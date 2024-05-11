Сергей Семак: «Сильных никто не любит. Все ведь люди, и судьи тоже. В спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита», кроме единичных случаев»

Сергей Семак после поражения от ЦСКА высказался о силе «Зенита».

– Многие желают, чтобы чемпион в России сменился, и некоторые шаги PR-службы « » этому способствуют. Сказывается ли это на команде?

– Думаю, большинство игроков ничего не читают. Мы уже привыкли к этому: сильных никто не любит. Болельщики других клубов и нейтральные зрители хотят, чтобы сильные проигрывали. Это абсолютно нормально.

Все ведь люди, и судьи тоже. Естественно, в тех спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Кроме, возможно, каких-то единичных случаев. Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат, – сказал главный тренер «Зенита».

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