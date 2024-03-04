Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам. Игрок «Спартака» завтра вылетит в Россию (Иван Карпов)
Квинси Промес вернется в Россию.
Напомним, на прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
Завтра, 5 марта, в ОАЭ состоится судебное заседание по делу о ДТП. По информации инсайдера Ивана Карпова, футболист не будет приговорен к тюремному сроку – его накажут денежным штрафом. Квинси также не будет экстрадирован в Нидерланды, несмотря на запрос прокуратуры и международный розыск по линии Интерпола.
В тот же день Промес вылетит в Россию. Таким образом, он сможет принять участие в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела», который состоится 10 марта.
Прикольно.
Сказал, что пока идет апелляция и приговор не вступил в силу - преступником его не считают.
С другой стороны, у нас во власти в конторе плюнь, попадаешь в «Бандитский Петербург», поэтому позиция наших чиновником понятна.
Позор вам!
Я конечно понимаю, что вы, болелы с берегов Невы, читать не умеете, но чтоб настолько… русским языком сказано и написано: «пока идёт апелляция нельзя говорить, что человек-преступник» Апелляция прошла? Нет. Значит теория Алаева никоим образом на данный момент не работает