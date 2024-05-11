НБА. Плей-офф. «Даллас» примет «Оклахому» в 3-м матче, «Кливленд» – «Бостон»
Сегодня пройдут два матча второго раунда плей-офф НБА.
«Даллас» на своей площадке попытается выйти вперед в серии против «Оклахомы» (1-1). Победитель регулярного чемпионата «Бостон» встретится в гостях с «Кливлендом» (1-1).
Второй раунд (до четырех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 11 мая, 22.30, «American Airlines Center»
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 12 мая, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.