В «ПСЖ» испытали облегчение после ухода Мбаппе, поскольку теперь могут строить «дисциплинированную и менее эгоистичную команду» (L’Équipe)

Теги ПСЖ лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

В «ПСЖ» испытали облегчение после ухода Килиана Мбаппе.

По данным L’Équipe, в парижском клубе рады, что теперь смогут продолжать строить молодую, дисциплинированную и менее эгоистичную команду.

Ранее Мбаппе сообщил о своем решении покинуть французский клуб в видеоролике в социальных сетях.

«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»

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67 комментариев
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Ответ Moscwow
😂 еще бы сказали, что это сами псг не стали предлагать продлить контракт
Когда тебя бросила девушка, а ты всем рассказываешь, что это ты бросил её))
+108
-8
+100
😂 еще бы сказали, что это сами псг не стали предлагать продлить контракт
+60
-7
+53
В следующем сезоне, когда команда ПСЖ вылетит в 1/8, она напьется и будет ночью звонить к Мбаппе
+53
-8
+45
Ну если у ПСЖ высвободится 225 млн. евро в связи с уходом Мбапе, то облегчение весьма существенное.
+20
-3
+17
Ответ aleksejsencov7@gmail.com
Второй год облегчаются
Жаль, что штаны снять забыли((
+18
-5
+13
От создателей месси-неймар-мбаппе
+15
-3
+12
Ответ Николай Бойко
Когда тебя бросила девушка, а ты всем рассказываешь, что это ты бросил её))
Еще и слухи пускаешь
+10
-2
+8
"Да и не нужон он нам этот Мбаппе" - добавил Аль-Хелаифи.
+11
-3
+8
С Мбаппе хотя бы доходили до финала и трёх полуфиналов ЛЧ. А ради переоцененного и чрезмерно распиаренного Месси попросту выкинули астрономичесеие деньги в унитаз, не добившись в ЛЧ ничего
+10
-3
+7
То они орали Мбаппе наше всё и президент его уговаривал, а теперь вздохнули с облегчением, 🤡 клоуны
+8
-3
+5
Надо было давным-давно отпускать, всё равно ничего не выиграли даже с халявной жеребьевкой. А случилась потеря времени и для игрока, и для клуба. Очередной пример, когда политика мешает нормальному развитию.
+7
-3
+4
Ответ АРТУР АЛИЕВ
В следующем сезоне, когда команда ПСЖ вылетит в 1/8, она напьется и будет ночью звонить к Мбаппе
а он поднимет! потому что в 1/8 он тоже будет свободен!!
+3
0
+3
Что же они тогда 2 года назад не отпустили его, чтобы строить более дисциплинированную и менее эгоистичную команду?
+3
-1
+2
Ответ Glory Real Madrid
Без шансов было при Месси. С Мбаппе полуфинал и финал.
Не было Месси в матчах с Боруссией. И что сделал Мбаппе?))) Как обычно слился)
+3
-1
+2
Ну тут можно согласиться.
Нужно было выпускать в полуфинале тройку Барколя-Рамуш-Дембеле, может прошли бы в финал.
А так в меньшинстве играли два матча.
+2
0
+2
Ответ Groznyi2024
Будет эпично, если развалит Реал
В Реале уже был похожий персонал со своим личным ЭГО, правда по спортивной, а не денежной части и вроде все были рады. Мбаппе это не про командные титулы и личные призы, это только про деньги, только в этом могут возникнуть проблемы.
+2
0
+2
господи, сами его годами уболтывали на новый контракт и удерживали всеми способами денежными, а теперь оказывается "облегчение"... надеюсь хоть хватит совести проводить достойно как "легенду" клуба
+3
-1
+2
Второй год облегчаются
+7
-5
+2
с шейх-проекта можно только угорать)
+3
-2
+1
С облегчением!
+1
0
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Не знаю, я, конечно, не сомневаюсь в гении Переса, но зря мадридцы так радуются приходу Мбаппе. При всем его талант, а он беспорен, ну очень он токсичный
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Ответ Dimka Akulinin
Что можно купить на 225 млн когда Антони стоит 100? Хd
Два Антони и Сутормина :)
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Ответ Potapson
Ну если у ПСЖ высвободится 225 млн. евро в связи с уходом Мбапе, то облегчение весьма существенное.
Что можно купить на 225 млн когда Антони стоит 100? Хd
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Ответ sashafan2
Что же они тогда 2 года назад не отпустили его, чтобы строить более дисциплинированную и менее эгоистичную команду?
Причем тогда - за деньги!!!
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Ответ Proper Chels
Ну тут можно согласиться. Нужно было выпускать в полуфинале тройку Барколя-Рамуш-Дембеле, может прошли бы в финал. А так в меньшинстве играли два матча.
в меньшинстве играли четыре матча(и с Барсой тоже,несмотря на его дубл),но в отличие от немцев, на бесхребетных каталонцев,и десяти парижан хватило
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Ответ Potapson
Ну если у ПСЖ высвободится 225 млн. евро в связи с уходом Мбапе, то облегчение весьма существенное.
Но есть нюанс в виде Энрике)
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Ответ Леван Сиукаев
в меньшинстве играли четыре матча(и с Барсой тоже,несмотря на его дубл),но в отличие от немцев, на бесхребетных каталонцев,и десяти парижан хватило
с боруссией еще минус дембеле плюс штанги и плюс перекладины.
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Ответ Николай Бойко
Жаль, что штаны снять забыли((
Это точно
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Ответ Николай Бойко
Жаль, что штаны снять забыли((
Тем не менее они в этом году выглядели явно лучше, чем ч пешеходом в составе
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Ответ Джанлука Нальюка
От создателей месси-неймар-мбаппе
точно)
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