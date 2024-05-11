В «ПСЖ» испытали облегчение после ухода Мбаппе, поскольку теперь могут строить «дисциплинированную и менее эгоистичную команду» (L’Équipe)
В «ПСЖ» испытали облегчение после ухода Килиана Мбаппе.
По данным L’Équipe, в парижском клубе рады, что теперь смогут продолжать строить молодую, дисциплинированную и менее эгоистичную команду.
Ранее Мбаппе сообщил о своем решении покинуть французский клуб в видеоролике в социальных сетях.
«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»
Нужно было выпускать в полуфинале тройку Барколя-Рамуш-Дембеле, может прошли бы в финал.
А так в меньшинстве играли два матча.