НБА. Плей-офф. «Даллас» примет «Оклахому» в 3-м матче, «Кливленд» – «Бостон»

Теги результаты Бостон Кливленд Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня пройдут два матча второго раунда плей-офф НБА.

«Даллас» на своей площадке попытается выйти вперед в серии против «Оклахомы» (1-1). Победитель регулярного чемпионата «Бостон» встретится в гостях с «Кливлендом» (1-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд (до четырех побед)

Третьи матчи

Даллас – Оклахома-Сити
Дата проведения
11 мая, 22.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1

Кливленд – Бостон
Дата проведения
12 мая, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев
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