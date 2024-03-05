«Интер» на 15 очков оторвался от «Ювентуса» после 27 туров, от «Милана» – на 16

Теги Интер Рома Милан Аталанта Симоне Индзаги Ювентус серия А Италия Наполи Болонья Футбол

«Интер» на 15 очков оторвался от «Ювентуса» в Серии А.

В 27-м туре Серии А команда тренера Симоне Индзаги обыграла «Дженоа» (2:1) на своем поле. Накануне «Ювентус» уступил «Наполи» (1:2) на выезде.

Таким образом, «Интер» набрал 72 очка и упрочил свое лидерство в таблице чемпионата Италии.

У клуба из Турина – 57 баллов. «Милан» отстает на 1 очко от «Юве». Замыкает топ-4 «Болонья», имеющая 51 балл.

Далее расположились «Рома» (47 очков), «Аталанта» (46) и «Наполи» (43).

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34 комментария
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поздравляю всех адекватных болельщиков Интера .
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Ответ Zidane 21
Интер становится тем, кем был Ювентус с 2011 по 2020-й и всё это благодаря Маротте. Очень грамотная селекция и как итог в Италии нет ни одной команды на сегодняшний день который может что то противопоставить Интеру. Эх Аньелли, сдался тебе этот Роналду? Такую команду шикарную построил и сам же развалил.
Вот вас(таких) послушать - Роналду во всем виноват, в глобальном потеплении, в мировых конфликтах. Ему предложили переход, он перешёл, играл на топ уровне все три сезона, а на счёт игры, вопрос к тренеру, а не к конкретному игроку. И да, Юве остался на том же уровне, что и во время своей гегемонии, просто вспомните как плохи были Интер и Милан в 10ые, не было сильной Аталанты, а единственные конкуренты(нет) - слабохарактерные Рома и Наполи. Уровень Серии А вырос, вот и всё
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+9
Интер становится тем, кем был Ювентус с 2011 по 2020-й и всё это благодаря Маротте. Очень грамотная селекция и как итог в Италии нет ни одной команды на сегодняшний день который может что то противопоставить Интеру. Эх Аньелли, сдался тебе этот Роналду? Такую команду шикарную построил и сам же развалил.
+19
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Ответ Трент Резнор
⭐️ ⭐️
да, заслуженно.
Милан в следующем сезоне догонит.
возможно уже с новым тренером ☝️
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Ответ Любезный Коссутий
да, заслуженно. Милан в следующем сезоне догонит. возможно уже с новым тренером ☝️
Милану всегда уважуха.
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+6
Ответ Zidane 21
Интер становится тем, кем был Ювентус с 2011 по 2020-й и всё это благодаря Маротте. Очень грамотная селекция и как итог в Италии нет ни одной команды на сегодняшний день который может что то противопоставить Интеру. Эх Аньелли, сдался тебе этот Роналду? Такую команду шикарную построил и сам же развалил.
Может к Роналду нужно было нормальных игроков подписывать а не брать Рэмси,Маккенни,Бернардески и т.д?
Сильная полузащита может выиграть титулы и без Форварда,а Форвард без сильной полузащиты нет.
Полузащита Интера лучшая на данный момент и поэтому они выигрывают.
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Конечно чемпион 🏆 всех болельщиков Интера с чемпионством, оно очень даже заслуженное🔥🔥🔥
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Всех интеристов с победой!
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Пора короновать. Уже сейчас, не дожидаясь окончания сезона))
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Интер машина! Было бы очень интересно увидеть матч Интер-Арсенал в ЛЧ
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🙌 УРАААААААА!!!
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Ответ Topar Topovic
Жаль им в финале ЛЧ судья помешал,заслуживает ЛЧ
и Лукаку😐
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Последний раз "Интер" так доминировал в сезоне 06/07,
тогда после 26 тура отрыв от 2-го места составлял 16 очков.
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первый чемпион в топ-5 известен.
за явным преимуществом.
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Интер и в прошлом сезоне играл фантастически во второй половине. Теперь и не вспомнишь как все просили уволить Индзаги и местные эксперты писали, что это вообще не тренер)
Притоплю за Интер в ЛЧ. И по игре играют шикарно + итальянцы
+1
0
+1
Жаль им в финале ЛЧ судья помешал,заслуживает ЛЧ
+2
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Ответ Матвей Руди
Вот вас(таких) послушать - Роналду во всем виноват, в глобальном потеплении, в мировых конфликтах. Ему предложили переход, он перешёл, играл на топ уровне все три сезона, а на счёт игры, вопрос к тренеру, а не к конкретному игроку. И да, Юве остался на том же уровне, что и во время своей гегемонии, просто вспомните как плохи были Интер и Милан в 10ые, не было сильной Аталанты, а единственные конкуренты(нет) - слабохарактерные Рома и Наполи. Уровень Серии А вырос, вот и всё
ору с чуваков, которые ко всему на свете приплетают Роналду. Почему то Роналду не разваливал Реал, когда 3 лч подряд брали, почему-то Роналду не развалил МЮ Сафа когда лч брали, а вот бедненький юве наш развалил
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Ответ v@mpir
Ювентус до Роналду и с ним ‐ это как Наполи со Спалетти и сейчас. Из-за него полностью всё развалилось. Да, он не виноват, что его захотел подписать Аньелли, думая, что он принесёт им победу в ЛЧ. А в итоге еле как в эту ЛЧ попали. И сейчас заново всё выстроить пытаются. Хотя, я уверен, факты тебя не волнуют. Роналду головного мозга...
Ещё одно "отличное" сравнение, Юве до Роналду еле из слабых групп выходил, и то не всегда, с ним в ЛЧ в плей-офф дальше четвертьфинала не проходил, но кроме Роналду там никто Юве и не тащил, а в одиночку ЛЧ не может выйграть даже он. Это тоже факты))) В общем, все равно будешь думать что твоей душе угодно, просто очень забавляют люди, которые заголовки из интернета своим мнением называют по типу "Роналду все развалил". Развалил все Аньелли, а Роналду просто оказался в "нужном месте, в нужное время", разные вещи. Кст тоже факты)
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Ответ Матвей Руди
Вот вас(таких) послушать - Роналду во всем виноват, в глобальном потеплении, в мировых конфликтах. Ему предложили переход, он перешёл, играл на топ уровне все три сезона, а на счёт игры, вопрос к тренеру, а не к конкретному игроку. И да, Юве остался на том же уровне, что и во время своей гегемонии, просто вспомните как плохи были Интер и Милан в 10ые, не было сильной Аталанты, а единственные конкуренты(нет) - слабохарактерные Рома и Наполи. Уровень Серии А вырос, вот и всё
Таки да, Роналду окончательно сдулся уже после возвращения в МЮ.
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Ответ Zidane 21
Интер становится тем, кем был Ювентус с 2011 по 2020-й и всё это благодаря Маротте. Очень грамотная селекция и как итог в Италии нет ни одной команды на сегодняшний день который может что то противопоставить Интеру. Эх Аньелли, сдался тебе этот Роналду? Такую команду шикарную построил и сам же развалил.
Дело именно в Маротте, а не Роналду. Он мог бы подобрать нужный состав Сарри, не заниматься махинациями в ковид.

Но Аньелли слишком плох как управленец в принципе. Система разрушилась после ухода одного человека.
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Ответ Матвей Руди
Я не про сегодняшний Юве, а про тот что был при Роналду
Ювентус до Роналду и с ним ‐ это как Наполи со Спалетти и сейчас. Из-за него полностью всё развалилось. Да, он не виноват, что его захотел подписать Аньелли, думая, что он принесёт им победу в ЛЧ. А в итоге еле как в эту ЛЧ попали. И сейчас заново всё выстроить пытаются. Хотя, я уверен, факты тебя не волнуют. Роналду головного мозга...
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Ответ Zidane 21
Интер становится тем, кем был Ювентус с 2011 по 2020-й и всё это благодаря Маротте. Очень грамотная селекция и как итог в Италии нет ни одной команды на сегодняшний день который может что то противопоставить Интеру. Эх Аньелли, сдался тебе этот Роналду? Такую команду шикарную построил и сам же развалил.
Юве был гегемоном в слабейший период в истории Серии А. Милан даже на Еврокубки не претендовал,Интер был нестабилен. Аталанта только набирал мощь. Лацио в лучшем случае за ЛЧ боролись. Наполи и Рома были как Дортмунд в Германии. Чемпионство у них из рук вываливалось. Да команда в финал ЛЧ выходила. Но Серия А с тех пор сильно прогрессировала. По сути это вторая по силе лига в Европе сейчас после АПЛ. А Ювентус остался просто на том же уровне.
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Очень шелудивая игра особенно во втором тайме
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Ответ Zidane 21
Как у тебя вообще пальцы повернулись поставить знак равенства между тем и этим Ювентусом?
Я не про сегодняшний Юве, а про тот что был при Роналду
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Ответ Матвей Руди
Вот вас(таких) послушать - Роналду во всем виноват, в глобальном потеплении, в мировых конфликтах. Ему предложили переход, он перешёл, играл на топ уровне все три сезона, а на счёт игры, вопрос к тренеру, а не к конкретному игроку. И да, Юве остался на том же уровне, что и во время своей гегемонии, просто вспомните как плохи были Интер и Милан в 10ые, не было сильной Аталанты, а единственные конкуренты(нет) - слабохарактерные Рома и Наполи. Уровень Серии А вырос, вот и всё
Как у тебя вообще пальцы повернулись поставить знак равенства между тем и этим Ювентусом?
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Верной дорогой двигаются!!! Ещё и в лч также надо!
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Ответ Topar Topovic
Жаль им в финале ЛЧ судья помешал,заслуживает ЛЧ
Вот как фан Интера говорю, вопросов к судье по финалу у меня не возникло, напомни плиз про спорные моменты. Очень боялся разнос от Сити, на деле играли даже лучше именно в финале, но не повезло
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Ответ Трент Резнор
⭐️ ⭐️
держи 💩💩
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Ответ Любезный Коссутий
да, заслуженно. Милан в следующем сезоне догонит. возможно уже с новым тренером ☝️
Если новый тренер не начнет перестройку делать опять .
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