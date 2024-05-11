Мбаппе не поблагодарил главу «ПСЖ» в прощальном видео. Их отношения испорчены, Аль-Хелайфи считает Килиана неблагодарным
У Килиана Мбаппе испортились отношения с Нассером Аль-Хелайфи.
Французский форвард в прощальном видеообращении не поблагодарил президента «ПСЖ», хотя поименно упоминал главных тренеров и спортивных директоров.
Как пишет GFFN со ссылкой на Le Parisien, Аль-Хелайфи считает Мбаппе неблагодарным, поскольку глава «ПСЖ» хотел сделать форварда лицом нового проекта клуба.
«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»
Переобувание заложено в их философию фанатскую.)))
«падишах» уже обеспечил всю семью килиана,
всех его близких родственников, чья мечта
хорошо жить, не работая.
после 30 килиан это поймет