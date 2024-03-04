Тимкин и Робинсон подрались в матче «Трактора» и «Салавата». Бадди нокаутировал Панина в прошлой игре

Евгений Тимкин подрался с Бадди Робинсоном в матче «Трактора» и «Салавата».

Команды проводят третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

Во втором периоде нападающий уфимцев вышел на лед и вызвал на бой – форвард уральцев согласился.

Хоккеисты сбросили краги, обменялись ударами и остались на ногах после завершения потасовки.

Напомним, что во втором матче серии Робинсон нанес нокаутирующий удар капитану « » Григорию Панину. СДК КХЛ не стал дисквалифицировать нападающего « ».