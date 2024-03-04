«ПСЖ» ждет, что Мбаппе выплатит клубу часть подписного бонуса при переходе в «Реал» свободным агентом. Французы рассчитывают получить 100-150 млн евро (As)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига трансферы Килиан Мбаппе деньги Футбол

«ПСЖ» рассчитывает получить часть подписного бонуса Килиана Мбаппе в «Реале».

Как сообщает As, руководство «ПСЖ» рассчитывает, что Мбаппе откажется в пользу клуба от части подписного бонуса при переходе в «Реал» этим летом. Это позволит смягчить финансовые последствия для клуба после ухода форварда свободным агентом.

Сообщается, что речь идет о сумме от 100 до 150 млн евро. Теперь «ПСЖ» и Мбаппе должны прийти к соглашению об условиях ухода Килиана из клуба.

Зарплата Мбаппе в «Реале», как вписаться в ФФП: главное о контракте Килиана

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87 комментариев
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«Барселона» на всякий случай ждет, что Мбаппе выплатит клубу часть подписного бонуса при переходе в «Реал» свободным агентом. Каталонцы рассчитывают получить 100–150 млн евро, ну а вдруг. (As)
+122
-8
+114
Ну так Мбаппе же и так вроде как отказался от бонуса лояльности в ПСЖ. У меня вопрос такой, а ПСЖ маслица на хлеб не намазать? Ахах, вы купили Киллиана за бешеные бабки, сделали его самым высокооплачиваемым игроком, и опять же напрашивается вопрос, зачем вы это делали? Ни Мбаппе, ни его мать никогда на это не пойдут, а Реал зарежет любую попытку ПСЖ поиметь денег с Мадрида. Нассерчик, иди жалуйся Макрону, пусть компенсирует тебе.
+56
-10
+46
То есть они ждут, что Перес заплатит Мбаппе за трансфер 200+ млн, ведь в их понимании 100-150 млн это "часть" бонуса?

Интересная у них математика)) Что еще должен им Мбаппе? Каждый второй обед?
+32
-2
+30
Ахахах
Да конечно Мбаппе половину бонуса ПСЖ подарит))
+20
-7
+13
Нифига не понял. Причём тут бонус и ПСЖ????? Короче где Мбаппе там вообще мутная муть!!!
+13
-3
+10
Ответ Oleg Olegov
«Барселона» на всякий случай ждет, что Мбаппе выплатит клубу часть подписного бонуса при переходе в «Реал» свободным агентом. Каталонцы рассчитывают получить 100–150 млн евро, ну а вдруг. (As)
Барса нашла еще один рычаг 😂👍🏻
+13
-5
+8
В честь чего?
+6
-1
+5
Ответ Oleg Olegov
«Барселона» на всякий случай ждет, что Мбаппе выплатит клубу часть подписного бонуса при переходе в «Реал» свободным агентом. Каталонцы рассчитывают получить 100–150 млн евро, ну а вдруг. (As)
Да и Неймар с Месси тоже рассчитывают на часть подписного бонуса☝️🤣
+12
-8
+4
С какой это стати?
+4
-1
+3
Где деньги Килиан?
Да мать забрала.
+5
-2
+3
я тоже жду что он мне выплатит не тльшую часть бонуса. ну а почему нет?)))
+3
-1
+2
Ответ meringue
Ну так Мбаппе же и так вроде как отказался от бонуса лояльности в ПСЖ. У меня вопрос такой, а ПСЖ маслица на хлеб не намазать? Ахах, вы купили Киллиана за бешеные бабки, сделали его самым высокооплачиваемым игроком, и опять же напрашивается вопрос, зачем вы это делали? Ни Мбаппе, ни его мать никогда на это не пойдут, а Реал зарежет любую попытку ПСЖ поиметь денег с Мадрида. Нассерчик, иди жалуйся Макрону, пусть компенсирует тебе.
Ага, а еще в Реал дважды не зовут)
Без подписного бонуса Мбаппе не перейдет в «клуб мечты», а как им распоряжаться не Реалу решать уже)
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-20
+2
Ответ meringue
интересно откуда ты взял вот это вот: "В Реал дважды не зовут"?
В смысле откуда? Сами сливочные распространяли этот тезис, когда Мбаппе впервые отказал Реалу.
Потом переобулись, потом еще раз переобулись, сейчас вот еще раз.

Если не переходит, значит и не нужен этот жадный черепах.
Если переходит - значит добро пожаловать в «королевский клуб», выиграет золотой мяч ура ура.
+7
-5
+2
Ответ Владддд
Ну пока это все сливовые бравады местных глоров тип "приползет на коленях, перес доит арабов" и т.д., как показывает история последних лет, все складывается именно так как хочет мбаппе и его мать-агент, нет никаких сомнений, что в очередной раз черепах проведет перцу по губам и выдоит реал по полной.
Ещё никто не водил Пересу, а если и пытался это делать, то давно уже не в клубе. Так что вы свои мокрые фантазии оставьте при себе, и молча завидуйте в тряпочку. Лучший игрок мира перейдет в Реал, а сколько за него заплатят и сколько Перес ему выделит это уже не твоё дело, и не твои деньги.
+3
-1
+2
«ПСЖ» и Мбаппе должны прийти к соглашению об условиях ухода Килиана из клуба...
.
Игрок становится свободным агентом летом. Какие еще нaх "условия".
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-2
+2
слабо верится в новость. Странно, что на таком высоком уровне, где речь идет о таких огромных суммах денег, можно что-то ожидать, не имея никаких юридических оснований или контрактных обязательств
+3
-1
+2
Ответ Владддд
Ну пока это все сливовые бравады местных глоров тип "приползет на коленях, перес доит арабов" и т.д., как показывает история последних лет, все складывается именно так как хочет мбаппе и его мать-агент, нет никаких сомнений, что в очередной раз черепах проведет перцу по губам и выдоит реал по полной.
Ахахахха, Перес избавился от таких легенд клуба и геймченджеров как Рамос и Роналду, когда они просили более выгодные для СЕБЯ условия, нежели для Мадрида. А тут уже во влажных барсучьих умах, Мбаппе кому-то чем-то там поводил. Смех да и только
+2
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+2
Сказочные,конечно, персонажи в ПСЖ
+4
-2
+2
Ответ Oleg Olegov
«Барселона» на всякий случай ждет, что Мбаппе выплатит клубу часть подписного бонуса при переходе в «Реал» свободным агентом. Каталонцы рассчитывают получить 100–150 млн евро, ну а вдруг. (As)
Ахаха, вот это ты топчик придумал. Очередной гениальный рычаг Лапорты.😁😁😁
+2
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+2
Ответ Человек1991
Хахахахаха)) ПСЖ походу прописал этот пункт в контракте мелким невидимым шрифтом )) это вполне возможно, поскольку отпускать бесплатно игрока рыночная стоимость которого 150-200 лимонов, адекватные умные руководители не будут ) и так, контракт на 5 лет, чистая ЗП Мбаппе 70 лимонов, после 70 чистыми в ПСЖ его мама и он не согласились бы на меньшее)) это 120 грязными, 600 лимонов ! плюс подписной бонус 200 лимонов из которых 100 лимонов Мбаппешка выплатит ПСЖ. )) Итого 800 лимонов , почти Миллиард !!! Фанатики Реалки последние 3 года : мы возьмём Мбаппе бесплатно . )) хахахаха))
Водички попей и подыши
+5
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+2
Ответ Proper Chels
Ручная Марка, например.
Ахах, оказывается Марка у нас теперь официальный представитель клуба). Ахах, ну ничего умнее я и не ждал.
+2
-1
+1
Ответ ML26
Ахахахха, Перес избавился от таких легенд клуба и геймченджеров как Рамос и Роналду, когда они просили более выгодные для СЕБЯ условия, нежели для Мадрида. А тут уже во влажных барсучьих умах, Мбаппе кому-то чем-то там поводил. Смех да и только
Сам придумал, сам верит.
+1
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+1
Ответ Hesen Nuriyev
ты так сильно не нервничай, твоему клубу не грозит играть с Реалом в обозримом будущем)
Та им впринцыпе еврокубки не грозят. Грозит разве что ФФП.
+1
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+1
Ответ ten Hag
Ахахах Да конечно Мбаппе половину бонуса ПСЖ подарит))
ага, попробуй у мамки мбаппе хотя бы доллар отбери
+3
-2
+1
Ответ Proper Chels
Ага, а еще в Реал дважды не зовут) Без подписного бонуса Мбаппе не перейдет в «клуб мечты», а как им распоряжаться не Реалу решать уже)
ты так сильно не нервничай, твоему клубу не грозит играть с Реалом в обозримом будущем)
+2
-1
+1
Ответ meringue
Ну так Мбаппе же и так вроде как отказался от бонуса лояльности в ПСЖ. У меня вопрос такой, а ПСЖ маслица на хлеб не намазать? Ахах, вы купили Киллиана за бешеные бабки, сделали его самым высокооплачиваемым игроком, и опять же напрашивается вопрос, зачем вы это делали? Ни Мбаппе, ни его мать никогда на это не пойдут, а Реал зарежет любую попытку ПСЖ поиметь денег с Мадрида. Нассерчик, иди жалуйся Макрону, пусть компенсирует тебе.
Ну пока это все сливовые бравады местных глоров тип "приползет на коленях, перес доит арабов" и т.д., как показывает история последних лет, все складывается именно так как хочет мбаппе и его мать-агент, нет никаких сомнений, что в очередной раз черепах проведет перцу по губам и выдоит реал по полной.
+4
-3
+1
Ответ Человек1991
Хахахахаха)) ПСЖ походу прописал этот пункт в контракте мелким невидимым шрифтом )) это вполне возможно, поскольку отпускать бесплатно игрока рыночная стоимость которого 150-200 лимонов, адекватные умные руководители не будут ) и так, контракт на 5 лет, чистая ЗП Мбаппе 70 лимонов, после 70 чистыми в ПСЖ его мама и он не согласились бы на меньшее)) это 120 грязными, 600 лимонов ! плюс подписной бонус 200 лимонов из которых 100 лимонов Мбаппешка выплатит ПСЖ. )) Итого 800 лимонов , почти Миллиард !!! Фанатики Реалки последние 3 года : мы возьмём Мбаппе бесплатно . )) хахахаха))
да, нехило тебя воротит))
+3
-2
+1
Ответ Proper Chels
Ага, а еще в Реал дважды не зовут) Без подписного бонуса Мбаппе не перейдет в «клуб мечты», а как им распоряжаться не Реалу решать уже)
интересно откуда ты взял вот это вот: "В Реал дважды не зовут"?
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Ответ Proper Chels
Ага, а еще в Реал дважды не зовут) Без подписного бонуса Мбаппе не перейдет в «клуб мечты», а как им распоряжаться не Реалу решать уже)
Из серии Барселона это семья, здесь играют за идею, а не за деньги.

В итоге ФК Негрейра больше всех платит зарплату игрокам

Один Месси только высосал весь бюджет из клуба со словами играл в футбол даже бесплатно, а как выдоил под чистую судейский проект, то тут же свалил когда Барселона не смогла больше содержать алочного клопа
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Ответ Геннадий Тимченко
Так он же и так отказался от части выплат, положенных ему от ПСЖ по контракту☝️
Тем более тогда не понял эти заявления насчет ожиданий ПСЖ.
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