Мбаппе не поблагодарил главу «ПСЖ» в прощальном видео. Их отношения испорчены, Аль-Хелайфи считает Килиана неблагодарным

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

У Килиана Мбаппе испортились отношения с Нассером Аль-Хелайфи.

Французский форвард в прощальном видеообращении не поблагодарил президента «ПСЖ», хотя поименно упоминал главных тренеров и спортивных директоров. 

Как пишет GFFN со ссылкой на Le Parisien, Аль-Хелайфи считает Мбаппе неблагодарным, поскольку глава «ПСЖ» хотел сделать форварда лицом нового проекта клуба.

«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»
 

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30 комментариев
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Слишком много денег и эмоций вложили в черепашку, теперь сложно отпускать.
+39
-2
+37
В любом случае, упомянуть Аль-Хелайфи следовало. Хотя-бы из вежливости
+34
-5
+29
Ответ Акер
Слишком много денег и эмоций вложили в черепашку, теперь сложно отпускать.
Ради черепахи выгнал Неймара, исполнил все его желание итог вместо благодарнасти получил испорченые отношение.
+25
-5
+20
Беспринципные болелы Реала, в большинстве своем, резко начали уважать Мбаппе.
Переобувание заложено в их философию фанатскую.)))
+27
-11
+16
И как после этого не перестать верить в любовь? 💔
+18
-7
+11
Ответ Ювентиниус
Ради черепахи выгнал Неймара, исполнил все его желание итог вместо благодарнасти получил испорченые отношение.
да неймар уже сам по себе закончил с топ-футболом. выгнать его - правильное решение
+10
-2
+8
Ответ Dexter Morgan
Ну да, я бы тоже не благодарил. Шейхи думают, что могут купить всё. А уважение невозможно купить. Все проблемы ПСЖ из-за руководства. Ещё и в УЕФА влезли.
Раз такой принципиальный, мог еще тогда в реал уйти. А так черепаха продался и еще обиженку какую-то из себя строит.
+7
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Своего главного утешителя, Макрона то хоть поблагодарил?))
+3
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+3
Срочно в номер!
+1
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Ответ Sergey
Беспринципные болелы Реала, в большинстве своем, резко начали уважать Мбаппе. Переобувание заложено в их философию фанатскую.)))
это типо как Дембеле который следовал за мечтой? Болельщики Барсы тоже приняли его а после перехода в ПСЖ опять начали проклинать
+2
-1
+1
Ответ болие лимение
Комментарий скрыт
вежливость тоже не покупается за деньги.
«падишах» уже обеспечил всю семью килиана,
всех его близких родственников, чья мечта
хорошо жить, не работая.
после 30 килиан это поймет
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"Кильян продажная, ..... ты"
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"Мы его, можно сказать, на помойке нашли, отмыли, очистили от очисток — а он нам фигвамы рисует..." (с)
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Смотрите, ФФП в действии, а у тебя из команды по окончании контракта уходит футболист за 200млн. Как его заменить, если деньги есть, а тратить их не можешь? Что-то с этим ФФП не так. Возможно было бы лучше сделать единый потолок зарплат для всех, и разрешить покупать футболистов за сколько угодно
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Игрок мне нравится и уже давно, когда он еще только "начинался". Но эта сага поднадоела и будет очень весело, если он провалится в Реале.
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Выбрал деньги Переса.
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пока ПСЖ будет проэктом,ему никогда не победить в ЛЧ..
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Ответ Только Крылья
Раз такой принципиальный, мог еще тогда в реал уйти. А так черепаха продался и еще обиженку какую-то из себя строит.
Так уйдёт в Реал. Бесплатно. Спасибо Киллиану, что ещё продержался. Ради Мадрида.
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Он оставил президента с разбитым сердце и дыркой в 💰
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Девочки, ну не ссорьтесь!
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Ответ le vani
надеюсь винисиуса посадят на лавке, что бы истеричка плакал и еше сильнее истерил
тут ситуация вин-вин, жаба vs гадюка, кто-то полюбому будет лить слезы. Если конечно обоих не встроят в схему
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