Мбаппе не поблагодарил главу «ПСЖ» в прощальном видео. Их отношения испорчены, Аль-Хелайфи считает Килиана неблагодарным

У Килиана Мбаппе испортились отношения с Нассером Аль-Хелайфи.

Французский форвард в прощальном видеообращении не поблагодарил президента «ПСЖ», хотя поименно упоминал главных тренеров и спортивных директоров.

Как пишет GFFN со ссылкой на Le Parisien, считает Мбаппе неблагодарным, поскольку глава «ПСЖ» хотел сделать форварда лицом нового проекта клуба.

«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»

