Сергей Семак: «Сильных никто не любит. Все ведь люди, и судьи тоже. В спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита», кроме единичных случаев»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Сергей Сергеевич Иванов Спорт-Экспресс Футбол

Сергей Семак после поражения от ЦСКА высказался о силе «Зенита».

– Многие желают, чтобы чемпион в России сменился, и некоторые шаги PR-службы «Зенита» этому способствуют. Сказывается ли это на команде?

– Думаю, большинство игроков ничего не читают. Мы уже привыкли к этому: сильных никто не любит. Болельщики других клубов и нейтральные зрители хотят, чтобы сильные проигрывали. Это абсолютно нормально.

Все ведь люди, и судьи тоже. Естественно, в тех спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Кроме, возможно, каких-то единичных случаев. Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат, – сказал главный тренер «Зенита».

Игру 28-го тура между петербуржцами и ЦСКА обслуживала бригада судей под руководством Сергея Иванова.

Иванов после ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» – Кассьерра наступил на ногу Агапову. Чалов реализовал 11-метровый

Материалы по теме

77 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Никто не любит "позор российского футбола", угадайте, о чём речь?)
+70
-16
+54
гений наш, как развил , за 5 лет, Зенит вместо плана А навесь на Дзюбу, появился план Б навесь на Ерохина.
+45
-6
+39
Вас просто, Сироженька, в кои-то веки стали судить, как их других. Ну ничего, дядя Дюков всем нагоняй устроит, в следующем сезоне все опять вернется на круги своя
+42
-14
+28
Ответ Oleg Olegov
Комментарий скрыт
У других не всегда есть «план $»
+25
-2
+23
Никто не любит: жалобы на Безрукова, извинения Факела, Сутормина на 30 тр, президентов РФС из правления Зенита, стадион за 1 рубль и тд.
+23
0
+23
Ответ Zorggggg
Никто не любит "позор российского футбола", угадайте, о чём речь?)
О зените)
+27
-8
+19
Да хорош, держи удар
+23
-5
+18
Ответ Miron_8383
Что-то я не припомню ещё одной команды, которую весь сезон просто так бьют по ногам, при этом судьи через раз даже просто фол свистят
Так Спартак уже много лет так судят. Сегодня Черников у Краснодара что только не делал например.
+19
-6
+13
Фу, не ожидал от Семака обсуждение судейства. Видно поплыл тренер
+11
-1
+10
Сильный не может иметь прозвище, посмешище из 1 корзины...
+10
-1
+9
Вы не сильные.. а богатые(пока богатые)..вас ненавидят!!!
+8
-2
+6
Ответ SMART789
А почему же в этом сезоне не устроил? админресурс ведь колоссальный
Видимо большой общественный резонанс поднялся, мы ж все помним, и судейство в матчах с ЦСКА, Краснодаром, и я говорю не об этом сезоне. Видимо решили сезончик посудить как остальных, чтобы доказать, что и так могут. а не фига они не могут, чемпион то ненастоящий ©
+6
0
+6
Надо вашим ветеранам клуба письма писать в Москву как поступили ваши братья из хоккейного клуба ска 😀
+6
-1
+5
"Мы уже привыкли к этому: сильных никто не любит". Сильных любят, когда они сильные не по понятиям .
" Естественно, в тех спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита». Кроме, возможно, каких-то единичных случаев. Все эти годы мы были в таком режиме, но был результат"
Да уж один год стали судить, как всех, а этот тип плетет, что их всегда засуживали. Лицемер.
+6
-3
+3
Ответ Виталик Украинский
Бывшие работники Зенита не используют методы работы столичных клубов.
Нам то не гони
+3
0
+3
Да какие же вы "сильные" сейчас )))
+3
-1
+2
Ответ Miron_8383
Что-то я не припомню ещё одной команды, которую весь сезон просто так бьют по ногам, при этом судьи через раз даже просто фол свистят
я просто скажу, что в спорной оффсайдной ситуации принимают сторону атакующего. так почему отменили год Карраскаля? такое судейство ты видел, тут ничего глаза не режет?
+2
0
+2
Ответ Zorggggg
Никто не любит "позор российского футбола", угадайте, о чём речь?)
О Спартаке?
+4
-2
+2
Почему никто из журналистов не спросит его почему позиционной атаки нет?
+4
-2
+2
А команды-аутсайдеры чемпионата наоборот, говорят что судьи отдают предпочтение топ-клубам.
+3
-1
+2
Сергей Богданович, оч позорно таким образом пытаться оправдаться за поражение.
+2
0
+2
Ответ Oleg Olegov
Комментарий скрыт
всё когда-то заканчивается, Семак это тупиковая ветвь развития Зенита.
+3
-2
+1
Ответ Spaten
Да хорош, держи удар
На морковке это тяжело)
+2
-1
+1
Ответ Miron_8383
Да-да, сразу вспоминается эпизод из прошлого сезона, когда спартаковский Бальде в центре поля влетел в Клаудиньо прямыми ногами, потом подскачил и в порыве искренних извинений слегка так пнул бразильца, пока судья не видел. В итоге Бальде ничего не получил и спокойно продолжил свои провакации, пока не был заменён)
Единичный случай не показатель ничего. Зенит много лет тянут.
+2
-1
+1
Ваш колхоз презирают не за то что, чемпионы, а за многое другое.
+2
-1
+1
Ответ Александр Воронин
Единичный случай не показатель ничего. Зенит много лет тянут.
Так я об этом и говорю, что тянут
+1
0
+1
А что Серёга не возмущался, когда Заболотному дали горчичник, хотя надо было бразилу дать за симуляцию? Про локоть Заболотного я молчу, там чистая жёлтая...
+3
-2
+1
Даже меня, болельщика Зенита со стажем 38 лет, заеbали его однотипные отмазки после каждого матча.
+4
-3
+1
Ответ Miron_8383
Хорошо, погугли таблицы судейских ошибок за последние сезоны, ни в одной из них Зенит не поднимался сильно выше середины. При этом тот же Спартак пару раз залетал в лидеры по ошибкам в свою пользу, Краснодар в этом сезоне насколько я помню идёт на втором месте.
А "судейские ошибки" это те, которые карманный газпромовский судейский комитет признал? )))
+1
0
+1
Ответ Miron_8383
Что-то я не припомню ещё одной команды, которую весь сезон просто так бьют по ногам, при этом судьи через раз даже просто фол свистят
тебе просто наверное годиков мало, недавно РПЛ смотришь
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий