Георгий Черданцев: «Спартак» – не та команда, где надо учиться тренировать. Сюда должны приходить взрослые дяди. Его должен тренировать россиянин, понимающий ДНК клуба»
Георгий Черданцев порассуждал о необходимых для тренера «Спартака» качествах.
«Спартак», «Динамо», «Зенит» – не те команды, в которых надо учиться тренировать. Сюда должны приходить готовые, взрослые дяди. По возрасту, по опыту.
Мне начинают говорить: «А как же Каррера?» Ну вы посмотрите, где играл Каррера, где он становился чемпионом. «Ювентус» – это ты каждый день в центре внимания страны, это всемирный бренд. Это другая, чемпионская ДНК. Это человек, который впитал в себя чемпионство.
И случайно оказавшись на посту главного в «Спартаке», он эту ДНК сохранил. У Слишковича нет этой ДНК. При всем к нему уважении, хочу подчеркнуть – возможно, он когда-нибудь станет большим тренером. Конечно, Слишкович не вариант вдолгую.
Считаю, что «Спартак» должен тренировать российский тренер – и необязательно Черчесов – который знает, что такое «Спартак», понимает ДНК клуба», – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.
Чердак, у тебя ничего не выйдет. Не суй свой ипотечный нос, куда не просят.
(ну примеров каждый по своему вкусу накидает)