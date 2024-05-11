Георгий Черданцев: «Спартак» – не та команда, где надо учиться тренировать. Сюда должны приходить взрослые дяди. Его должен тренировать россиянин, понимающий ДНК клуба»

Георгий Черданцев порассуждал о необходимых для тренера «Спартака» качествах.

«Спартак», « », « » – не те команды, в которых надо учиться тренировать. Сюда должны приходить готовые, взрослые дяди. По возрасту, по опыту.

Мне начинают говорить: «А как же Каррера?» Ну вы посмотрите, где играл , где он становился чемпионом. « » – это ты каждый день в центре внимания страны, это всемирный бренд. Это другая, чемпионская ДНК. Это человек, который впитал в себя чемпионство.

И случайно оказавшись на посту главного в « », он эту ДНК сохранил. У Слишковича нет этой ДНК. При всем к нему уважении, хочу подчеркнуть – возможно, он когда-нибудь станет большим тренером. Конечно, Слишкович не вариант вдолгую.

Считаю, что «Спартак» должен тренировать российский тренер – и необязательно Черчесов – который знает, что такое «Спартак», понимает ДНК клуба», – сказал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.