Мишустин предложил кандидатуру Дегтярева на пост министра спорта России

Теги Государственная дума Олег Матыцин Министерство спорта России Михаил Дегтярев Михаил Мишустин Фехтование

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Михаила Дегтярева на должность министра спорта.

11 мая Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу нового правительства. С 2020 года Министерство спорта РФ возглавлял Олег Матыцин.

Дегтярев – губернатор Хабаровского края. Политик представляет партию ЛДПР.

«Помимо опыта работы в должности главы региона он (Дегтярев) дважды избирался в качестве депутата Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Немаловажно, что он является мастером спорта по фехтованию, призером всероссийских и международных соревнований.

Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», – сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

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132 комментария
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Это такая клоунада. Человек абсолютно недалёкого ума сначала в губернаторы теперь в министры.
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Смех конечно.
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Вместе сауну посещают
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В приветственном слове Дегтярев поздравит с победой на хоккейном МЧМ
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Главное, что лояльный.
А то, что дурак - неважно.
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+66
Ответ Rygeek
Комментарий скрыт
ну и зачем на на них равняться? должны быть профи у руля
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Надеюсь, местных патриотиков всё устраивает. Давайте, ликуйте в комментариях, такая гойда ведь
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толи любимчик толи любовник жириновского,а по простому миша-банщик.
+35
-5
+30
Капец остаткам спорта.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий удален модератором
Классический «поддерживатель» власти - пофиг кто в правительстве, лишь бы у оппонентов горело, а что там и как управляется - все равно.
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+27
Возвращение из ссылки в Москву. Видимо в Хабаровском крае всё наладил, пора приниматься за спорт.
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Ответ Rygeek
Комментарий скрыт
А, так вот почему Дегтярева пихают в министры спорта оказывается
Вот же Байден негодяй - и в подъездах гадит и примером в назначении министерских должностей служит. Идеальное зло какое-то
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Ответ Bartez1986
В приветственном слове Дегтярев поздравит с победой на хоккейном МЧМ
бггг я уже забыл про это
+24
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Банный спорт будет развивать
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Этого клоуна в министры?!
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Ответ maxoc
Смех конечно.
Я иногда думаю, может я не прав, а большинство право, и все у нас хорошо. Потом читаю такие новости и понимаю , что зря я на себя наговариваю
+22
-3
+19
Ответ Розе Ротенбергино
Вместе сауну посещают
Фехтуют вениками и не только🤓
+19
-1
+18
Ответ tzasasa
Главное, что лояльный. А то, что дурак - неважно.
Ка это неважно? В наши времена для политика в России это огромный плюс.
+13
0
+13
Ну вот, достойный кандидат!

За времена депутатства предлагал:
- запретить оборот и хранение долларов на территории России (даже разработал схему, по которой все бы могли продать или потратить свои)
- перекрасить Кремль в белый
- вернуть флаг Российской империи
- поменять гимн на «Боже, царя храни»
- боролся против Санта-Клаусов
+14
-1
+13
одни приспособленцы. никакого профессионализма. и так везде. страшно представить сколько десятилетий это будет продолжаться
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0
+11
Он кроме литрбола чем-нибудь еще спортивным занимался?
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+11
Местные любители власти и сво, как вам такой кандидат? Где радостные крики?
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+10
при живом путине пофиг кто будет каким министром, лол.
+11
-2
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Банщика позвали, но все равно это просто перестановка кроватей
+10
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Могу только поздравить всех жителей Хабаровского края. Возможно это спасение
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большой опыт фехтования в банях.
+9
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Почему не министром экономики? Его лайфхак с пятитысячной купюрой на холодильнике недооценивают
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-1
+8
Клоунада.
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-2
+8
Да на эту должность можно любую собаку поставить, никакой разницы. Хотя нет, собака была бы лучше.
+9
-2
+7
Теперь Мишустину в бане будет спину тереть.
+7
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+7
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