Валиева выступит в ледовом шоу в Китае: «Нескромно скажу, что роль главной героини катать буду я»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае.

Об этом фигуристка рассказала на Всемирном фестивале молодежи.

«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня.

Будут потрясающие танцоры, артисты, музыканты, все это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие, надеюсь, у нас все получится и будет интересно.

Будет ли шоу только в Китае? Нет», – сказала Валиева.

«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге

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53 комментария
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Это не "нескромно", это нагло.
Команде не то что последние надежды на золотую медаль можно хоронить, а с бронзой прощаться, так и не получив даже ее.
Скромная наша, сколько же "добра" ты сделала в российском ФК, оставила глубокий след в судьбах ни в чем неповинных фигуристов.
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Скромная Камилочка)
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Ждём комментариев в духе "а как же теперь наша Камила, она жеребёнок"...Нормально все у нее и отлично. И будущее в Госдуре прекрасно вырисовывается
+30
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Своё шоу на моей памяти только у Ханю.
Даже единственной шлемоноснице в России своё шоу не сделали, а дисквалифицированную пропихивали поверх её.
"Все остальное действо будет происходить вокруг меня", действительно, не скромно.
+29
-10
+19
Ответ Sincere
То есть на дисквал Китаю пофиг?)
Скорее интересно, кто эти "мы". Зимнюю поездку преподносили, как приглашение китайцев, а оказалось, что это мероприятие Волосожар.
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+17
И ее еще кто-то жалеет? Вконец зажравшаяся особа.
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Надоела
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видимо очень хочет продлить дисквалификацию
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Ответ Алена Ливинская
Комментарий скрыт
Если бы не ее крыша, то не катала бы две проги в команднике, шанс на золото оставался бы у ребят. А она бы получив плюшки , тихо сидела, не торгуя лицом. Она явление в фк, хуже напасти.
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Китайцы знают толк в химических формулах
+16
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"Мы сейчас разрабатываем" - а мы это кто?
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Нескромно ответим: никто не удивлен. Ждем на Ледниковом периоде, а потом и в Думе. :)
+16
-5
+11
То есть на дисквал Китаю пофиг?)
+16
-6
+10
Кто ее пиарщик? Очень люблю Ками, но все последнее что с ней происходит - это же рука-лицо. Даже это шоу, хорошо если возможность есть, но зачем про нескромность, когда ситуация такая незавидная у нее….
+10
-2
+8
Помню, как китайцы отреагировали, когда появилась информация, что организаторы в то октябрьское шоу с нашими фигуристами хотят пригласить Валиеву. Куча людей пришла к этим организаторам в вейбо и так их там пропесочила в комментах, что те поспешно выложили список всех участников (без Валиевой, естественно) и заверили, что никаких изменений не будет. А ведь это было еще до официальной дисквалификации. Допингисты там совсем не в почете, так что Навка (а судя по последней фразе, это именно ее проект) сильно заблуждается, если думает, что ее с таким шоу встретят в Китае с распростертыми объятиями.
+8
0
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я, Камила Валиева, я-ваша золотая, чтоб вы знали, теперь всë двльнейшее действо будет проходить вокруг меня, я тут главная героиня, если что
да уж, ни один спортсмен в стране так не "пострадал от проклятого Запада"
+9
-1
+8
Столько пиара , а у ребят из командника хоть контракты какие то есть ? Я конечно не слежу особо , но в новостях например не было. Только СК представляли одежду де-факто.
+8
-1
+7
Скромность это вообще не о тебе, наша золотая гордость нации по любви...))
+13
-7
+6
А кто организатор шоу? Китайцы организуют? Тли Навка везет?
Неожиданно, конечно
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Будет ли шоу только в Китае? Нет
Шоу маст гоу он - нескромно добавила Валиева🤦🏻‍♀️
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0
+5
Ответ Bartez1986
Ждём комментариев в духе "а как же теперь наша Камила, она жеребёнок"...Нормально все у нее и отлично. И будущее в Госдуре прекрасно вырисовывается
Вы не понимаете! Бедный ребенок не виноват! Вообще никто не виноват. Ну может быть дедушка, но его никто найти не может ((.
+5
-1
+4
Ответ Мэй Касахара
Кто ее пиарщик? Очень люблю Ками, но все последнее что с ней происходит - это же рука-лицо. Даже это шоу, хорошо если возможность есть, но зачем про нескромность, когда ситуация такая незавидная у нее….
Вы думаете это её пиарщик посоветовал сказать про нескромность, , а не она сама?
+4
-1
+3
Ответ exitor
Комментарий скрыт
Вы как трусофаны - те все популярностью, фанатами, востребованностью меряются. По различным шоу в Китае видно, что местной публике фигурное катание по барабану, никто почти не ходит.
+4
-1
+3
Что-то сомнительно чтобы китайцы шоу допингистки разрешили проводить. Наверное врёт как обычно.
+6
-3
+3
Заработала видимо за интервью японцам
+4
-1
+3
Дедушка похоже купил внучке шоу. Платочек был только началом...
+2
0
+2
«Остальное действо будет происходить вокруг меня»:
В роли дедушки - Евгений Плющенко
В роли пирожного - Гном Гномыч
+4
-2
+2
Разрабатываем в Китае или пройдет в Китае?
+2
0
+2
Это она в северную корею после собралась?
+3
-1
+2
Осмелела, после поддержки одного дедушки
+3
-2
+1
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