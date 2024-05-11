Ротенберг о ЧМ: «Готовы играть даже с сомалийскими пиратами, если они пробьются в группу А. Россия достойна играть на турнире, закончится СВО – мы вернемся»

Теги СКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Роман Ротенберг Политика Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг считает, что Россия достойна играть на чемпионате мира по хоккею.

Тренер высказался после победы «России 25» над Беларусью в Минске со счетом 4:2.

ЧМ по хоккею-2024 проходит в Чехии. Сборные России и Беларуси не принимают участия.

– Мы не вмешиваемся в политику. Мы по спортивному признаку хотели доказать, что достойны играть на чемпионате мира. И мы это сделали.

Огромная благодарность каждому игроку, кто к нам приехал. Россия достойна играть на чемпионате мира, как и сборная Беларуси. Мы это доказали.

– Какие перспективы у сборной России в следующем сезоне? Снова проведем майское турне?

– Наша перспектива – вернуться на чемпионат мира. Закончится СВО – мы туда вернемся, вот и все.

Мы хотим играть с участниками группы А чемпионата мира. Потому что мы там должны быть по праву. Мы готовы играть даже с сомалийскими пиратами, если они в эту группу пробьются, – заявил главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.

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64 комментария
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У меня вопрос: - Роман, а против кого вы будете играть с сомалийскими пиратами?
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С чего он взял, что как закончится, сразу возьмут обратно. Думаю, пока власть не сменится, никуда не возьмут, вне зависимости от результатов сво
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Ответ Vinnipukh Vinni
Когда-нибудь да закончится. У Украины ограниченный ресурс.
Это работает в обе стороны.
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Чемпионат мира группа А
Талибы
Сомалийские пираты
Йеменские Хуситы
Ротенберги
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Судя по всему СВО не скоро закончится, так что только и остаётся играть с белорусами и сомалийскими пиратами.
+11
-3
+8
Как бы с Сомалийскими пиратами точно можно договориться для их участия в Кубке первого канала. А вот попасть на ЧМ долго не получится, в независимости от СВО. Мальчик Рома 43 года, все ещё верит в деда Мороза и что даже в Африке есть снег, а пираты могут играть в хоккей.
+10
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С чего это верить этому деятелю,сынку-мажору с золотой ложкой в причинном месте, один из главных виновников всего этого ужаса. Лет десять нас никуда не пустят. Только крах режима и гаага могут ускорить процесс.
+9
-2
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Интервью больше не у кого брать что ли?
Хоккейная лента вся завалена этим убожеством!
Рома, уйди из хоккея, в который раз тебя вся страна просит!
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Еще пару лет у руля сборной и даже пираты смогут мастера хоккейного мастерства и мотивации Романа обыграют.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Когда-нибудь да закончится. У Украины ограниченный ресурс.
А у Европы
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Даже если закончится СВО Россию не вернут. А вернется Россия только тогда, когда в стране будет другой президент!
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Сомалийские пираты: "Да ну нафиг!"
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Клоунберг готов играть с сомалийскими пиратами, талибами, хуситами, хамасятами, аль-каидой, со всеми преступниками-рецидивистами мира, но виноваты у него будут соседи. Все, что надо знать. Куда он там вернётся? Никто просто с нами играть не станет, сказано было этому полоумному уже.
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Ответ Джанлука Нальюка
С чего он взял, что как закончится, сразу возьмут обратно. Думаю, пока власть не сменится, никуда не возьмут, вне зависимости от результатов сво
И даже этого мало... там будут ещё и материальные и политические издержки...
+8
-6
+2
Ответ Ротенберг
И даже этого мало... там будут ещё и материальные и политические издержки...
Ты точно Роттенберг ?
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+2
Ну хватит уже этого словесного поноса
+3
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+2
Ответ Personology Center
У меня вопрос: - Роман, а против кого вы будете играть с сомалийскими пиратами?
Ну судя по всему капитаном там будет Джек Воробей.
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0
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Ответ Personology Center
У меня вопрос: - Роман, а против кого вы будете играть с сомалийскими пиратами?
Талибы
+2
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+1
Ответ Ozz99
С сомалийскими пиратами и сейчас можете играть. Ром, устрой большой тур по Сомали.
Только Ром, пацанов не бери. Либо одиночный тур, либо с ночной лиги возьми братанов
+1
0
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Давно ждал продолжения «Пиратов XX века».
+1
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Ответ Splin
какая Гаага? Вы , пардон, наивный дуачек?
Город такой в Голландии. Карту откройте
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0
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Сомалийские пираты играют в бенди.
+1
0
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Так ви и есть сомалийские пираты)
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Пора Роману пойти пообщаться с Весёлым Роджером! Попутного ветра, старый пройдоха!🏴‍☠️
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А Васильевич в курсе?
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Он принципиально только под веществами интервью дает?
+3
-2
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Ответ Sergei Nikolaev
Ни о каком возвращении рф и речи быть не может. Никогда.
Никогда не говори никогда
+1
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Ответ Павел Павлов
Чемпионат мира группа А Талибы Сомалийские пираты Йеменские Хуситы Ротенберги
Невольно вспоминается анекдот про зимнюю рыбалку на Красном море
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Надеюсь, что тренер будет нормальным к этому времени. А не вот это вот
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Ответ WilliamsSmile
Интервью больше не у кого брать что ли? Хоккейная лента вся завалена этим убожеством! Рома, уйди из хоккея, в который раз тебя вся страна просит!
А если он в медицину пойдëт или в образование?)
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