Тимкин и Робинсон подрались в матче «Трактора» и «Салавата». Бадди нокаутировал Панина в прошлой игре

Теги Салават Юлаев Трактор драки Григорий Панин видео КХЛ Кубок Гагарина Евгений Тимкин Бадди Робинсон Хоккей

Евгений Тимкин подрался с Бадди Робинсоном в матче «Трактора» и «Салавата».

Команды проводят третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

Во втором периоде нападающий уфимцев Евгений Тимкин вышел на лед и вызвал Бадди Робинсона на бой – форвард уральцев согласился.

Хоккеисты сбросили краги, обменялись ударами и остались на ногах после завершения потасовки.

Напомним, что во втором матче серии Робинсон нанес нокаутирующий удар капитану «Салавата Юлаева» Григорию Панину. СДК КХЛ не стал дисквалифицировать нападающего «Трактора».

25 комментариев
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Оба как будто после марафона были такое чувство) Но тут Бадди по очкам, два четких попадания в бороду и минус шлем.
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Ответ Нефтекамск
Ну тут не драка как трактор умеет,по джентельменски тимкин,но амер пугливо как то,ну посмотрим по игре кто победителем выйдет,но после драки трактор подсел и вся команда испугалась буд то,ну они уж привыкли на молодеж прыгать дальше будем посмотреть,хорошего хоккея без грязи и мазута
Какой тяжелый набор слов, больно читать
Кушайте в голову, не пишите
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Драка ради драки. И реванш в ней СЮ явно не взял.
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Не интересный файт получился.
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По 2 удара нанесли и хватит.
Видать никто за Гришку вступаться не хочет
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Больше фигурное катание получилось)
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Старый Тимкин.)))) Куда деваться.
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Бадди красавец
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Ответ белая простыня олимпиады
Комментарий скрыт
Робинсон тухляк хаааа! А Тимкин тавгай, аж бедолага в поттребунку убежал герой 🤭
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+3
Добились дисквалификации Робинсона))
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-1
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А сколько мифирамбов спето что Тимкин приедет и ушатат Робинсона , он когда еще молод был и играл в металлурге этим не славился не был тафгаем 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤣
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Месть уфэ явно не удалась, опять позор)
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Пенсионеров заменить в Салавате или с тороса или толпара взять
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Робинсон у нас в первом звене играет , а Тимкина в игровом плане никому не жалко, ай хитрые Салаваты
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Ответ Ноу криминалити
Какой тяжелый набор слов, больно читать Кушайте в голову, не пишите
Не читайте,читайте книжки а не сидите тут раз такие вы мудрые,без обид ,наслаждайтесь игрой,каждый год в плей офф бывают герои и антигерои и не опускайтесь до того чтоб учить других, хорошего настроения
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Пофлиртовали.
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тактический бой на послезавтра получился
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Так не играют в плейоф Салават не хочет играть
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Жидкая какая то месть конечно за Панина. Робинсон по очкам победил, пару раз зацепил и шлем лутанул, Тимкин по моему вообще не дотянулся не разу.
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Козлова в Америку отправить
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Ну Тёмкин задачу минимум выполнил)))) У Робинсона в планах не было походу драться
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Ответ Ноу криминалити
Какой тяжелый набор слов, больно читать Кушайте в голову, не пишите
Дык может он ногами писал 💁‍♂️
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