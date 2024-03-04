Гашек о том, что Бобровский опередил его по победам в НХЛ: «В обычных обстоятельствах я бы поздравил его. В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать подобных комментариев»

Доминик Гашек прокомментировал достижение Сергея Бобровского.

Вратарь «Флориды» одержал 390-ю победу в НХЛ и обогнал . Россиянин вышел на 2-е место среди голкиперов из Европы по этому показателю.

«В обычных обстоятельствах я бы поздравил его.

В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать различных подобных комментариев – относительно как НХЛ, так и особенно российских спортсменов», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ Гашек.