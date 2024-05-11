Дуглас о судействе с ЦСКА: «Почти все неоднозначные решения принимаются против «Зенита». Не помню, когда было за нас»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Сергеевич Иванов Дуглас Сантос Матч ТВ Футбол

Дуглас Сантос остался недоволен судейством в матче с ЦСКА.

«Зенит» на своем поле уступил армейцам (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ. Единственный гол на счету Федора Чалова с пенальти на 58-й минуте.

Судила игру бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Как вы можете прокомментировать пенальти?

– Должен сказать, что порой не самые однозначные решения принимаются в матчах «Зенита», к сожалению, почти все они принимаются против нас. Не помню, когда было за нас.

Но мы должны сражаться и делать все для результата, – сказал защитник «Зенита».

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21 комментарий
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а я помню
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-11
+26
За вас было лет 5-7 подряд, если вдруг забыл 👐🏼
+39
-18
+21
ахаххааххахахахахахахахахаххахахкхух
+32
-17
+15
харэ ныть, проходили пешком добрую половину чемпа, а теперь кто-то виноват. Разогнать всю диаспору, о чём кстати все говорили.
+8
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+4
Все решения против Зенита? Смешно
+13
-10
+3
Ответ xomamb
а я помню
помогите Дугласу вспомнить, приведите пример за последние ПЯТНАДЦАТЬ матчей
+11
-8
+3
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
За вас было лет 5-7 подряд, если вдруг забыл 👐🏼
И то, ещё не вечер
+4
-1
+3
Дуглас спасибо за все твои чемпионства настоящий лидер жаль что в команде вас почти не осталось
+1
0
+1
Ответ ПОШОЛ ПОШОЛ
За вас было лет 5-7 подряд, если вдруг забыл 👐🏼
👍🏻
+10
-9
+1
Ответ Сергей Эйзенбраун
Да, почему не удалили заболотного за 2 удара в лицо локтем и прямую ногу, почему не удалили игрока цска за наступ шипами и прямой ногой и т.д Почему не свистели очевидные нарушения.... Почему не показали жедтые за очевидные симуляцию и т.д
Нуда, как за удар в лицо Заболотному показать ЖК ему же для питерских нормально, как за наступ на Агапова, Файзулаева и Чалова ничего не показать это нормально, как за игру прямой ногой только ЖК это нормально, а как задели плечом игрока Зенита, это ЖК, как игрок Зенита подкатился в ноги Чалову, так оказывается это Чалов виноват, да ещё и оказывается прямой ногой))) Это как то так?)))

Почему за споры игрокам Зенита ничего? Почему за то что Дуглас схватил травмированного Файзулаева и тянул его по полю ничего? Почему за удары игроков в лицо зенитовцы ничего не получали? Почему судейка никак не хотел менять травмированного Файзулаева?

И самый главный вопрос: почему Зенит постоянно судит Иванов? Из 15 матчей сезона, он 6 судит с Зенитом.
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Ответ ЦСКА УСБ
Да, даже карманный судья Иванов Зениту не помог. За наступ в штрафной Зенита на ногу игроку ЦСКА Кассерой, надо было показать ЖК Агапову как это было с Заболотным которому игрок Зенита съездил рукой по лицу, а ЖК дали за это Заболотному и назначить пенальти в ворота ЦСКА. Много вопросов по судейство. Почему за игру прямой ногой показали только ЖК, а не КК, почему за удары в лицо Чалову и Роше ничего не было игрокам Зенита, а за удар в лицо Заболотному ЖК Заболотному. Почему зенитовцы могли спорить с судьёй. Почему при каждом падении игрока Зенита штрафной в пользу Зенита, а при ударах по лицу и ногам игроков ЦСКА судья продолжал игру или назначал штрафные в пользу Зенита.
Иванов не свистит удар кулаком Мойзеса в лицо Сергееву и не удаляет, но тут же в обратную сторону свистит левейший штрафной когда игрок цска просто сам завалил Барриоса с которого и получили пенальти! Заболотный сносит сзади в ноги и ему не дают вторую ЖК, судьи неприкрыто топят Зенит лишь бы не допустить к чемпионству!
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Ответ ЦСКА УСБ
Да, даже карманный судья Иванов Зениту не помог. За наступ в штрафной Зенита на ногу игроку ЦСКА Кассерой, надо было показать ЖК Агапову как это было с Заболотным которому игрок Зенита съездил рукой по лицу, а ЖК дали за это Заболотному и назначить пенальти в ворота ЦСКА. Много вопросов по судейство. Почему за игру прямой ногой показали только ЖК, а не КК, почему за удары в лицо Чалову и Роше ничего не было игрокам Зенита, а за удар в лицо Заболотному ЖК Заболотному. Почему зенитовцы могли спорить с судьёй. Почему при каждом падении игрока Зенита штрафной в пользу Зенита, а при ударах по лицу и ногам игроков ЦСКА судья продолжал игру или назначал штрафные в пользу Зенита.
Да, почему не удалили заболотного за 2 удара в лицо локтем и прямую ногу, почему не удалили игрока цска за наступ шипами и прямой ногой и т.д Почему не свистели очевидные нарушения.... Почему не показали жедтые за очевидные симуляцию и т.д
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Ответ Killsovok
ахаххааххахахахахахахахахаххахахкхух
я вот то же самое хотел написать)))
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До этого сезона всегда))
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годный стендапер
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Как же это вышло? Всё было так весело, мы заготовляли рога и копыта, жизнь была упоительна, земной шар вертелся специально для нас...
И вдруг...
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Пенальти был 100%.
А вот суди Иванов не предвзято, то этого пенальти бы не было, т.к и заболотного и мойзеса, к этому моменту на поле уже бы не было, т.к оба наиграли своими логтями, отмашками и ударами по лицу на КК.
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Я как и многие "неравнодушен" к зениту , но могу сказать без предупреждения что зенит засуживают, много моментов не в пользу зенита , даже если этот матч не брать. болельщик ЦСКА
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почти всегда бывает за вас ну сегодня может не за вас
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