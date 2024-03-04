Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам. Игрок «Спартака» завтра вылетит в Россию (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес вернется в Россию.

Напомним, на прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.

Завтра, 5 марта, в ОАЭ состоится судебное заседание по делу о ДТП. По информации инсайдера Ивана Карпова, футболист не будет приговорен к тюремному сроку – его накажут денежным штрафом. Квинси также не будет экстрадирован в Нидерланды, несмотря на запрос прокуратуры и международный розыск по линии Интерпола.

В тот же день Промес вылетит в Россию. Таким образом, он сможет принять участие в матче 20-го тура Мир РПЛ против «Факела», который состоится 10 марта. 

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317 комментариев
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Если так , то Нидерланды нужно переименовать в Эстонию
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Самолёт приземлился. Из него вышел самый счастливый человек на Земле, и произнёс: как же я рад быть в России!
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Значит Нидерланды не особо сильно и настаивали.
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отличные новости! надеюсь он все-таки обгонит Симоняна и станет лучшим бомбардиром в истории Спартака - наркоторговец, уголовник избивавший свою жену и резавший ножом своего кузена, лучший бомбардир в истории Спартака - это лучшее что может произойти с этим клубом. ну и логичное учитывая кто были основатели этого клуба))
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Ответ maximilian_15
Если так , то Нидерланды нужно переименовать в Эстонию
Игорь Новиков оценил:)
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Ответ Иван Питерский
Самолёт приземлился. Из него вышел самый счастливый человек на Земле, и произнёс: как же я рад быть в России!
Я остаюсь, я буду здесь жить!
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Ничего не имею против Квинси, но он должен был получить по заслугам
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Ответ Martin Naceri
Комментарий удален модератором
Я правильно понимаю, что вы поддерживаете наркоторговлю, нанесение ножевых ранений и прочее мелкое хулиганство в виде оставления места ДТП?
Прикольно.
+53
-12
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Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий скрыт
В чем позор?
+82
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+38
Ответ Отец Абду
Игорь Новиков оценил:)
У него и так горе, после ребрендинга Спортса
+48
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+33
Промес - освобожденный.
+38
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Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий скрыт
сидеть должны хозяева зенита
+49
-20
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Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий скрыт
Он уже выступил же.
Сказал, что пока идет апелляция и приговор не вступил в силу - преступником его не считают.
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Неуловимый гангстер какой-то. Все с рук ему сходит)
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Очень странно,если наркоторговца в стране где подписана экстрадиция и якобы нулевая терпимость к наркоте,совершившего ДТП и сбежавшего с места отпустят так легко.
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+20
Ну и чему мы радуемся?....что уголовник будет и дальше позорить Спартак и весь российский футбол?))
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+19
Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий скрыт
гальченюк уголовник насильник причинивший вред девушке,домашнее насилие.Играет за СКА, ТЫ считаешь такие люди должны играть???
+19
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Русский с арабом-братья на век, получается)
+20
-4
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Ответ Дороф
А что с ним не так?
Поговаривают Новиков сторонник разноцветных флагов
+18
-2
+16
Ответ Футбольные Хроники
Ничего не имею против Квинси, но он должен был получить по заслугам
Я болельщик Спартака. Футболист Промес мне очень нравится. Но учитывая приговор, он должен отбывать наказание, в какой бы прекрасной форме он не находился.
С другой стороны, у нас во власти в конторе плюнь, попадаешь в «Бандитский Петербург», поэтому позиция наших чиновником понятна.
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+11
Одних отстраняют и дисквалифицируют за ставки, другие продолжают играть, продавая смерть
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Ответ Martin Naceri
Комментарий удален модератором
Нормально вы так себя щас опозорили... Мало того что фактически вы оправдываете преступника так еще и явно поддерживаете...
Позор вам!
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Ответ Andrew Pacific
Типичный сговор двух преступных стран. Бесконечный стыд!
Голландия и какая ещё?)
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кажись, большие дяди порешали вопрос, а голландцев по этой линии макнули мордой в кал)
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все на Никольскую !
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Ответ Caniball
Промес - освобожденный.
Спартак: Кровь и порошок
+14
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на нет и суда нет
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Ответ Vyksa
тебе какое дело до Спартака?
До спартака мне дела не никакого....это точно)) вам то всё рвно кто за вас играть будет?))
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Как же стыдно за наш Спартак!😎
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Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий скрыт
Президент РПЛ Алаев заявил, что Промес не должен играть в России, если будет доказана его вина в совершении преступлений. При этом, по словам Алаева для «Матч ТВ», пока уголовное дело Промеса или любого другого футболиста не закрыто и идёт апелляция, «нельзя говорить, что человек – преступник»
Я конечно понимаю, что вы, болелы с берегов Невы, читать не умеете, но чтоб настолько… русским языком сказано и написано: «пока идёт апелляция нельзя говорить, что человек-преступник» Апелляция прошла? Нет. Значит теория Алаева никоим образом на данный момент не работает
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