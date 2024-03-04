Фанаты «Реала» оскорбляли на расовой почве Петера, арендованного у мадридцев «Валенсией», после матча. 21-летний полузащитник закрыл комментарии в соцсетях
Фанаты «Реала» оскорбляли Петера Федерико в соцсетях после матча с «Валенсией».
Воспитанник мадридского клуба выступает за «Валенсию» на правах аренды с января. В субботнем матче на «Месталье» (2:2) Петер вышел на замену на 73-й минуте.
Как сообщает Marca, после матча 21-летний футболист доминиканского происхождения столкнулся с оскорблениями на расовой почве со стороны болельщиков «Реала» в соцсетях – отмечается, что фанаты остались недовольны поведением Петера на поле и обращениями к трибунам за поддержкой. Впоследствии Петер закрыл комментарии к своим публикациям.
«Валенсия» осудила проявления расизма в отношении хавбека. В официальном заявлении клуб назвал оскорбительные комментарии в отношении Петера «недопустимыми», а также подчеркнул приверженность борьбе с дискриминацией.
Какой клуб, такие и фанаты.
Интересно, главный борец с расизмом, мальчик Винни, по прозвищу "не тупой", будет впрягаться за игрока Валенсии, уверен что нет, фанкуча сливочных не поймет.
предлагаю закрыть этот испанский балаган на пару сезонов, чтобы страсти немного улеглись 👍
Они же ещё Мбаппе называли сыном шл***, а спустя время молят Переса подписать его. Ох уж эта королевская аура
😁😁😁
И учтите, что в отличии от соцсетей расистские болельщики Валенсии, чтобы пойти и публично проорать о своём отношении к цвету кожи платят ещё за это 150 евро.
Расизм в отношении Винисиуса был.
Ты считаешь не было расизма в отношении Винисиуса?
Please.