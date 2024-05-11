Дуглас о судействе с ЦСКА: «Почти все неоднозначные решения принимаются против «Зенита». Не помню, когда было за нас»

Дуглас Сантос остался недоволен судейством в матче с ЦСКА.

« » на своем поле уступил армейцам (0:1) в 28-м туре Мир . Единственный гол на счету Федора Чалова с пенальти на 58-й минуте.

Судила игру бригада арбитров во главе с .

– Как вы можете прокомментировать пенальти?

– Должен сказать, что порой не самые однозначные решения принимаются в матчах «Зенита», к сожалению, почти все они принимаются против нас. Не помню, когда было за нас.

Но мы должны сражаться и делать все для результата, – сказал защитник « ».