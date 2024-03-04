Фанаты «Реала» оскорбляли на расовой почве Петера, арендованного у мадридцев «Валенсией», после матча. 21-летний полузащитник закрыл комментарии в соцсетях

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига соцсети Петер Федерико расизм дискриминация Футбол

Фанаты «Реала» оскорбляли Петера Федерико в соцсетях после матча с «Валенсией».

Воспитанник мадридского клуба выступает за «Валенсию» на правах аренды с января. В субботнем матче на «Месталье» (2:2) Петер вышел на замену на 73-й минуте.

Как сообщает Marca, после матча 21-летний футболист доминиканского происхождения столкнулся с оскорблениями на расовой почве со стороны болельщиков «Реала» в соцсетях – отмечается, что фанаты остались недовольны поведением Петера на поле и обращениями к трибунам за поддержкой. Впоследствии Петер закрыл комментарии к своим публикациям.

«Валенсия» осудила проявления расизма в отношении хавбека. В официальном заявлении клуб назвал оскорбительные комментарии в отношении Петера «недопустимыми», а также подчеркнул приверженность борьбе с дискриминацией.

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62 комментария
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Ну это не Винисиус, этого оскорблять можно. Не удивлюсь, если оскорбляли ровно те же люди, которые встают на защиту Винисиуса в Твиттере
+109
-19
+90
Так это же Маргариты, самое беспринципное объединение фанатов.
Какой клуб, такие и фанаты.
Интересно, главный борец с расизмом, мальчик Винни, по прозвищу "не тупой", будет впрягаться за игрока Валенсии, уверен что нет, фанкуча сливочных не поймет.
+50
-14
+36
Главное помните, дети, что Реал категорически против расизма!
+29
-6
+23
Ответ xQcoW
Наплыв негрейровцев, когда своя команда не радует игрой
Когда фанаты Реала позорятся на весь мир, виновата всегда Барса
+24
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+20
Ответ madaev
Его реал оскорблял ?
Реал разве хоть раз вставал на сторону игрока противника? Нет. Зато для своих полицию вызывают.
+15
-4
+11
Ну это же не Вини, все нормально, да
+19
-9
+10
эта Примера очень токсичная стала. чуть ли дня не проходит, чтобы кто-то кого-то не назвал 🦍
предлагаю закрыть этот испанский балаган на пару сезонов, чтобы страсти немного улеглись 👍
+11
-3
+8
Ответ Леопардер
Комментарий удален модератором
Так это не в первый раз уже, в прошлом году так же оскорбляли черного баскетболиста Барселоны. Что-то Винисиуса не слышно было по этому случаю.
+8
-1
+7
Ответ madaev
Его реал оскорблял ?
а Винисиуса именно Валенсия и другие клубы "оскорбляли" ?
+7
-2
+5
Как бесит вся эта чушня, которая вообще с футболом не связана. После каждой игры 90% новостей вообще не связанных с игрой...
+6
-1
+5
Ответ meringue
Это просто другое, понимаешь? 😁😁😁
Понимаю 😆😆😆
+3
0
+3
Какой клуб и болелы такие же😀
+7
-4
+3
С этими рычажными расистами давно всё было понятно. Всё маски сброшены, как бы их тут не обеляли франкоботы...
Они же ещё Мбаппе называли сыном шл***, а спустя время молят Переса подписать его. Ох уж эта королевская аура
+6
-3
+3
Какой клуб такие и болельщики
+3
-1
+2
Ответ Игорь Новиков
Подождите, но ведь расизма не существует, и во всем виноват один Винисиус. Или все же расизм существует? И дебилы есть у любого клуба?
Это просто другое, понимаешь?
😁😁😁
+3
-1
+2
Это другое©
+4
-2
+2
Такими темпами, скоро придется градацию цветов и формы черепа, для борьбы с расизмом, вводить
+4
-2
+2
Ждем мнения Винисиуса по этому поводу
+5
-3
+2
Ответ Andrey Andreev
Ну это не Винисиус, этого оскорблять можно. Не удивлюсь, если оскорбляли ровно те же люди, которые встают на защиту Винисиуса в Твиттере
Это всё осуждается в любом виде и от кого бы то ни было, Федерико уже оскорбляли расисты от Атлетико в прошлом году. И реакция была, просто это спортс предпочитал не освещать вообще. На счёт комментов - в соцсетях тяжело выявить точно, кто именно это делал. Вполне возможна и провокация самой Валенсии для очищения своего имиджа, тем более, что в субботу на Местальи всё равно были расистские выкрики в адрес Винисиуса, о которых не пишут вообще (почему кстати не пишут?), и Петер Федерико - это в принципе игрок Реала, а не Валенсии, эта история странная во всех смыслах.

И учтите, что в отличии от соцсетей расистские болельщики Валенсии, чтобы пойти и публично проорать о своём отношении к цвету кожи платят ещё за это 150 евро.
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Ответ Alon Raven
Классная идея! И засунуть их в разные лиги, в зависимости от "силы". Реал и Барсу в АПЛ. Посмотрим как они тогда запоют про "самую сильную Лигу в Испании", да ещё и без гос.денег...
Реал в АПЛ, Барсу в РПЛ
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Ответ Sergey
Мне фиолетово кто и что там кричит. Расизм в отношении Винисиуса был. Ты считаешь не было расизма в отношении Винисиуса?
Конечно был. Просто все преподносят это так как будто он его заслужил.
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Ответ meringue
Так а что разве был расизм на Винисиуса? он же сам все придумал, кричат фанатки бчк на каждом углу.
Мне фиолетово кто и что там кричит.
Расизм в отношении Винисиуса был.
Ты считаешь не было расизма в отношении Винисиуса?
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Ответ Леопардер
Комментарий удален модератором
Клуб на букву «М» (не Мадрид) живущий в своём собственном эго и переобувающийся от случая к случаю, если Перес всё-таки создаст супер лигу, там наверное всё будет крутиться вокруг Реала и им капризам, а флагманом в сфере медиа будет их клубное тв.
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Ответ Andrey Andreev
Ну это не Винисиус, этого оскорблять можно. Не удивлюсь, если оскорбляли ровно те же люди, которые встают на защиту Винисиуса в Твиттере
Болелы Вали оскорбляли Вини на стадионе в живую ( куча видео есть),кто и как оскорблял Петера, никто не знает, может рикоберка насоздавал ботов и писал.
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Ответ Alon Raven
Реал разве хоть раз вставал на сторону игрока противника? Нет. Зато для своих полицию вызывают.
Интересно интересно, а какой клуб вставал ?
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Ответ seppblatter@mail.ru
Винисиус по-чернее будет раза в два. Ему естественно обиднее.
Сидят Василий Иванович с Петькой в бане, парятся. Петька : Василий Иванович! А у вас то пятки почернее моих будут! ХЭ! Ну дак я и постарше тебя буду!
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Ответ Alon Raven
Реал разве хоть раз вставал на сторону игрока противника? Нет. Зато для своих полицию вызывают.
А кто-то из других клубов хоть раз ставал на сторону Реала?
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как нехорошо...
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Ответ Sergey
Так это же Маргариты, самое беспринципное объединение фанатов. Какой клуб, такие и фанаты. Интересно, главный борец с расизмом, мальчик Винни, по прозвищу "не тупой", будет впрягаться за игрока Валенсии, уверен что нет, фанкуча сливочных не поймет.
Прозвище "не тупой" принадлежит другому человеку, не надо отбирать то, что он зарабатывал годами
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Ответ Mario Lee
Прозвище "не тупой" принадлежит другому человеку, не надо отбирать то, что он зарабатывал годами
Я просто не в курсе, просвяти, о ком речь.
Please.
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