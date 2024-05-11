Роман Ротенберг считает, что Россия достойна играть на чемпионате мира по хоккею.

Тренер высказался после победы «России 25» над Беларусью в Минске со счетом 4:2.

ЧМ по хоккею-2024 проходит в Чехии. Сборные России и Беларуси не принимают участия.

– Мы не вмешиваемся в политику. Мы по спортивному признаку хотели доказать, что достойны играть на чемпионате мира. И мы это сделали.

Огромная благодарность каждому игроку, кто к нам приехал. Россия достойна играть на чемпионате мира, как и сборная Беларуси. Мы это доказали.

– Какие перспективы у сборной России в следующем сезоне? Снова проведем майское турне?

– Наша перспектива – вернуться на чемпионат мира. Закончится СВО – мы туда вернемся, вот и все.

Мы хотим играть с участниками группы А чемпионата мира. Потому что мы там должны быть по праву. Мы готовы играть даже с сомалийскими пиратами, если они в эту группу пробьются, – заявил главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.