на самом деле ? Почему вы продолжаете как-то поддерживать этого чела в попытках найти какие-то оправдания всему этому списку ?
Только криш может прервать гегемонию лысого шарлатана в монолиге