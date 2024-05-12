«Рейнджерс» впервые проиграли в этом плей-офф – «Каролине». Была серия из 7 побед

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

«Рейнджерс» впервые проиграли в текущем плей-офф НХЛ.

Ньюйоркцы уступили в гостях «Каролине» (3:4, 3-1) в 4-м матче 2-го раунда.

Таким образом, 7-матчевая победная серия «Рейнджерс» прервалась. В первом раунде «синерубашечники» выбили «Вашингтон» (4-0).

Отметим, что 8-0 со старта плей-офф выдавали только 4 клуба в истории НХЛ.

Это «Детройт» (1952 год, розыгрыш состоял из двух раундов, итог – победа в Кубке Стэнли), «Монреаль» (1960, два раунда, победа в Кубке), «Сент-Луис» (1969, три раунда, финал) и «Эдмонтон» (1985, четыре раунда, первый – до 3 побед; продлил серию до 9 побед, победа в Кубке). 

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13 комментариев
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Ну будем объективны болельщики Рейнджерс, Каролина тоже хорошая команда и раз выиграла, значит заслужила! Что дальше, дальше большое яблоко, он же Нью-Йорк и посмотрим кто кого! За Рейнджерс, за наших и не наших, болеем за своих! Победы копам в следующем матче, а болельщикам Каролины сегодня радоваться и не ставить мне много минусов!) Вы же победили, радуйтесь и будьте благородными! До следующей встречи и пусть победит сильнейший!!!…
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Отлично, избежали свипа. Теперь нужно взять пример с баскетбольных соседей по арене и повторить их подвиг двухмесячной давности
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Удаление за 3 минуты до конца матча - решающий момент.....
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Каролина всю серию мощно атакует и наносит много бросков. Когда-то колличество должно было перерости в качество. Серия закончится в Нью-Йорке.
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Бывает.) Как и 1:3 в серии после 0:3. Сколько угодно. 2:3 тоже относительно не редко. А вот 3:3 и уж тем более 4:3 после 0:3 считаные разы. Вывод . Серию Рейджерс взял. И закроет ее скорее всего в следующей игре.
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Ответ Здоровый пациент
Каролина объективно сильнее Но везение и судьи помогают Рейнджерс Если полосатые перестанут этим заниматься, и бабочки перестанут залетать, то 4-3 в пользу ураганов обеспечены
Прям обеспечены?))
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ну ничего, ничего...
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Кузя - Красава!
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Нового рекорда не случилось, только повторение. В 1994 году тоже победили в семи первых матчах, восьмой проиграли.
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Попытка лакросса Кузнецовым нехило так ураганов взбодрила)
Но на МСГ в следующей игре всё закончится.
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Каролина наконец забросила в большинстве
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