«Интер» на 15 очков оторвался от «Ювентуса» после 27 туров, от «Милана» – на 16

«Интер» на 15 очков оторвался от «Ювентуса» в Серии А.

В 27-м туре Серии А команда тренера обыграла «Дженоа» (2:1) на своем поле. Накануне « » уступил « » (1:2) на выезде.

Таким образом, « » набрал 72 очка и упрочил свое лидерство в таблице чемпионата Италии.

У клуба из Турина – 57 баллов. « » отстает на 1 очко от «Юве». Замыкает топ-4 « », имеющая 51 балл.

Далее расположились « » (47 очков), « » (46) и «Наполи» (43).