Рублев заработал 200 очков за выступление в Дубае, несмотря на дисквалификацию

Теги рейтинги ATP Dubai Duty Free Tennis Championships Андрей Рублев Теннис

Пятая ракетка мира Андрей Рублев получил 200 очков за выступление в Дубае.

Его дисквалификация коснулась только полуфинала, за все остальные матчи на турнире ему начислили рейтинговые очки.

Напомним, автоматическое лишение всех очков и призовых прописано в правилах ATP в случае дисквалификации с турнира. Подробных комментариев от ATP на эту тему пока не было.

Рублева дисквалифицировали с полуфинала в Дубае! За «ты дебил» в адрес судьи

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7 комментариев
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Т.е. они поняли что ошиблись? И решили так смягчить ситуацию?
+8
-4
+4
Ответ N.S.A.8.5
Т.е. они поняли что ошиблись? И решили так смягчить ситуацию?
Очень странное решение, конечно
+1
0
+1
Ответ Евгений Фабиянчук
За счёт чего остался пятым (60 очков гандикап перед Зверевым). Кажется, Саша опять порвётся))
на что это глобально влияет, 5й ты или 6й? На самолюбование?
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0
Ответ Remy Cabella
на что это глобально влияет, 5й ты или 6й? На самолюбование?
для Зверева всё важно!
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