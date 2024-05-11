Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Михаила Дегтярева на должность министра спорта.

11 мая Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. С 2020 года Министерство спорта РФ возглавлял Олег Матыцин.

Дегтярев – губернатор Хабаровского края. Политик представляет партию ЛДПР.

«Помимо опыта работы в должности главы региона он (Дегтярев) дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований.

Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», – сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.