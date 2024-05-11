Роман Ротенберг: «Клуб КХЛ спокойно попал бы в Кубок Стэнли – ничего сложного. НХЛ – это больше медиаистория»
Роман Ротенберг заявил, что клубы КХЛ могли бы играть в Кубке Стэнли.
– Есть догма, что ни один клуб КХЛ не выиграл бы у любого клуба НХЛ. Согласитесь, что даже «Металлург» не победил бы «Сан‑Хосе»?
– Надо сначала сыграть, чтобы так говорить. Я вот думаю, что чемпион КХЛ мог бы попасть в плей‑офф НХЛ. Разумеется, при правильной работе тренерского штаба, подборе игроков. Все возможно.
Клуб КХЛ спокойно попал бы в розыгрыш Кубка Стэнли. В этом ничего сложного нет.
Вы знаете, НХЛ – это больше медиаистория. Каждый матч снимает огромное количество камер, микрофоны в бортах, белоснежный лед, все красиво. Но это тот же хоккей. Просто подача другая.
Но энхаэловцы играют той же шайбой на том же льду, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг.
Уже сейчас спецом сезон растянут,чтобы эти жалкие 68 матчей растянуть.Будут 2 раза в неделю играть,а не как в НХЛ,где по 2 матча за сутки бывает
Это как? Чемпиону КХЛ нужно было бы сделать точечные ищменения, как СКа? Половину состава поменять?) Желательно на игроков НХЛ, тогда бы может и попали в плей-офф)
После длительного перелёта через океан выиграть у клуба НХЛ помешали бы самолётные ноги.
Возможно, они в сговоре.