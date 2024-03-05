Промес возвращается в Россию после проблем в ОАЭ, 6:0 от «Арсенала», «Ак Барс» на грани вылета из Кубка Гагарина, Валиева выступит в Китае и другие новости

1. «Арсенал» разнес «Шеффилд» на выезде в АПЛ – 6:0! «Канониры» выиграли 7 матчей подряд в АПЛ с общим счетом 31:3, но все еще на 1 очко отстают от «Сити» и на 2 от «Ливерпуля».

2. В Кубке Гагарина «Автомобилист» повел 3-0 в серии с финалистом прошлого сезона «Ак Барсом». «Трактор» ведет 2-1 в серии против «Салавата», Тимкин и Робинсон подрались. «Локомотив» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ), выйдя вперед в серии 2-1. «Спартак» повел 2-1 в серии с «Северсталью» после победы 7:3 в третьем матче. Московское «Динамо» ведет 2-0 в серии против минского. Все результаты дня – здесь.

3. Квинси Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам. Игрок «Спартака» завтра вылетит в Россию, утверждает инсайдер Иван Карпов. Депутат Свищев считает, что в деле с наркотиками все не так, как говорят в Нидерландах, Черчесов говорит о презумпции невиновности, Губерниев иронизирует.

4. «Интер» обыграл «Дженоа» в Серии А (2:1) и продлил серию побед в 2024 году до 12 матчей. «Нерадзурри» на 15 очков оторвались от «Ювентуса» после 27 туров, от «Милана» – на 16.

5. НХЛ. «Коламбус» обыграл «Вегас» (6:3), Чинахов забил с паса Марченко, Тарасов отразил 37 из 40 бросков. «Флорида» победила «Рейнджерс» (4:2), у Бобровского 10 побед в последних 11 матчах. Все результаты дня – здесь.

Тем временем, Рафф уволен из «Нью-Джерси» – команда идет 11-й на Востоке. Грин назначен исполняющим обязанности главного тренера, Брылин остался в штабе.

6. НБА. 41 очко Лилларда помогло «Милуоки» обыграть «Клипперс» и другие результаты.

7. Камила Валиева выступит в ледовом шоу в Китае: «Нескромно скажу, что роль главной героини катать буду я».

8. РПЛ и РФС допустили поле «Лукойл Арены» к проведению матчей. «Спартак» примет «Оренбург» на своем стадионе 14 марта.

9. Президента ФИА подозревают во вмешательстве в результаты гонки «Ф-1». Мохаммед бен Сулайем предположительно повлиял на отмену штрафа, который выписали Фернандо Алонсо в Саудовской Аравии в 2023 году.

10. Неудачный день выдался у Криштиану Роналду: его «Аль-Наср» проиграл «Аль-Айну» (0:1) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов Азии. У португальца прервалась 9-матчевая голевая серия, а фанаты в ОАЭ скандировали имя Лионеля Месси.

11. 8 из 10 россиян считают Игры дружбы важным событием для страны, заявили во ВЦИОМ.

12. «ПСЖ» ждет, что Мбаппе выплатит клубу часть подписного бонуса при переходе в «Реал» свободным агентом. Французы рассчитывают получить 100-150 млн евро, сообщает As.

13. Андрей Рублев получил 200 очков за выступление в Дубае, несмотря на дисквалификацию. Его апелляцию частично удовлетворили.

14. Фанаты «Реала» оскорбляли на расовой почве Петера, арендованного у мадридцев «Валенсией», после матча. 21-летний полузащитник закрыл комментарии в соцсетях. Ла Лига его поддержала.

15. Хавбек «Барсы» Френки де Йонг выбыл на 3-4 недели из-за травмы, Педри – на 5-6. Испанец может пропустить матч с «Реалом».

16. «Реал» предложит «Баварии» 50 млн евро за Дэвиса с учетом бонусов. Клубы близки к договоренности.

17. Сергей Карасев сделал 2940 ускорений и пробежал более 9 км в матче «Зенит» – «Спартак». Максимальная скорость 44-летнего арбитра – 24,84 км/ч.

Цитаты дня.

Титов о Джикии в «Спартаке»: «Сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Он капитан, футболисты ему доверяют»

Камила Валиева: «Хочу выразить огромную благодарность нашему президенту за поддержку и внимание, это дорогого стоит»

Гашек о том, что Бобровский опередил его по победам в НХЛ: «В обычных обстоятельствах я бы поздравил его. В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать подобных комментариев»

Матыцин о 57 865 зрителях на «Зенит» – «Спартак»: «Отлично. Надо искать возможности, чтобы Fan ID объединял, а не разъединял любителей спорта – мы делаем максимум возможного»

Лебеф о словах Роналду про Лигу 1: «Он так сказал, потому что Месси там играл. Просто заткнись! Это несправедливо по отношению к чемпионату»

Аршавин о том, почему обсудил с Путиным футбольный симулятор, а не Fan ID: «Это было не к месту. Шанс будет только на прямой речи»