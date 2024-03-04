Карасев сделал 2940 ускорений и пробежал более 9 км в матче «Зенит» – «Спартак». Максимальная скорость 44-летнего арбитра – 24,84 км/ч

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Футбол

Опубликована статистика Сергея Карасева в матче «Зенит» – «Спартак».

Как сообщает телеграм-канал Мир РПЛ, в матче 19-го тура Мир РПЛ Карасев, выполнявший роль главного арбитра, пробежал 9412 метров, выполнил 2940 ускорений и развил максимальную скорость 24,84 км/ч. Средняя скорость 44-летнего Карасева во время игры составила 5,7 км/ч.

Матч «Зенита» и «Спартака» завершился со счетом 0:0.

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33 комментария
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Карась круто отсудил. Глупо с этим спорить
+39
-5
+34
Больше, чем Дзюба за сезон)
+24
-2
+22
Ответ Вячеслав Припузов
Тут нужно сравнить с игроками, все относительно...преподнесли информацию с выгодной для Карасева стороны...
что? 24 км/ч в 44 года
+15
-1
+14
И это в 44 года!!
+13
-2
+11
Ответ Bartez1986
Карась круто отсудил. Глупо с этим спорить
Хорошо, но не совсем. Запомнилось 2 эпизода: когда сбили зенитовца в атаке жёстко - нет фола, затем уже в контратаке аналогичная ситуация - нет свистка. Последовательность это хорошо, но некоторые эпизоды надо было свистеть
+12
-3
+9
Карась - топ! 💪
+7
0
+7
Ответ Bartez1986
Карась круто отсудил. Глупо с этим спорить
Он вам не карась!
+5
-1
+4
Джикия, учись.
+5
-1
+4
Больше чем многие нападающие )
+4
-1
+3
Ответ TFP_Sports
Лучше, чем Фернандес выглядел
)) Как бы это ни было грустно для меня, как болельщика Зенита, Вы правы. И шутка хорошая.
+2
0
+2
Главное отличие его от други судей-это чёткая последовательность действий.Хотя на пару моментов есть вопросы.Это первая жёлтая Спартаковцу на фланге.И во втором тайме пару карточек надо было дать,когда чуть не дошло до драки.
+3
-1
+2
чото с количеством загнули, выглядит как раненый гепард
+1
0
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землю роет !!!!!!!!!!!!
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Лучше, чем Фернандес выглядел
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А что тут удивляться! Серёга не пьёт и не курит, поэтому дыхалка работает на все 1️⃣0️⃣0️⃣%😜😁
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Крутой
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Сколько до Грецки?
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Ускорение каждые 1,83 секунды матча ?)
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Понятно почему Карась на фолы не обращает внимание, стату нарабатывает, для него это важнее.
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Так еще наверное перебегал кого-нибудь из футболистов)
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Карасев хорошо отсудил, Караскаль хорошо отыграл. Караси в тренде, Антохам не везет
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Ответ Recreated
Он вам не карась!
🙂
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Ответ thtscrz
А сколько пасов сделал?
И как повлиял на ход игры, планки единоборств должны быть у всех одинаковы, не зависеть от прихоти конкретного арбитра, судейства по понятиям (там не свистнул, значит в обратную сторону не буду...) ...
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Ответ Сергей Орлов
Джикия, учись.
Зачем ему учиться? Запомни, студент, «кто не работает - тот ест»😎
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Больше, чем Соболев точно)
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