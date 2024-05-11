Федотов на 3 года отстранен от турниров ИИХФ, включая Олимпиаду. ЦСКА запретили международные трансферы еще на 2 года
Иван Федотов отстранен от участия в турнирах под эгидой ИИХФ на три года.
Международная федерация хоккея также продлила запрет на международные трансферы в ЦСКА еще на два года.
Такое решение принял независимый Дисциплинарный совет ИИХФ.
«Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея принял решение применить санкции к хоккейному клубу ЦСКА, Ивану Федотову и Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение международных трансферных правил ИИХФ (продолжение допуска Федотова к играм без утвержденного международного трансфера), а в отношении Федотова – за продолжающееся нарушение стандартного контракта игрока НХЛ с «Филадельфией Флайерс».
В связи с этим были введены следующие санкции:
В связи с нарушением трансферных правил клубом ЦСКА члены Дисциплинарного совета ИИХФ приняли решение ввести 24-месячный запрет на все международные трансферы, который начинается со дня истечения первоначального трансферного запрета на год (с 11 августа 2024 года по 10 августа 2026 года).
На основании доказательств, предоставленных Дисциплинарному совету ИИХФ заинтересованными сторонами, Иван Федотов был отстранен от выступлений на клубном уровне на 6 месяцев (отсчет начнется после его возвращения из НХЛ в любой клуб, находящийся под юрисдикцией национальной федерации, которая является членом ИИХФ) за продолжающееся нарушение правил его контракта и полное игнорирование первоначального 4-месячного отстранения ИИХФ.
Кроме того, в связи с нарушением трансферных правил Дисциплинарный совет ИИХФ принял решение отстранить Ивана Федотова на три года от участия во всех соревнованиях ИИХФ, определенных в Уставе 1, включая Олимпийские игры.
В связи с нарушением трансферных правил Федерацией хоккея России на ФХР был наложен штраф в размере 1 000 000 швейцарских франков», – говорится на сайте ИИХФ.
Вот твари просто конченные эти международные чиновники!!!!!!
я просто не понимаю, а зачем этот штраф выплачивать? )) на ЧМ мы не играем и не будем играть в ближайшие годы. на Олимпиадах не играл и не будем играть в ближайшие годы. в ЛЧ мы и так не играли. я просто не очень понимаю какие у ИИХФ есть рычаги влияния на наш хоккей? )) плюс хоккей это не футбол, где выход из УЕФА/ФИФА станет катастрофой, в хоккее Россия абсолютна самодостаточна, а международные турниры абсолютно вторичны (разве что кроме молодежного ЧМ, вот его действительно жаль). так что да, учитывая что у ИИХФ особо в принципе нету рычагов влияния на Россию им остается только утереться
Дело сделали, а смысла никакого
Удачной карьеры в лучшей лиге Мира!