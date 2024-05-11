Дуглас о судействе с ЦСКА: «Почти все неоднозначные решения принимаются против «Зенита». Не помню, когда было за нас»
Дуглас Сантос остался недоволен судейством в матче с ЦСКА.
«Зенит» на своем поле уступил армейцам (0:1) в 28-м туре Мир РПЛ. Единственный гол на счету Федора Чалова с пенальти на 58-й минуте.
Судила игру бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
– Как вы можете прокомментировать пенальти?
– Должен сказать, что порой не самые однозначные решения принимаются в матчах «Зенита», к сожалению, почти все они принимаются против нас. Не помню, когда было за нас.
Но мы должны сражаться и делать все для результата, – сказал защитник «Зенита».
Почему за споры игрокам Зенита ничего? Почему за то что Дуглас схватил травмированного Файзулаева и тянул его по полю ничего? Почему за удары игроков в лицо зенитовцы ничего не получали? Почему судейка никак не хотел менять травмированного Файзулаева?
И самый главный вопрос: почему Зенит постоянно судит Иванов? Из 15 матчей сезона, он 6 судит с Зенитом.
И вдруг...
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А вот суди Иванов не предвзято, то этого пенальти бы не было, т.к и заболотного и мойзеса, к этому моменту на поле уже бы не было, т.к оба наиграли своими логтями, отмашками и ударами по лицу на КК.