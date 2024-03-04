Гашек о том, что Бобровский опередил его по победам в НХЛ: «В обычных обстоятельствах я бы поздравил его. В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать подобных комментариев»
Доминик Гашек прокомментировал достижение Сергея Бобровского.
Вратарь «Флориды» одержал 390-ю победу в НХЛ и обогнал Доминика Гашека. Россиянин вышел на 2-е место среди голкиперов из Европы по этому показателю.
«В обычных обстоятельствах я бы поздравил его.
В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать различных подобных комментариев – относительно как НХЛ, так и особенно российских спортсменов», – сказал бывший вратарь клубов НХЛ Гашек.
На льду нет обстоятельств и не надо их туда тащить.
Пусть дальше мычит.....
– В обычных обстоятельствах я бы поздравил его. В связи с нынешней ситуацией, пойду напьюсь.
чтобы Сергей Андреевич полчаса ломал голову и вспоминал кто такой Гашек?
хорошо что не поздравил и не напряг мозг нашего уважаемого вратаря!
А на Западе получается, что идти против системы опасно и лучше молчать в тряпочку.
Это кто же рабы, и где нет демократии?
Ну нет, надо ж всё равно прошипеть змеиное мнение
А может чехи всегда такими были.