Тематический тур ФНЛ с героями из «Простоквашино» перенесен на 13-14 апреля

Теги Первая лига Союзмультфильм Простоквашино Футбол

Футбольная национальная лига совместно с киностудией «Союзмультфильм» приняли решение о переносе тематического тура с героями из «Простоквашино».

Новая дата мероприятия – 13-14 апреля. Именно тогда, на матчах 27-го тура Лучшей Лиги Мира, и пройдет специальный футбольный уик-энд совместно со всеми любимыми персонажами.

Оформление социальных сетей, мерч, анимированные вставки, конкурсы – это и многое другое будет ждать всех 13 и 14 апреля.

Опубликовал Sports

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