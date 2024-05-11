«Ливерпуль» лишился шансов на победу в АПЛ. «Ман Сити» станет чемпионом Англии 6-й раз за 7 лет, если обыграет «Тоттенхэм» и «Вест Хэм»

«Манчестер Сити» близок к победе в чемпионате Англии.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня крупно обыграла «Фулхэм» (4:0) и вернулась на 1-е место в АПЛ. «Сити» лидирует в лиге с 2-очковым отрывом от «Арсенала».

В последних двух турах «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» и Вест Хэмом». Если обыграет эти две команды, гарантированно станет чемпионом и защитит титул. Это будет шестая победа «горожан» в АПЛ в семи последних сезонах.

Кроме того, сегодня шансов на чемпионство лишился «Ливерпуль». У команды Юргена Клоппа 78 очков в 36 матчах. До «Ман Сити» – 7 баллов.