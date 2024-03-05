«Интер» на 15 очков оторвался от «Ювентуса» после 27 туров, от «Милана» – на 16
«Интер» на 15 очков оторвался от «Ювентуса» в Серии А.
В 27-м туре Серии А команда тренера Симоне Индзаги обыграла «Дженоа» (2:1) на своем поле. Накануне «Ювентус» уступил «Наполи» (1:2) на выезде.
Таким образом, «Интер» набрал 72 очка и упрочил свое лидерство в таблице чемпионата Италии.
У клуба из Турина – 57 баллов. «Милан» отстает на 1 очко от «Юве». Замыкает топ-4 «Болонья», имеющая 51 балл.
Далее расположились «Рома» (47 очков), «Аталанта» (46) и «Наполи» (43).
Милан в следующем сезоне догонит.
возможно уже с новым тренером ☝️
Сильная полузащита может выиграть титулы и без Форварда,а Форвард без сильной полузащиты нет.
Полузащита Интера лучшая на данный момент и поэтому они выигрывают.
тогда после 26 тура отрыв от 2-го места составлял 16 очков.
за явным преимуществом.
Притоплю за Интер в ЛЧ. И по игре играют шикарно + итальянцы
Но Аньелли слишком плох как управленец в принципе. Система разрушилась после ухода одного человека.