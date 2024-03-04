ВЦИОМ: 8 из 10 россиян считают Игры дружбы важным событием для страны

8 из 10 россиян считают Игры дружбы важным событием для страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Две трети россиян (65%) осведомлены о Всемирных играх дружбы-2024, в том числе 9% хорошо знают о них, а 56% - наслышаны, но без подробностей. Треть ничего не знают о данном спортивном турнире. <...>

Важность предстоящих Всемирных игр дружбы-2024 для страны, по мнению россиян, скорее высокая – так считают восемь из десяти опрошенных (80%). Шесть из десяти (63%) назвали Всемирные игры дружбы-2024 скорее важным событием и для себя лично», – говорится в результатах исследования.

Две трети опрошенных (65%) сообщили, что собираются следить за турниром, в том числе каждый четвертый уверен в этом (24%).

Абсолютное большинство респондентов – 9 из 10 (91%) – видят пользу в проведении Игр дружбы.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.