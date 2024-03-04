ВЦИОМ: 8 из 10 россиян считают Игры дружбы важным событием для страны

Теги Игры дружбы Легкая атлетика

8 из 10 россиян считают Игры дружбы важным событием для страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Две трети россиян (65%) осведомлены о Всемирных играх дружбы-2024, в том числе 9% хорошо знают о них, а 56% - наслышаны, но без подробностей. Треть ничего не знают о данном спортивном турнире. <...>

Важность предстоящих Всемирных игр дружбы-2024 для страны, по мнению россиян, скорее высокая – так считают восемь из десяти опрошенных (80%). Шесть из десяти (63%) назвали Всемирные игры дружбы-2024 скорее важным событием и для себя лично», – говорится в результатах исследования.

Две трети опрошенных (65%) сообщили, что собираются следить за турниром, в том числе каждый четвертый уверен в этом (24%).

Абсолютное большинство респондентов – 9 из 10 (91%) – видят пользу в проведении Игр дружбы.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

86 комментариев
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Пусть ВЦИОМ врёт дальше. Крайне жалко выглядит.
+108
-11
+97
Эти две трети осведомлённых об Играх Дружбы с нами в одной комнате на спортивном портале?
+76
-7
+69
8 из 10 россиян считают вциом ручной конторой Кремля
+67
-3
+64
9% знают что это, но 80% безусловно одобряют) думаю, эту цифру, 80% одобрямсов, мы увидим за эту пару недель ещё не раз)
+40
-3
+37
В одном названии сразу 2 ложных тезиса: про "всемирные" и про "дружбу". И приедут конечно исключительно "бескорыстные" "друзья".
+30
-3
+27
«Из 10» здесь лишнее
+23
-3
+20
Интересно, а СКА Арена сможет вместить 30000 зрителей?
+25
-5
+20
ВЦИОМ: 8 из 10 россиян считают ребрендинг на Спортсе важным событием для страны
+19
-1
+18
Ответ Eddenonkas
Пусть ВЦИОМ врёт дальше. Крайне жалко выглядит.
Если бы ко мне на улице подошёл левый чел и спросил, считаю ли я, что "Игры Дружбы" важны для страны, я бы спросил "Что это такое"?
Мне бы чел произнёс заранее заготовленную речь про то скок там будет стран-участниц бла-бла, я бы ответил "ну ДА, значит важно, такое событие, конечно" и пошёл бы дальше. Так бы сделали и большинство здесь, думаю)
+20
-3
+17
Ахахахаха
+17
-3
+14
Ответ Shamarin
Интересно, а СКА Арена сможет вместить 30000 зрителей?
Следующая игра вместит весь Питер, а если ещё они возьмут фото родственников, то это будет рекорд рекордов
+14
0
+14
Быть сотрудником ВЦИОМ - самая простая работа в мире. Пишешь 80% поддержки на все вопросы и уходишь домой
+14
-1
+13
Нужно прийти 17 марта в 12:00 и проголосовать на выборах. Это долг и обязанность каждого гражданина.

P.S. Время я от балды взял, если что
+13
0
+13
Какие ещё игры дружбы? Как может быть важно то, чего не существует?
+13
-1
+12
Десять россиян собрались на опросы;
Два пришли с плакатами - и их осталось восемь.
+9
0
+9
Я про эти игры слышал только в виде шуток на спортс, но понятия не мею о чём речь, ВЦИОМ меня причисляет к 56% наслышанных?
+12
-4
+8
Я вообще считаю что это самое главное событие в моей жизни
+7
0
+7
Что за Игры дружбы?
+11
-4
+7
Ответ Евгений Мешков
Комментарий скрыт
Самокритично ты, как-то...
+6
0
+6
Ответ soondook
Быть сотрудником ВЦИОМ - самая простая работа в мире. Пишешь 80% поддержки на все вопросы и уходишь домой
Главное, что даже цифру не надо придумывать , ее заказчик назначает.
+6
0
+6
ВСЕМИРНЫЕ игры дружбы, Карл! Полагаю, в рамках этого грандиозного события нас ждёт межпланетный шахматный турнир в Нью-Васюках.
+5
-1
+4
Кто эти люди?
+4
0
+4
Враньё под потребности заказчика - как профессия
+6
-2
+4
Восемь из десяти? А что скажет об оставшихся двадцати процентах нехороших, гадких людей наш глубокоуважаемый генерал-депутат Гурулёв? Как он с ними поступит? Все поняли? То-то же!
+3
0
+3
Не читал, но осуждаю (с), не слыхал, но одобряю... Вообще-то одобряют 2.2 миллиарда (спросите у Чернышенко), просто ВЦИОМ не всех опросил еще.
+3
0
+3
В думе опрос проводили?
+4
-1
+3
Наконец-то, хоть адекватная, объективная статистика.
+3
0
+3
кто все эти люди, кому звонит вциом?
+2
0
+2
А остальные 20% признаны иноагентами, и подлежат если не уничтожению, то хотя бы изоляции)
+2
0
+2
Треть ничего не знает, но одобряет)
Ну, ок, я тоже ничего не знаю, но одобряю)
+2
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+2
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