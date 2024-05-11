Сергей Семак: «Сильных никто не любит. Все ведь люди, и судьи тоже. В спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита», кроме единичных случаев»
Сергей Семак после поражения от ЦСКА высказался о силе «Зенита».
– Многие желают, чтобы чемпион в России сменился, и некоторые шаги PR-службы «Зенита» этому способствуют. Сказывается ли это на команде?
– Думаю, большинство игроков ничего не читают. Мы уже привыкли к этому: сильных никто не любит. Болельщики других клубов и нейтральные зрители хотят, чтобы сильные проигрывали. Это абсолютно нормально.
Все ведь люди, и судьи тоже. Естественно, в тех спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Кроме, возможно, каких-то единичных случаев. Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат, – сказал главный тренер «Зенита».
Игру 28-го тура между петербуржцами и ЦСКА обслуживала бригада судей под руководством Сергея Иванова.
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" Естественно, в тех спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Кроме, возможно, каких-то единичных случаев. Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат"
Да уж один год стали судить, как всех, а этот тип плетет, что их всегда засуживали. Лицемер.