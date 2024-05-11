Роман Ротенберг: «Клуб КХЛ спокойно попал бы в Кубок Стэнли – ничего сложного. НХЛ – это больше медиаистория»

Теги Металлург Мг СКА Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что клубы КХЛ могли бы играть в Кубке Стэнли.

– Есть догма, что ни один клуб КХЛ не выиграл бы у любого клуба НХЛ. Согласитесь, что даже «Металлург» не победил бы «Сан‑Хосе»?

– Надо сначала сыграть, чтобы так говорить. Я вот думаю, что чемпион КХЛ мог бы попасть в плей‑офф НХЛ. Разумеется, при правильной работе тренерского штаба, подборе игроков. Все возможно.

Клуб КХЛ спокойно попал бы в розыгрыш Кубка Стэнли. В этом ничего сложного нет.

Вы знаете, НХЛ – это больше медиаистория. Каждый матч снимает огромное количество камер, микрофоны в бортах, белоснежный лед, все красиво. Но это тот же хоккей. Просто подача другая.

Но энхаэловцы играют той же шайбой на том же льду, – сказал главный тренер СКА и «России 25» Роман Ротенберг

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80 комментариев
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"Я бы побил рекорд Гретцки по очкам, если бы не албанцы", — Йозе Марино
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Нашим клубам 82 матча выдержать бы, а ротенберг уже на половине сезона получит психический удар и сляжет в дурдом
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НХЛ – это медиаистория, Ротенберг – шапитоистория...
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Ответ Guy from sport
"Я бы побил рекорд Гретцки по очкам, если бы не албанцы", — Йозе Марино
Каждое его интервью снимает огромное количество камер, микрофоны, сми, всё красиво. Но это тот же клоун. Просто подача не в цирке.
+38
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+38
Получали бы первый выбор драфта каждый год
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+36
Ну хоть хорошо , что про легкий выигрыш кубка Стэнли не говорит !
+33
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+33
В принципе, и "#####" бы взял ЛЧ, если б не отстранение. Да и в космосе мы примерно на одном уровне с Маском, но просто сейчас временные сложности. А уж об уровне жизни и говорить как-то неприлично, все европейцы мечтают жить в России. Гойда, короче, и Аллах акбар.
+24
-2
+22
Ответ Евгений Головин
Нашим клубам 82 матча выдержать бы, а ротенберг уже на половине сезона получит психический удар и сляжет в дурдом
Так и есть
Уже сейчас спецом сезон растянут,чтобы эти жалкие 68 матчей растянуть.Будут 2 раза в неделю играть,а не как в НХЛ,где по 2 матча за сутки бывает
+20
0
+20
вскоре он скажет, что финской вспышкой по ошибке назвали Селянне, а не его
+17
-1
+16
Честно говоря не понимаю родственников Романа, ведь видно не вооружённым взглядом, что болезнь прогрессирует, причем огромными темпами. Если вовремя не купировать, страшно представить во что это превратится...
+14
0
+14
На это легко можно сказать, такое же утверждение, которое невозможно будет проверить, команда AHL спокойно попала бы в плей-офф Кубка Гагарина. Хотя, это утверждение будет скорее даже более корректным, так как звездами КХЛ стала куча игроков из AHL.
+13
0
+13
Роман, завязывай курить...
+10
0
+10
"чемпион КХЛ мог бы попасть в плей‑офф НХЛ. Разумеется, при правильной работе тренерского штаба, подборе игроков"
Это как? Чемпиону КХЛ нужно было бы сделать точечные ищменения, как СКа? Половину состава поменять?) Желательно на игроков НХЛ, тогда бы может и попали в плей-офф)
+7
0
+7
Как же хочется чтобы его СКАм какие-нибудь утки, пиджаки или Койоты обыграли с двузначной разницей.
+7
0
+7
Его нужно проверить на наркотики
+7
-1
+6
Что значит на том же льду, а как же лёд с Антарктиды, на лучшей арене мира.
+6
0
+6
Главная фишка"При правильном выборе тренерского штаба" понятно на кого на мекает.
+5
0
+5
Однажды путь к кормушке будет отрезан. Тогда и посмотрим что Ромочка запоёт.
+6
-1
+5
Если бы не знал кто это, подумал бы, что это пациент псих.клиники. загоняет.
+4
0
+4
Ротенберг - это ТОЛЬКО медиаистория
+4
0
+4
Роман, прекратите нас троллить уже.
+4
0
+4
Остапа несло всё дальше и дальше…🤦🏻
+4
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+4
Вряд ли.
После длительного перелёта через океан выиграть у клуба НХЛ помешали бы самолётные ноги.
+3
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+3
Когда вы говорите, Роман Борисович, впечатление такое, что вы бредите!
+3
0
+3
Бредит Роман всё сильнее и сильнее. НХЛ это медиаистория? Тогда КХЛ это история по методичкам Мединского.
+3
0
+3
Фантазёр🤭🤭🤭🤭
+3
0
+3
Да у них и системы нет никакой!
+3
0
+3
но пока бы даже боимся играть в евролиге чемпионов ))))))))))
+4
-1
+3
Ответ AleksandrVAS
Вопрос спорный, но не проверенный. Хотя если вспомнить историю противостояния, то перед первыми матчами сборной СССР с Канадой был прогноз что порвут нас, однако что в итоге? Далее "пели песни" что это сборная собрана и она такая, а клубы фигня, и порвут их как тузик грелку, ...но вот и клубы поехали играть с клубами НХЛ, и я даже не говорю про ЦСКА, поехали же и Крылья, Спартак, Динамо, и играли на равных!
Так в том то и дело что против разных клубов НХЛ , в том числе и слабых играли только лидеры из чемпионата СССР- ЦСКА , Динамо , Спартак, потом в лучшие свои годы Химик присоединился , Рига . К примеру. И еще - эти клубы часто усиливали игроки других клубов
+3
0
+3
Ротенберг делает спортсу половину каментов.
Возможно, они в сговоре.
+3
0
+3
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