Гашек о том, что Бобровский опередил его по победам в НХЛ: «В обычных обстоятельствах я бы поздравил его. В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать подобных комментариев»

Теги Флорида Сергей Бобровский Доминик Гашек НХЛ Политика Чемпионат.com Хоккей

Доминик Гашек прокомментировал достижение Сергея Бобровского.

Вратарь «Флориды» одержал 390-ю победу в НХЛ и обогнал Доминика Гашека. Россиянин вышел на 2-е место среди голкиперов из Европы по этому показателю. 

«В обычных обстоятельствах я бы поздравил его.

В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать различных подобных комментариев – относительно как НХЛ, так и особенно российских спортсменов», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ Гашек. 

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42 комментария
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В обычных обстоятельствах я бы вспомнил, как блистательно Гашек кувыркался в раме и делал из напов клоунов. Жаль.
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Как он ещё терпит наличие себя в статистических таблицах лиги, рекламирующей СВО? Подать прошение срочно о удалении фамилии Гашека из истории НХЛ
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Русофобия в чистом виде.
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В обычных обстоятельствах Гашек зарабатывал деньги в России, а в нынешних отказывается их возвращать
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А обстоятельства как-то влияют на то, что Бобровский большой мастер и топовый вратарь своего времени?
На льду нет обстоятельств и не надо их туда тащить.
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Больной старик, что с него взять?
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Да мы только рады
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🤡 🤡 🤡
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Ответ Ингус Ветрастов
Его прайм был лучшим, что я видел в воротах, лишил нас золота Нагано
да не спорю что он был лучшим в мире. Толькл к старости попадания шайбой по шлему на нём сказалось. Здоровья чеху может вылечат.
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Желчи в нем полно.
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Даже не сказал, что Бобровский лично убивает людей в Украине? Гашек теряет хватку
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Ответ dimonivanov
Стоит чаще припоминать ему, что он в КХЛ играл. Прям каждый день
В Спартаке до сих пор ждут пока деньги их "кровавые" вернут. Хотя по мнению Гашека деньги не могут быть кровавыми даже русские
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Ответ mbauer
В обычных обстоятельствах я бы вспомнил, как блистательно Гашек кувыркался в раме и делал из напов клоунов. Жаль.
Его прайм был лучшим, что я видел в воротах, лишил нас золота Нагано
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Бобс не нуждается в его поздравлениях.
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Стоит чаще припоминать ему, что он в КХЛ играл. Прям каждый день
+6
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Так это же хорошо. Бобр бьёт рекорды вопреки желания одного чеха. От этого его рекорды ещё дороже!
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К сожалению это не лечится! 🤔
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Не думаю, что Бобровский будет страдать, если Загашеный не поздравит его.
Пусть дальше мычит.....
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Это неизлечимо уже
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У него наверное вдвойне подгорает
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Гашек:
– В обычных обстоятельствах я бы поздравил его. В связи с нынешней ситуацией, пойду напьюсь.
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Кто бы сомневался.
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+3
Где деньги, Зин? Будь последовательным, верни!
+3
-1
+2
Гашек ты реально думаешь, что Бобровскому нужны твои поздравления? а для чего?
чтобы Сергей Андреевич полчаса ломал голову и вспоминал кто такой Гашек?
хорошо что не поздравил и не напряг мозг нашего уважаемого вратаря!
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А ещё адепты Запада нам говорят, что мы рабы, и что у нас нет демократии.
А на Западе получается, что идти против системы опасно и лучше молчать в тряпочку.
Это кто же рабы, и где нет демократии?
+4
-2
+2
Ну и промолчал бы в таком случае.
Ну нет, надо ж всё равно прошипеть змеиное мнение
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От бессилия чех бесится. Ну ничего, Бобровский как-нибудь проживёт без его поздравлений😀
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Современные чехи гаже поляков.
А может чехи всегда такими были.
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Говорят, Авдеевку лично Бобровский брал. Он и сейчас на передовой
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Ответ Ингус Ветрастов
Его прайм был лучшим, что я видел в воротах, лишил нас золота Нагано
Ну, лично я при живых Руа и Бродере не стал бы так говорить, но это моя вкусовщина. Гашек был топ, причем его прайм длился долго, что тоже не каждому дано. Тем досаднее то, во что он превратился. Ведь мог остаться легендой
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