Федотов на 3 года отстранен от турниров ИИХФ, включая Олимпиаду. ЦСКА запретили международные трансферы еще на 2 года

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов отстранен от участия в турнирах под эгидой ИИХФ на три года.

Международная федерация хоккея также продлила запрет на международные трансферы в ЦСКА еще на два года.

Такое решение принял независимый Дисциплинарный совет ИИХФ.

«Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея принял решение применить санкции к хоккейному клубу ЦСКА, Ивану Федотову и Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение международных трансферных правил ИИХФ (продолжение допуска Федотова к играм без утвержденного международного трансфера), а в отношении Федотова – за продолжающееся нарушение стандартного контракта игрока НХЛ с «Филадельфией Флайерс».

В связи с этим были введены следующие санкции:

В связи с нарушением трансферных правил клубом ЦСКА члены Дисциплинарного совета ИИХФ приняли решение ввести 24-месячный запрет на все международные трансферы, который начинается со дня истечения первоначального трансферного запрета на год (с 11 августа 2024 года по 10 августа 2026 года).

На основании доказательств, предоставленных Дисциплинарному совету ИИХФ заинтересованными сторонами, Иван Федотов был отстранен от выступлений на клубном уровне на 6 месяцев (отсчет начнется после его возвращения из НХЛ в любой клуб, находящийся под юрисдикцией национальной федерации, которая является членом ИИХФ) за продолжающееся нарушение правил его контракта и полное игнорирование первоначального 4-месячного отстранения ИИХФ.

Кроме того, в связи с нарушением трансферных правил Дисциплинарный совет ИИХФ принял решение отстранить Ивана Федотова на три года от участия во всех соревнованиях ИИХФ, определенных в Уставе 1, включая Олимпийские игры.

В связи с нарушением трансферных правил Федерацией хоккея России на ФХР был наложен штраф в размере 1 000 000 швейцарских франков», – говорится на сайте ИИХФ.

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56 комментариев
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То есть никак Федотова не наказали, получается
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+86
отчего то мне кажется, что всем пофиг)) и да посмотрим, будут ли у ЦСКА какие то международные трансферы (подозреваю что будут и ИИХФ как обычно утрется)
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Новость ради комментариев бухих Кожевниковых, Фетисовых, Майоровых и т.п.
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Ответ La Crosse Bobcats
отчего то мне кажется, что всем пофиг)) и да посмотрим, будут ли у ЦСКА какие то международные трансферы (подозреваю что будут и ИИХФ как обычно утрется)
Утрется, это миллион штрафа даст?
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-4
+15
Ответ La Crosse Bobcats
отчего то мне кажется, что всем пофиг)) и да посмотрим, будут ли у ЦСКА какие то международные трансферы (подозреваю что будут и ИИХФ как обычно утрется)
так это надо еще найти такого лега, который согласится попасть под удар иихф, т.е. это должен быть какой-то скорее всего североамериканец который нигде в европе кроме как в рф играть не рассчитывает. ну и ессно его агент попросит наценку за это )
+14
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+13
Кому не пофиг на эту организацию🤣
+12
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+11
Ответ ворчун
уже и инцидента нет, и Федотов уехал куда должен, и контракт заключил, и НХЛ не жлобит за это.......но демократические силы своего не упустят и обязательно все равно накажут!!! Ладно бы это касалось каких нить голландцев, прибалтов или не дай бог пендосов, а тут Россия, как не проявить бдительность)))) Вот твари просто конченные эти международные чиновники!!!!!!
так а вы не нарушайте и наказывать не будут )
+21
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+9
Ответ Артем Дэлькин
То есть никак Федотова не наказали, получается
а ты ожидал что его в тюрьму посадят? )
+11
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Ответ Артем Дэлькин
То есть никак Федотова не наказали, получается
А как они его могут наказать? Запретят играть в КХЛ?
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+7
Ответ La Crosse Bobcats
отчего то мне кажется, что всем пофиг)) и да посмотрим, будут ли у ЦСКА какие то международные трансферы (подозреваю что будут и ИИХФ как обычно утрется)
Европейцев точно не получиться ЦСКА подписать, ИИХФ трансферную карту не выдаст, но если КХЛ выйдет из ФХР, и станет независимой как НХЛ, тогда ИИХФ да утрется.
+6
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+6
НХЛ наказать кишка тонка? )
+6
-2
+4
уже и инцидента нет, и Федотов уехал куда должен, и контракт заключил, и НХЛ не жлобит за это.......но демократические силы своего не упустят и обязательно все равно накажут!!! Ладно бы это касалось каких нить голландцев, прибалтов или не дай бог пендосов, а тут Россия, как не проявить бдительность))))

Вот твари просто конченные эти международные чиновники!!!!!!
+23
-19
+4
В целом это очередной пук от иихф
+5
-1
+4
Ответ Ozz99
Утрется, это миллион штрафа даст?
ну посмотрим, мб и так)
я просто не понимаю, а зачем этот штраф выплачивать? )) на ЧМ мы не играем и не будем играть в ближайшие годы. на Олимпиадах не играл и не будем играть в ближайшие годы. в ЛЧ мы и так не играли. я просто не очень понимаю какие у ИИХФ есть рычаги влияния на наш хоккей? )) плюс хоккей это не футбол, где выход из УЕФА/ФИФА станет катастрофой, в хоккее Россия абсолютна самодостаточна, а международные турниры абсолютно вторичны (разве что кроме молодежного ЧМ, вот его действительно жаль). так что да, учитывая что у ИИХФ особо в принципе нету рычагов влияния на Россию им остается только утереться
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+3
Эт как с уголовками, которые заводятся на людей в другой стране.
Дело сделали, а смысла никакого
+4
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+3
Сверните в трубочку свой запрет и засуньте себе в задницу.
+2
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+2
Федотов как и сборная России в ближайшие три года в международных турнирах (Олимпиады и чемпионаты мира) играть не будет. Расходимся.
+2
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+2
Ха-ха-ха, тьпфу на ИИХФ!!!
+5
-3
+2
В Париж как теннисист может попасть хотя бы? (
+3
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+2
ИИХФ и так не имела веса в мировом хоккее. Держалась благодаря России. Теперь ждём когда эту структуру заменят на более вменяемую.
+4
-3
+1
Ответ La Crosse Bobcats
ну посмотрим, мб и так) я просто не понимаю, а зачем этот штраф выплачивать? )) на ЧМ мы не играем и не будем играть в ближайшие годы. на Олимпиадах не играл и не будем играть в ближайшие годы. в ЛЧ мы и так не играли. я просто не очень понимаю какие у ИИХФ есть рычаги влияния на наш хоккей? )) плюс хоккей это не футбол, где выход из УЕФА/ФИФА станет катастрофой, в хоккее Россия абсолютна самодостаточна, а международные турниры абсолютно вторичны (разве что кроме молодежного ЧМ, вот его действительно жаль). так что да, учитывая что у ИИХФ особо в принципе нету рычагов влияния на Россию им остается только утереться
В ближайшие лет 15-мы нигде не играем)))
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Ответ Александр Кудрявцев
Для клуба такой штраф тьфу
Дело в том, что следующий может быть 5, а дальше 10... Ну вы поняли.
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Ответ kost68
ну когда-то на чм и ои играть собираетесь? сейчас можно заплатить миллион и инцидент будет исперчен, а через 5 лет (условно) там уже 10 миллионов может быть ))
Россия вернётся в хоккее на Олимпийские игры вместе со всем российским спортом. Это десятилетия. Федотов раньше карьеру закончит.
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Ответ kost68
так это надо еще найти такого лега, который согласится попасть под удар иихф, т.е. это должен быть какой-то скорее всего североамериканец который нигде в европе кроме как в рф играть не рассчитывает. ну и ессно его агент попросит наценку за это )
какой нить насильник или дебошир, или гальченюк)
+2
-1
+1
Ответ La Crosse Bobcats
ну посмотрим, мб и так) я просто не понимаю, а зачем этот штраф выплачивать? )) на ЧМ мы не играем и не будем играть в ближайшие годы. на Олимпиадах не играл и не будем играть в ближайшие годы. в ЛЧ мы и так не играли. я просто не очень понимаю какие у ИИХФ есть рычаги влияния на наш хоккей? )) плюс хоккей это не футбол, где выход из УЕФА/ФИФА станет катастрофой, в хоккее Россия абсолютна самодостаточна, а международные турниры абсолютно вторичны (разве что кроме молодежного ЧМ, вот его действительно жаль). так что да, учитывая что у ИИХФ особо в принципе нету рычагов влияния на Россию им остается только утереться
ну когда-то на чм и ои играть собираетесь? сейчас можно заплатить миллион и инцидент будет исперчен, а через 5 лет (условно) там уже 10 миллионов может быть ))
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-2
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Прикол
+2
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+1
Ну что и требовалось доказать
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-1
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НХЛ лучшая лига мира по хоккею, которой пофиг на ИИХФ или как их там зовут
+4
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Ване по фигу и правильно.
Удачной карьеры в лучшей лиге Мира!
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Ответ Йохан Чпохан
НХЛ наказать кишка тонка? )
А они какое отнешение имеют к НХЛ? Как вы себе это представляете?
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