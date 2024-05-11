Федотов на 3 года отстранен от турниров ИИХФ, включая Олимпиаду. ЦСКА запретили международные трансферы еще на 2 года

Иван Федотов отстранен от участия в турнирах под эгидой ИИХФ на три года.

Международная федерация хоккея также продлила запрет на международные трансферы в ЦСКА еще на два года.

Такое решение принял независимый Дисциплинарный совет ИИХФ.

«Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея принял решение применить санкции к хоккейному клубу ЦСКА, и Федерации хоккея России (ФХР) за нарушение международных трансферных правил ИИХФ (продолжение допуска Федотова к играм без утвержденного международного трансфера), а в отношении Федотова – за продолжающееся нарушение стандартного контракта игрока НХЛ с «Филадельфией Флайерс».

В связи с этим были введены следующие санкции:

В связи с нарушением трансферных правил клубом члены Дисциплинарного совета приняли решение ввести 24-месячный запрет на все международные трансферы, который начинается со дня истечения первоначального трансферного запрета на год (с 11 августа 2024 года по 10 августа 2026 года).

На основании доказательств, предоставленных Дисциплинарному совету ИИХФ заинтересованными сторонами, Иван Федотов был отстранен от выступлений на клубном уровне на 6 месяцев (отсчет начнется после его возвращения из в любой клуб, находящийся под юрисдикцией национальной федерации, которая является членом ИИХФ) за продолжающееся нарушение правил его контракта и полное игнорирование первоначального 4-месячного отстранения ИИХФ.

Кроме того, в связи с нарушением трансферных правил Дисциплинарный совет ИИХФ принял решение отстранить Ивана Федотова на три года от участия во всех соревнованиях ИИХФ, определенных в Уставе 1, включая Олимпийские игры.

В связи с нарушением трансферных правил Федерацией хоккея России на был наложен штраф в размере 1 000 000 швейцарских франков», – говорится на сайте ИИХФ.