Российских гребцов не пустили на олимпийский квалификационный турнир по гребному слалому в Чехии

Россиян не пустили на квалификационный турнир Игр-2024 по гребному слалому.

Соревнования пройдут с 7 по 9 июня в Праге (Чехия).

«Международная федерация каноэ ранее провела опрос стран, которые в 2024 году будут принимать международные старты, на предмет возможности участия российских спортсменов в соревнованиях, которые пройдут на их территории. Я не в курсе, что именно ответили чехи, но до квалификационного турнира в Праге мы не допущены, поэтому возможности отобраться на Олимпиаду у россиян нет.

Нас допустили до участия в первенстве мира и в двух этапах Кубка мира, которые пройдут в этом году. Мы сейчас рассматриваем со всех сторон вопрос возможности нашего участия в этих стартах, ведем диалог с международной федерацией относительно условий допуска.

Пока окончательного решения нет, и ни один член сборной России по гребному слалому не подавал заявок на нейтральный статус», – рассказал главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.