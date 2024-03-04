Де Йонг выбыл на 3-4 недели из-за травмы, Педри – на 5-6. Испанец может пропустить матч с «Реалом»
Френки де Йонг и Педри выбыли на несколько недель.
Полузащитники «Барселоны» получили травмы во вчерашнем матче с «Атлетиком» (0:0). Сегодня каталонский клуб сообщил, что у Педри выявлена травма мышцы бедра, а у де Йонга – повреждение связок голеностопа.
По информации As, нидерландский игрок пропустит от 3 до 4 недель. Испанец выбыл на срок от 5 до 6 недель. Участие Педри в матче против «Реала», который состоится 21 апреля, сейчас под вопросом.
Оба футболиста пропустят ответную игру с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Она пройдет 12 марта.
А календарь у Барсы в ближайший месяц очень тяжелый(матрасники, Наполи)
Ведь казалось что у Де Йонга на много серьёзнее травма, даже машинка какая-то вышла, а на самом деле больше пропустит Педри который ушёл сам.