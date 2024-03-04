Карасев сделал 2940 ускорений и пробежал более 9 км в матче «Зенит» – «Спартак». Максимальная скорость 44-летнего арбитра – 24,84 км/ч
Опубликована статистика Сергея Карасева в матче «Зенит» – «Спартак».
Как сообщает телеграм-канал Мир РПЛ, в матче 19-го тура Мир РПЛ Карасев, выполнявший роль главного арбитра, пробежал 9412 метров, выполнил 2940 ускорений и развил максимальную скорость 24,84 км/ч. Средняя скорость 44-летнего Карасева во время игры составила 5,7 км/ч.
Матч «Зенита» и «Спартака» завершился со счетом 0:0.
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