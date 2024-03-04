Рублев заработал 200 очков за выступление в Дубае, несмотря на дисквалификацию

Пятая ракетка мира Андрей Рублев получил 200 очков за выступление в Дубае.

Его дисквалификация коснулась только полуфинала, за все остальные матчи на турнире ему начислили рейтинговые очки.

Напомним, автоматическое лишение всех очков и призовых прописано в правилах ATP в случае дисквалификации с турнира. Подробных комментариев от ATP на эту тему пока не было.

Рублева дисквалифицировали с полуфинала в Дубае! За «ты дебил» в адрес судьи