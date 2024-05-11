Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Михаила Дегтярева на должность министра спорта.
11 мая Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. С 2020 года Министерство спорта РФ возглавлял Олег Матыцин.
Дегтярев – губернатор Хабаровского края. Политик представляет партию ЛДПР.
«Помимо опыта работы в должности главы региона он (Дегтярев) дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований.
Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», – сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
А то, что дурак - неважно.
Вот же Байден негодяй - и в подъездах гадит и примером в назначении министерских должностей служит. Идеальное зло какое-то
За времена депутатства предлагал:
- запретить оборот и хранение долларов на территории России (даже разработал схему, по которой все бы могли продать или потратить свои)
- перекрасить Кремль в белый
- вернуть флаг Российской империи
- поменять гимн на «Боже, царя храни»
- боролся против Санта-Клаусов