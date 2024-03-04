«Локомотив» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ), выйдя вперед в серии 2-1. Алексеев забил победный гол на 6-й минуте овертайма

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин видео КХЛ Кубок Гагарина Денис Алексеев Хоккей

«Локомотив» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против ЦСКА.

Команда тренера Игоря Никитина одержала победу со счетом 3:2 в овертайме в третьей игре серии первого раунда Кубка Гагарина.

Победный гол на шестой минуте дополнительного времени забросил нападающий Денис Алексеев.

«Локомотив» одержал вторую победу подряд над ЦСКА и ведет 2-1 в серии. Во втором матче «Локомотив» выиграл со счетом 2:1.

Четвертый матч серии пройдет 6 марта в домашней площадке ЦСКА.

23 комментария
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Красавцы! Так держать!👍
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Ответ naumovgleb@icloud.com
Хорошо играли сегодня, Федотов молодец сегодня как и нападение, чуть чуть не повезло(удаления и очень очень спорная задержка)), верим что победим в среду и додавим паровозов далее, вперед ЦСКА
Что в ней спорного? Человек решил финт из гандбола показать же))
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С победой
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Валидольная , как всегда игра между этими командами с переменным успехом по ходу матча ,а матч был боевой со множеством силовой борьбы -отлично сыграли оба вратаря ! Локомотив с важной победой в гостях !
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Парни поняли, что Федотова можно пробить, удачи вам меньше бросать в пузо, а больше верхом бить!
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С победой. Заставили поволноваться. Вперёд паровоз
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Ответ Pavlik76
Парни поняли, что Федотова можно пробить, удачи вам меньше бросать в пузо, а больше верхом бить!
Каким верхом? Была клюшка подставлена. В такой ситуации никто бы не выручил.
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Красавцы!🚂🚂🚂
Ещё вторую в Москве зацепить было бы очень отлично!
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Молодчик Алексеев во второй игре подряд забивает победный гол для своей команды !
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Ответ Eugene88
Что в ней спорного? Человек решил финт из гандбола показать же))
Кому как видней )
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Ответ Caniball
После первого матча многие хоронили Локо. Но не тут-то было. Молодцы, одним словом!
После 3 ЦСКА хоронят. Но тут - качели.
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Ответ Pavlik76
Прочитай внимательно комментарий!
Я все внимательно прочитал. Не вижу противоречий.
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Ответ Евгений Истомин
Каким верхом? Была клюшка подставлена. В такой ситуации никто бы не выручил.
Прочитай внимательно комментарий!
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Ответ naumovgleb@icloud.com
Хорошо играли сегодня, Федотов молодец сегодня как и нападение, чуть чуть не повезло(удаления и очень очень спорная задержка)), верим что победим в среду и додавим паровозов далее, вперед ЦСКА
По мне удаление было! Паша вроде опытный игрок и так подвёл команду! В большинстве они не забили но додавили сразу после! Мне больше показалось что вне игры было все таки!
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Ответ naumovgleb@icloud.com
Хорошо играли сегодня, Федотов молодец сегодня как и нападение, чуть чуть не повезло(удаления и очень очень спорная задержка)), верим что победим в среду и додавим паровозов далее, вперед ЦСКА
Спорная задержка? Ну пересмотрите еще раз. Корнаухов ловит шайбу и опускает руку, но шайбу не выпускает и держит ее еще пару секунд. Это и есть задержка.
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Ответ naumovgleb@icloud.com
Хорошо играли сегодня, Федотов молодец сегодня как и нападение, чуть чуть не повезло(удаления и очень очень спорная задержка)), верим что победим в среду и додавим паровозов далее, вперед ЦСКА
это вас надо коней натягивать
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Как говорится, ноздря в ноздрю. Семь игр?
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После первого матча многие хоронили Локо.
Но не тут-то было.
Молодцы, одним словом!
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Все плохо
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Чушки
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