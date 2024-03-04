Валиева выступит в ледовом шоу в Китае: «Нескромно скажу, что роль главной героини катать буду я»
Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Китае.
Об этом фигуристка рассказала на Всемирном фестивале молодежи.
«Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а все остальное действо будет происходить вокруг меня.
Будут потрясающие танцоры, артисты, музыканты, все это будет на сцене. Готовим очень масштабное действие, надеюсь, у нас все получится и будет интересно.
Будет ли шоу только в Китае? Нет», – сказала Валиева.
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Команде не то что последние надежды на золотую медаль можно хоронить, а с бронзой прощаться, так и не получив даже ее.
Скромная наша, сколько же "добра" ты сделала в российском ФК, оставила глубокий след в судьбах ни в чем неповинных фигуристов.
Даже единственной шлемоноснице в России своё шоу не сделали, а дисквалифицированную пропихивали поверх её.
"Все остальное действо будет происходить вокруг меня", действительно, не скромно.
да уж, ни один спортсмен в стране так не "пострадал от проклятого Запада"
Неожиданно, конечно
Шоу маст гоу он - нескромно добавила Валиева🤦🏻♀️
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