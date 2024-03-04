«Локомотив» обыграл ЦСКА (3:2 ОТ), выйдя вперед в серии 2-1. Алексеев забил победный гол на 6-й минуте овертайма
«Локомотив» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против ЦСКА.
Команда тренера Игоря Никитина одержала победу со счетом 3:2 в овертайме в третьей игре серии первого раунда Кубка Гагарина.
Победный гол на шестой минуте дополнительного времени забросил нападающий Денис Алексеев.
«Локомотив» одержал вторую победу подряд над ЦСКА и ведет 2-1 в серии. Во втором матче «Локомотив» выиграл со счетом 2:1.
Четвертый матч серии пройдет 6 марта в домашней площадке ЦСКА.
Ещё вторую в Москве зацепить было бы очень отлично!
Но не тут-то было.
Молодцы, одним словом!