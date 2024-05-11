Российских гребцов не пустили на олимпийский квалификационный турнир по гребному слалому в Чехии

Теги гребля на байдарках и каноэ гребной слалом сборная России сборная России жен Париж-2024 ICF Максим Образцов Гребля

Россиян не пустили на квалификационный турнир Игр-2024 по гребному слалому.

Соревнования пройдут с 7 по 9 июня в Праге (Чехия).

«Международная федерация каноэ ранее провела опрос стран, которые в 2024 году будут принимать международные старты, на предмет возможности участия российских спортсменов в соревнованиях, которые пройдут на их территории. Я не в курсе, что именно ответили чехи, но до квалификационного турнира в Праге мы не допущены, поэтому возможности отобраться на Олимпиаду у россиян нет.

Нас допустили до участия в первенстве мира и в двух этапах Кубка мира, которые пройдут в этом году. Мы сейчас рассматриваем со всех сторон вопрос возможности нашего участия в этих стартах, ведем диалог с международной федерацией относительно условий допуска.

Пока окончательного решения нет, и ни один член сборной России по гребному слалому не подавал заявок на нейтральный статус», – рассказал главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.

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5 комментариев
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Вот она знаменитая демократия и ор о равенстве всех и во всем. Повальная русофобия и двойные стандарты затмили любые хартии по правам человека,олимпийские ценности и просто человеческие качества.
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Где там самый известный гребец страны? Ждём комментариев.
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Ответ гилберт
Не допустили. А то можно подумать что нас пригласили, мы приехали, а нас не пустили.
Это типа на международный турнир нужно приглашение от хозяев? Ну ну. Так Вы далеко зайдёте в своей толерантности.
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