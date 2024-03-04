«ПСЖ» ждет, что Мбаппе выплатит клубу часть подписного бонуса при переходе в «Реал» свободным агентом. Французы рассчитывают получить 100-150 млн евро (As)
«ПСЖ» рассчитывает получить часть подписного бонуса Килиана Мбаппе в «Реале».
Как сообщает As, руководство «ПСЖ» рассчитывает, что Мбаппе откажется в пользу клуба от части подписного бонуса при переходе в «Реал» этим летом. Это позволит смягчить финансовые последствия для клуба после ухода форварда свободным агентом.
Сообщается, что речь идет о сумме от 100 до 150 млн евро. Теперь «ПСЖ» и Мбаппе должны прийти к соглашению об условиях ухода Килиана из клуба.
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Интересная у них математика)) Что еще должен им Мбаппе? Каждый второй обед?
Да конечно Мбаппе половину бонуса ПСЖ подарит))
Да мать забрала.
Без подписного бонуса Мбаппе не перейдет в «клуб мечты», а как им распоряжаться не Реалу решать уже)
Потом переобулись, потом еще раз переобулись, сейчас вот еще раз.
Если не переходит, значит и не нужен этот жадный черепах.
Если переходит - значит добро пожаловать в «королевский клуб», выиграет золотой мяч ура ура.
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Игрок становится свободным агентом летом. Какие еще нaх "условия".
В итоге ФК Негрейра больше всех платит зарплату игрокам
Один Месси только высосал весь бюджет из клуба со словами играл в футбол даже бесплатно, а как выдоил под чистую судейский проект, то тут же свалил когда Барселона не смогла больше содержать алочного клопа