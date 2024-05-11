Георгий Черданцев: «Спартак» – не та команда, где надо учиться тренировать. Сюда должны приходить взрослые дяди. Его должен тренировать россиянин, понимающий ДНК клуба»

Теги Спартак Станислав Черчесов Георгий Черданцев Массимо Каррера Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Георгий Черданцев порассуждал о необходимых для тренера «Спартака» качествах.

«Спартак», «Динамо», «Зенит» – не те команды, в которых надо учиться тренировать. Сюда должны приходить готовые, взрослые дяди. По возрасту, по опыту.

Мне начинают говорить: «А как же Каррера?» Ну вы посмотрите, где играл Каррера, где он становился чемпионом. «Ювентус» – это ты каждый день в центре внимания страны, это всемирный бренд. Это другая, чемпионская ДНК. Это человек, который впитал в себя чемпионство.

И случайно оказавшись на посту главного в «Спартаке», он эту ДНК сохранил. У Слишковича нет этой ДНК. При всем к нему уважении, хочу подчеркнуть – возможно, он когда-нибудь станет большим тренером. Конечно, Слишкович не вариант вдолгую.

Считаю, что «Спартак» должен тренировать российский тренер – и необязательно Черчесов – который знает, что такое «Спартак», понимает ДНК клуба», – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

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47 комментариев
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Такую чушь пронёс
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Чердаку смотрю опять от Черчесова денег дали? По второму разу?))
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Матчи лиги чемпионов - не то место, где надо учиться комментировать.
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Уже давно очевидно, что чердак лоббирует усатого.
Чердак, у тебя ничего не выйдет. Не суй свой ипотечный нос, куда не просят.
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А при чём тут дезоксирибонуклеи́новая кислота́?))
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За"рали со своим так называемым ДНК. Это ДНК ушло с тех пор, как Романцев покинул Спартак. Сейчас мясо - это обычный средний клуб, которым руководит непонятно кто.
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Как же жора отрабатывает
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Язык Жоры уже пробрался Саламычу до горла, только снизу 🤣🔥🔥🔥
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Ответ Клирик
А при чём тут дезоксирибонуклеи́новая кислота́?))
А современном мире модно говорить то о чём не имеешь ни малейшего понятия. Вот они и лепят. Хорошо, что про хромосомы не заговорили.)
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Тематические передачи и обзоры футбола на спортивном канале,должны вести умные люди,понимающие эту игру,а не обременённые ипотечными обязательствами болтуны и чипсоеды)
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Форму черепа тренера с чемпионским ДНК будут тоже как-то регламентировать?
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Ответ Tommy Addams
Такую чушь пронёс
Охрана!
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Ответ Kit244098
Чердаку смотрю опять от Черчесова денег дали? По второму разу?))
Даже уже не по -второму, видимо.
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Взрослые дяди Гунько, Аленичев и Титов не против
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Как болельщик Спартака с советских времен: в последние годы ДНК Спартака - это хаос в клубе и наплевательское отношение к традициям Старостиных. Увы, вроде Федун наконец как бы ушел, но наше лицо, по-прежнему, это коллективная Зарема((
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Так с телевидением такая же история, но это не мешает Черданцеву сидеть уже 20 лет на месте
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Считаю, что «Спартак» должен тренировать российский тренер – и необязательно Черчесов(с).И кто тогда?Где кто опытный Россиянин со Спаратковской ДНК.Романцев?(Карпина не берем во внимание,он не пойдет сейчас в Спартак).У Мостового ДНК Сельты.Так что не вижу кандидатов.
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Ну какой у Черчесова ДНК Спартака? Я к нему по-человечески очень нормально отношусь, в отличие от многих болел. Но когда и где он ставил футбол с ДНК Спартака? Где он вообще в атакующий мало-мальски футбол играл со своими командами? Уже сколько давали шансов бывшим игрокам Спартака. Более-менее Карпин был. Все.
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И этот про ДНК.))) ОспадЕ, где же вас таких выращивают?))) Микробиологи мамкины.)
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"который знает, что такое «Спартак», понимает ДНК клуба" - кроме Заремы другого такого человека и в голову не приходит...
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Спартаковская ДНК уже давно мутировала
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Из россиян кто? Галактионов? Рахимов? Осинькин? Федотов может которого сейчас все кто может из болел коней хейтят, хотя начинал неплохо? Семак понятное дело вне конкурса - весь его тренерский штаб СМ ни за какие деньги не сможет перевезти к себе. Карпина и Черчесова (этот вариант болелами СМ не рассматривается в принципе) уже исключило из шорт-листа нынешнее руководство. Это все по сути варианты что из отечественных специалистов есть. Из отечественных тренеров для борьбы за чемпионство считай вариантов около нуля. У кого из них есть "чемпионская ДНК" кроме как у Карпина (который как тренер хоть ничего и не выиграл, но в СМ чемпионом становился как игрок, и даже с Сельтой маленький еврокубок в виде Кубка Интертото выигрывал, если уж говорить про эту самую "ДНК") и у Черчесова, который выигрывал два зарубежных чемпа? Морено из Сочи пусть выдёргивают - он работал как ни крути на уровне для наших спецов далёком. Личку уже пролюбили, а вот Ивич свободен. Так что вариантов кроме иностранцев для решения высоких задач то у СМ нет.
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Черданцев: комментировать Спартак не должны люди, которые не играли в футбол
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Ответ Клирик
А при чём тут дезоксирибонуклеи́новая кислота́?))
Реально считаешь здесь не открывали учеников по химии, биологии?:)
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Черданцев скоро будет подбирать тренера Спартаку по нумерологической матрице.
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конспекты мэтров, клубные днк, всё это фигня в 21 веке. вон и челси и сити и псж доказывают обратное. ну и наоборот, условный нотингем, андерлехт, стяуа как пример забвения при казалось бы и конспектах и днк.
(ну примеров каждый по своему вкусу накидает)
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Ответ Balt
Из россиян кто? Галактионов? Рахимов? Осинькин? Федотов может которого сейчас все кто может из болел коней хейтят, хотя начинал неплохо? Семак понятное дело вне конкурса - весь его тренерский штаб СМ ни за какие деньги не сможет перевезти к себе. Карпина и Черчесова (этот вариант болелами СМ не рассматривается в принципе) уже исключило из шорт-листа нынешнее руководство. Это все по сути варианты что из отечественных специалистов есть. Из отечественных тренеров для борьбы за чемпионство считай вариантов около нуля. У кого из них есть "чемпионская ДНК" кроме как у Карпина (который как тренер хоть ничего и не выиграл, но в СМ чемпионом становился как игрок, и даже с Сельтой маленький еврокубок в виде Кубка Интертото выигрывал, если уж говорить про эту самую "ДНК") и у Черчесова, который выигрывал два зарубежных чемпа? Морено из Сочи пусть выдёргивают - он работал как ни крути на уровне для наших спецов далёком. Личку уже пролюбили, а вот Ивич свободен. Так что вариантов кроме иностранцев для решения высоких задач то у СМ нет.
Погодите, куча отечественных специалистов могут возглавить же! Аленичев, Мостовой, Егор Титов, ну или проверенные, заслуженные кадры, Бышовец, Газзаев, Романцев! Выбор огромный!
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Мостовой!!!!
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Ответ Владимир Соколкин
Вкратце то, что сказал Жора : "Спартак" должен тренировать Черчесов. Но не обязательно он"
Да,завуалированно так намекнул.Уверен,был бы спортивный директор Россиянин,уже Черчесова назначили бы.
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"Среди наших экспертов в студии Матч ТВ столько свободных качественных специалистов способных принести пользу любому российскому клубу включая Спартак, не понимаю, почему они до сих пор без работы, ведь они нисколько не хуже, а даже лучше многих пришлых ноунеймов" добавил по привычке Георгий.
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