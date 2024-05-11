«Ливерпуль» лишился шансов на победу в АПЛ. «Ман Сити» станет чемпионом Англии 6-й раз за 7 лет, если обыграет «Тоттенхэм» и «Вест Хэм»

Теги Ливерпуль Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» близок к победе в чемпионате Англии.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня крупно обыграла «Фулхэм» (4:0) и вернулась на 1-е место в АПЛ. «Сити» лидирует в лиге с 2-очковым отрывом от «Арсенала».

В последних двух турах «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» и Вест Хэмом». Если обыграет эти две команды, гарантированно станет чемпионом и защитит титул. Это будет шестая победа «горожан» в АПЛ в семи последних сезонах.

Кроме того, сегодня шансов на чемпионство лишился «Ливерпуль». У команды Юргена Клоппа 78 очков в 36 матчах. До «Ман Сити» – 7 баллов.

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41 комментарий
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фанаты Арсенала болеющие за шпор. веселое зрелище ожидает нас )
+35
-3
+32
Чисто по статистике Ттх самый сложный соперник для Сити(особенно на новом стадионе Шпор)
Не знаю как,но именно с Сити шпоры прям матчи жизни выдают
+32
-1
+31
Ответ Любезный Коссутий
у Ливерпуля за 30 лет 1 титул, до следующего осталось примерно 26
Вам до следующего еще 20, если ты вдруг не в курсе )
+24
-4
+20
у Ливерпуля за 30 лет 1 титул, до следующего осталось примерно 26
+35
-15
+20
Ответ SergioRamos92
Чисто по статистике Ттх самый сложный соперник для Сити(особенно на новом стадионе Шпор) Не знаю как,но именно с Сити шпоры прям матчи жизни выдают
Этому ТТх все пихают , да и чисто по статистике у Арсенала одна победа на Траффорде за 15 игр
+22
-4
+18
Ответ Kubinec_
фанаты Арсенала болеющие за шпор. веселое зрелище ожидает нас )
Завтра фаны Сити, болеющие за МЮ
+16
0
+16
Арсенал не позволит так долго тянуть. Артета - верим
+24
-10
+14
Большинство чемпионства выиграли на характере. 18-19, 21-22, 22-23 борьба шла до последних матчей. В сезоне 20-21 если память не изменяет Сити на ноябре шли седьмом месте. А сезон 17-18 просто исторический. После того сезона Сити начали называть сентури или сентурион
+12
-5
+7
Ответ jonikmus
пфф, Ливерпуль хотя бы боролся в последние годы ,что не сказать про ваш МЮ,вам титула ждать тоже долго придется с Тен Хагами и Антонями
да, будем страдать вместе, с Тен Хагами и Слотами
+7
-1
+6
Ответ zzzeeerrrooo
Этому ТТх все пихают , да и чисто по статистике у Арсенала одна победа на Траффорде за 15 игр
Я про и говорю
Ттх может всем подряд сливать,но с Сити они у себя дома в особенности матчи жизни выдают
А МЮ настолько дохлый что и не верится что они отберут очки у Арсенала
Но с другой стороны Ливерпуль вообще ни разу не обыграл этот дохлый МЮ за 3 матча в этом сезоне
+8
-3
+5
Ответ Любезный Коссутий
у Ливерпуля за 30 лет 1 титул, до следующего осталось примерно 26
пфф, Ливерпуль хотя бы боролся в последние годы ,что не сказать про ваш МЮ,вам титула ждать тоже долго придется с Тен Хагами и Антонями
+7
-2
+5
Ответ Voodooosh
Вам до следующего еще 20, если ты вдруг не в курсе )
ну 20 это, в любом случае меньше, чем 26 🤣🤣🤣
+12
-7
+5
Арсенал не выиграет на Траффорде. Доминатор будет в ярости
+6
-2
+4
Ответ SergioRamos92
Арсенал претендует на один из самых лучших показателей в чемпионате,набирали больше только непобедимые. Но Сити все ровно впереди на 1 шаг Ливерпуль вон вообще с 97 баллами стал вторым,кто уж винить будет Ливерпуль в этом
Я и говорю, что для победы над Сити нужно набирать 90+ очков. На мой взгляд скорее Арсенал потеряет очки в ближайших матчах, а не Сити
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Чемпионство Сити безызбежно.
Арсенал ещë и сам завтра докажет это.
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Вот она истинная лига фермеров
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Ответ SergioRamos92
Чисто по статистике Ттх самый сложный соперник для Сити(особенно на новом стадионе Шпор) Не знаю как,но именно с Сити шпоры прям матчи жизни выдают
Шпоры сольют этот матч лишь бы не сделать Арсенал чемпионом, даже не надейтесь. Вытащить каким-то непонятным образом может только Вест Хэм, как когда-то это чуть не сделал КПР
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Ответ Vovan94
Одно чемпионство за чуть ли не лучшие 10 лет . Просто главные чокеры АПЛ в этом столетии. Не хило немец развел их на бабки. За это время даже Лестер и Неверкузен стали чемпионами. Опять в спячку уходить на 30 лет всяким Blue 24
По твоей не слишком выдающейся логике все остальные тренеры в АПЛ еще большие "разводилы", учитывая, что за последние 7 лет монструозного Сити только Клопп смог однажды их обойти в турнирной таблице. Уж не говоря про то, что вложения в состав от шейхов и ФСГ несовместимы. )))
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Сити выиграет этот чемпионат! Лигу чемпионов не получилось взять в этом году, две оплошности горожане себе не позволят, даже не сомневаюсь!!!
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Ответ Любезный Коссутий
у Ливерпуля за 30 лет 1 титул, до следующего осталось примерно 26
Прикинь сколько людей больше не увидят чемпионства скаузеров . А в воспоминаниях празднование на карантине ,пустой Энфилд и по большей части многие не из Ливерпуля вообще не будут вспоминать этот сезон ,так как был неестественным )
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Как бы у Арсенала тоже с шансами не очень. Психологически команда ещё не готова побеждать Сити в чемпионате
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Да и так ясно, что они уже победили. Скукота
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Пока Пеп там, АПЛ никому не видать) .
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не если, а когда
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Ответ S. A.
Завтра фаны Сити, болеющие за МЮ
Буду болеть зато, чтобы МЮ проиграл с приличной разницей мячей. Хотя бы 0-1 на своем поле :) А то вдруг они раздвинут булки и пропустят 3, 4 или 5 от Арсенала. Будет не хорошо :)
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Ответ Kubinec_
фанаты Арсенала болеющие за шпор. веселое зрелище ожидает нас )
А фанаты Сити завтра типа за Арсенал будут болеть? ))
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Ответ <Inter>
Как бы у Арсенала тоже с шансами не очень. Психологически команда ещё не готова побеждать Сити в чемпионате
Арсенал претендует на один из самых лучших показателей в чемпионате,набирали больше только непобедимые.
Но Сити все ровно впереди на 1 шаг
Ливерпуль вон вообще с 97 баллами стал вторым,кто уж винить будет Ливерпуль в этом
+3
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0
Ответ SergioRamos92
Чисто по статистике Ттх самый сложный соперник для Сити(особенно на новом стадионе Шпор) Не знаю как,но именно с Сити шпоры прям матчи жизни выдают
если у арсенала и сити будет одинаковое кол-во очков,то кто в итоге чемпионом будет?подскажите плз
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Ответ SergioRamos92
Чисто по статистике Ттх самый сложный соперник для Сити(особенно на новом стадионе Шпор) Не знаю как,но именно с Сити шпоры прям матчи жизни выдают
короче, надежда в этом сезоне осталась на ТТХ, и Шмелей)))
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Ответ S. A.
В первом круге ТТХ был на серии из 3-х поражений, сыграл с Сити 3:3, потом опять слил
Тогда у Сити были проблемы с реализацией, сейчас выносят всех и в обороне прибавили
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