Де Йонг выбыл на 3-4 недели из-за травмы, Педри – на 5-6. Испанец может пропустить матч с «Реалом»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига травмы Френки де Йонг Класико Педри Футбол

Френки де Йонг и Педри выбыли на несколько недель.

Полузащитники «Барселоны» получили травмы во вчерашнем матче с «Атлетиком» (0:0). Сегодня каталонский клуб сообщил, что у Педри выявлена травма мышцы бедра, а у де Йонга – повреждение связок голеностопа. 

По информации As, нидерландский игрок пропустит от 3 до 4 недель. Испанец выбыл на срок от 5 до 6 недель. Участие Педри в матче против «Реала», который состоится 21 апреля, сейчас под вопросом. 

Оба футболиста пропустят ответную игру с «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Она пройдет 12 марта. 

 

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43 комментария
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Слов нет - одни эмоции! Потерять одновременно центр поля, лидеров команды - полный трындец.
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Ответ BAYRAM
Когда же закончится сезон
В мае. Инфа 100%.
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+8
Когда же закончится сезон
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Тяжело будет Барселоне без них, очень тяжело...
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Ответ vova123456
Ещё один пример коментаторам не судить про степень травмы по уходам с поля. Ведь казалось что у Де Йонга на много серьёзнее травма, даже машинка какая-то вышла, а на самом деле больше пропустит Педри который ушёл сам.
оба ушли с поля опустошенными. морально, умирающими.. команда в этом сезоне начиная со второго тайма Реала, за редким исключением мучаются на поле.с уходом Гави и характера и зажигалы на поле нет.ощущение что игроки рядом с Гави чувствовали защищенными, сейчас же тупо морально подсели.. а там еще и физическая форма оставляет желать лучшего, чем у Гави никогда не было проблем и всегда пахал как угорелый. этот настрой напрямую передается от тренера, который психологически почти что труп.. потому и стоило менять его после суперкубка. Наполи там уже начинает двигаться.. очень жаль, команду. этот состав был способен на практически все но плохая подготовка физически и череда травм + слабо поставленная игра и морально мертвый тренер все испортил. Хави был любимейшим игроков после Анри,Месси и Иньесты.. а сейчас какое же он ДНО пробил, каждый раз думаю вот хуже не будет но Хави удивляет раз за разом стуча снизу...
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Педри, увы, потерян. Такая карьера могла быть... :(((
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Педри, де Йонг, Гави - выпала полностью основа центра поля. Учитывая то как смотрится Наполи в последних матчах - шансов на 1/4 у Барсы уж точно не больше чем у итальянцев.
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Мышечные травмы Педри - это уже какой-то мем. Хави в этом сезоне то и делает, что только успевает латать дыры. Или не успевает...
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Вчера как оба ушли с поля в атаке с точки зрения мысли была полная импотенция
А календарь у Барсы в ближайший месяц очень тяжелый(матрасники, Наполи)
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Ответ TAGAY
оба ушли с поля опустошенными. морально, умирающими.. команда в этом сезоне начиная со второго тайма Реала, за редким исключением мучаются на поле.с уходом Гави и характера и зажигалы на поле нет.ощущение что игроки рядом с Гави чувствовали защищенными, сейчас же тупо морально подсели.. а там еще и физическая форма оставляет желать лучшего, чем у Гави никогда не было проблем и всегда пахал как угорелый. этот настрой напрямую передается от тренера, который психологически почти что труп.. потому и стоило менять его после суперкубка. Наполи там уже начинает двигаться.. очень жаль, команду. этот состав был способен на практически все но плохая подготовка физически и череда травм + слабо поставленная игра и морально мертвый тренер все испортил. Хави был любимейшим игроков после Анри,Месси и Иньесты.. а сейчас какое же он ДНО пробил, каждый раз думаю вот хуже не будет но Хави удивляет раз за разом стуча снизу...
Да, Гави - это сердце Барсы с точки зрения менталки. Не многоопытный МАТШ, не мощный Араухо, не элегантный ФДЙ или пришедшие Лёва с Гюндо, а именно Гави. Перерождение Пуйоля по характеру, таких игроков Барсе всегда не хватало, чтоб постоянно «чиркать» спичкой на поле🥲
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Ямаля отпустим в полузащиту, Канселу+Кубарси+Араухо+Кунде////Гундоган+Кристенсен+Ямал///Феликс+Лева+Рафинья ✌️
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Всем Удачи
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Ответ & Co1366
Слов нет - одни эмоции! Потерять одновременно центр поля, лидеров команды - полный трындец.
Педри в целом три месяца не играл в этом сезоне, как он успел лидером стать за 1? Как вообще можно делать ставку на такой хрусталь, если он может подвести в любой момент сезона, особенно в самый важный?
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Ответ Rigan Lans
Не сметь сравнивать великого капитана Пуйоля с хамлом и костоломом.
Мнение сливотных про чужую команду не учитывается. Кстати, кого Гави сломал, не напомнишь? Я вот, со своей стороны, могу вспомнить вашего квадратного бразила, который доиграл лишних 30-40 матчей, ломая всех подряд, но у вас он чуть ли не топ-1 ОПЗ🤓
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Ответ revodrok
спасибо за грамотное использование Педри в его первом взрослом сезоне на 70+ матчей
Это да. Заездили пацана в тот год
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Мнение сливотных про чужую команду не учитывается. Кстати, кого Гави сломал, не напомнишь? Я вот, со своей стороны, могу вспомнить вашего квадратного бразила, который доиграл лишних 30-40 матчей, ломая всех подряд, но у вас он чуть ли не топ-1 ОПЗ🤓
Вот именно мнение и заклятых соперников нужно учитывать, когда пытаешься понять величие своего игрока. Болельщики Мадрида уважают Иньесту и Пуйоля, Рональдиньо Бернабеу стоя чествовал. Костоломом не становятся лoмaя кого нибудь. Пепе вот никому серёзных травм не причинял, но его считают таковым. Ну а Гави мeрзkий пацанёнок, который хамит, гавкает и иногда на поле ведет себя как Диего Коста.
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Ответ Ashan Sorokin
Как убрать этот уродский значек возле Ника
Только хотел задать такой же вопрос
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Ответ BAYRAM
Когда же закончится сезон
Когда закончится сезон, начнется ЧЕ2024!
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Мышечные травмы Педри - это уже какой-то мем. Хави в этом сезоне то и делает, что только успевает латать дыры. Или не успевает...
спасибо за грамотное использование Педри в его первом взрослом сезоне на 70+ матчей
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Ответ Адам Алмарз
Педри в целом три месяца не играл в этом сезоне, как он успел лидером стать за 1? Как вообще можно делать ставку на такой хрусталь, если он может подвести в любой момент сезона, особенно в самый важный?
Ориоль Ромеу весь сезон играет - он лидер Барсы?
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Ответ Влад Аронофски
и потерять два очка
и не выиграть матч😁😁😁
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Ответ Большой Сэми
и заработать при этом всего одно очко
Лигу давно уже слили, так что слив этих очков уже особой роли не играет. Вопрос остался только один, смогут пройти Наполи или нет.
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Ответ & Co1366
Слов нет - одни эмоции! Потерять одновременно центр поля, лидеров команды - полный трындец.
и заработать при этом всего одно очко
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Продавать нужно Педри, пока ценник хороший
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Педри просто уникум, где-то за 10 мин до травмы, когда подавали штрафной, камера уловила момент как он берется за заднюю поверхность бедра, стоит и не бежит в штрафную. И чего он ждал если проблема прослеживалась уже в этот момент? Просто молодец...
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Надо в ближайшей игре против Мальорки дать отдых игрокам основы и выпустить школоту, чтоб к игре с Наполи были готовы на 200%
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там ещё Наполи неожиданно воскрес, кажется
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Плохая новость для фанатов «Барсы», впереди важный отрезок сезона, а команда - практически без центра поля. Будет тяжело, посмотрим, как справится команда! Здоровья обоим!
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Ещё один пример коментаторам не судить про степень травмы по уходам с поля.
Ведь казалось что у Де Йонга на много серьёзнее травма, даже машинка какая-то вышла, а на самом деле больше пропустит Педри который ушёл сам.
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Как убрать этот уродский значек возле Ника
+2
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