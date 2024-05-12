«Рейнджерс» впервые проиграли в этом плей-офф – «Каролине». Была серия из 7 побед

«Рейнджерс» впервые проиграли в текущем плей-офф НХЛ.

Ньюйоркцы уступили в гостях «Каролине» (3:4, 3-1) в 4-м матче 2-го раунда.

Таким образом, 7-матчевая победная серия « » прервалась. В первом раунде «синерубашечники» выбили «Вашингтон» (4-0).

Отметим, что 8-0 со старта плей-офф выдавали только 4 клуба в истории НХЛ.

Это «Детройт» (1952 год, розыгрыш состоял из двух раундов, итог – победа в Кубке Стэнли), «Монреаль» (1960, два раунда, победа в Кубке), «Сент-Луис» (1969, три раунда, финал) и «Эдмонтон» (1985, четыре раунда, первый – до 3 побед; продлил серию до 9 побед, победа в Кубке).