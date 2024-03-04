«ПСЖ» ждет, что Мбаппе выплатит клубу часть подписного бонуса при переходе в «Реал» свободным агентом. Французы рассчитывают получить 100-150 млн евро (As)

«ПСЖ» рассчитывает получить часть подписного бонуса Килиана Мбаппе в «Реале».

Как сообщает As, руководство « » рассчитывает, что Мбаппе откажется в пользу клуба от части подписного бонуса при переходе в «Реал» этим летом. Это позволит смягчить финансовые последствия для клуба после ухода форварда свободным агентом.

Сообщается, что речь идет о сумме от 100 до 150 млн евро. Теперь «ПСЖ» и Мбаппе должны прийти к соглашению об условиях ухода Килиана из клуба.

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