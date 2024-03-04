Губерниев о Промесе и его возвращении: «Прекрасная реклама футболу, «Спартаку» и общечеловеческим ценностям. Приличные люди давно бы его послали»
Дмитрий Губерниев высказался о возвращении Квинси Промеса из ОАЭ.
Напомним, на прошлой неделе нападающий не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан из-за совершенного ДТП. Однако, по информации инсайдера Ивана Карпова, футболист вернется в Москву 5 марта.
– Промес возвращается в Россию. Как вы к этому относитесь?
– Я в восторге! Думаю, нам нужно будет собрать делегацию и встречать его в аэропорту, потому что такие люди украшают российский футбол. Это прекрасная новость для всех нас. Мы будем брать пример с Промеса.
То, что он сделал в Нидерландах, то, что Квинси совершил в ОАЭ – это прекрасная реклама футболу, «Спартаку» и общечеловеческим ценностям. Да здравствует Квинси Промес!
– Что с ним делать «Спартаку»?
– Приличные люди давно бы послали Промеса, а у нас он будет играть за «Спартак». Поэтому все нормально, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
какую же ущербную логику вам воспитывают, чтобы заткнуть.
Если гражданин первого сорта переехал на машине гражданина второго сорта, то он освобождается от ответственности и платит только виру местному боярину за то что коммунальщики тратили ресурсы смывая кровь с асфальта.
А вот если такая ситуация возникла между гражданами 2го сорта - тогда да - пусть Суд граждан 2го сорта рассматривает.
А граждан 3го сорта нужно пороть за обращение к государственным органам, т.к. отвлекают от работы. Должен быть порядок