Тимкин и Робинсон подрались в матче «Трактора» и «Салавата». Бадди нокаутировал Панина в прошлой игре
Евгений Тимкин подрался с Бадди Робинсоном в матче «Трактора» и «Салавата».
Команды проводят третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина.
Во втором периоде нападающий уфимцев Евгений Тимкин вышел на лед и вызвал Бадди Робинсона на бой – форвард уральцев согласился.
Хоккеисты сбросили краги, обменялись ударами и остались на ногах после завершения потасовки.
Напомним, что во втором матче серии Робинсон нанес нокаутирующий удар капитану «Салавата Юлаева» Григорию Панину. СДК КХЛ не стал дисквалифицировать нападающего «Трактора».
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