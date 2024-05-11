В «ПСЖ» испытали облегчение после ухода Мбаппе, поскольку теперь могут строить «дисциплинированную и менее эгоистичную команду» (L’Équipe)

В «ПСЖ» испытали облегчение после ухода Килиана Мбаппе.

По данным L’Équipe, в парижском клубе рады, что теперь смогут продолжать строить молодую, дисциплинированную и менее эгоистичную команду.

Ранее Мбаппе сообщил о своем решении покинуть французский клуб в видеоролике в социальных сетях.

«Я не всегда оправдывал вашу любовь». Полная речь Мбаппе об уходе из «ПСЖ»