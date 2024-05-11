НБА. Плей-офф. «Даллас» примет «Оклахому» в 3-м матче, «Кливленд» – «Бостон»

Сегодня пройдут два матча второго раунда плей-офф НБА.

« » на своей площадке попытается выйти вперед в серии против «Оклахомы» (1-1). Победитель регулярного чемпионата « » встретится в гостях с « » (1-1).

Второй раунд (до четырех побед)

Третьи матчи

Счет в серии – 1-1

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.