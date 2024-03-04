Губерниев о Промесе и его возвращении: «Прекрасная реклама футболу, «Спартаку» и общечеловеческим ценностям. Приличные люди давно бы его послали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Квинси Промес Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о возвращении Квинси Промеса из ОАЭ.

Напомним, на прошлой неделе нападающий не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан из-за совершенного ДТП. Однако, по информации инсайдера Ивана Карпова, футболист вернется в Москву 5 марта.

– Промес возвращается в Россию. Как вы к этому относитесь?

– Я в восторге! Думаю, нам нужно будет собрать делегацию и встречать его в аэропорту, потому что такие люди украшают российский футбол. Это прекрасная новость для всех нас. Мы будем брать пример с Промеса.

То, что он сделал в Нидерландах, то, что Квинси совершил в ОАЭ – это прекрасная реклама футболу, «Спартаку» и общечеловеческим ценностям. Да здравствует Квинси Промес!

– Что с ним делать «Спартаку»?

– Приличные люди давно бы послали Промеса, а у нас он будет играть за «Спартак». Поэтому все нормально, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев

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60 комментариев
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Ответ Архитектор Мендисабаль
В Спартаке не слышали о морали и нравственности, о стыде и совести, о чести и достоинстве. Поэтому играть старый негр будет.
А в зените слышали, можно подумать.
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Даже Губер в этой ситуации адекватен, а ветераны Спартака показали свою недоразвитость
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Своих наркоторговцев ненавидим , а этого оставляют
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приличные люди,Губера давно послали.
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Профи переобуваний
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Может я неправильно читаю, но разве он не троллит? Особенно после заголовка так начинает казаться. Есть кто читал дальше заголовка и объяснит, заблуждаюсь ли я?
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Failed state)
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Ответ Валерий Ефимов
приличные люди,Губера давно послали.
Запятую тоже неплохо было бы послать куда подальше.
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Губер, от тебя уже тошнит!
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Ответ Theo Fleury
Губер, от тебя уже тошнит!
Тошнит, но конкретно в этом случае он прав
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Ответ Ничего Смешного
У меня мнение, как у большинства адекватных болельщиков - надо отстранять. Губер про общечеловеческие ценности? Опустим известные ситуации с его участием и хочется у него спросить: где был твой язык, когда Бута встречали, как героя и давали партийный билет или там не по статусу газовать?
во-первых, Губерниев - спортивный комментатор, а Бут - это политика. во-вторых, от истории с Бутом как-то меняется история с Промесом? в-третьих, если человек не высказался по какому-то одному вопросу, он теряет право высказываться по другим?
какую же ущербную логику вам воспитывают, чтобы заткнуть.
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Ответ Трешер
Комментарий удален модератором
А Губер?
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Ответ Дэннис Молинарев
А Губер?
Губер го.нометатель
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Ответ mean machine/
Как же стыдно за наш Спартак!!😎
К психологу сходи завтра. Когда бледно-голубой фанат говорит "Наш Спартак", это очень напоминает раздвоение личности.
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Да, только такому, как Губерниев, и говорить об общечеловеческих ценностях😁
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Негра надо называть скандинавом?
Приличные люди на этом вообще бы акцент не делали, но это приличные, а это ты)
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Ответ roma.atyakshev
Комментарий удален модератором
Негра надо называть скандинавом?
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Ответ Архитектор Мендисабаль
В Зените не продлили контракт с Кокориным после известных событий, в Спартаке же его подхватили... Показательно.
Да-да, Сашка Медведев и Йозя Марино образцы морали.
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Ответ Konstantin Zorin
А Спартак причём? Все вопросы к судебным органам ОАЕ. По какой-то причине они решили отказать Голландии в выдачи Промеса. Это дело межгосударственных отношений.
При том, что в нормальной команде этот торговец смертью уже давно не играл бы.
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в России за скрытие с места аварии штраф или лишение прав. Раздули проблему как воздушный шарик. Не надоело? Больше обсуждать нечего?
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Кого то конкретно душит жаба от того, что Антоха возвращается! ))
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неужели Губер что то дельное сказал?
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Ответ Архитектор Мендисабаль
В Зените не продлили контракт с Кокориным после известных событий, в Спартаке же его подхватили... Показательно.
Про Кокорина мы все всё знаем , а про Промеса по воде вилами писано . Наш футбол по западным меркам тоже правильно не допускают в Европу . Так что нефиг запасниках верить .
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Приличные люди гнали бы Губера ссанными тряпками отвсюду,но таких на матч тв нет.
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Ответ Неопознано Неопознано
Может я неправильно читаю, но разве он не троллит? Особенно после заголовка так начинает казаться. Есть кто читал дальше заголовка и объяснит, заблуждаюсь ли я?
Это называется "сарказм"
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Болтун
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Ответ Камбоджа Иванов
А, так Спартаку за Быстрова не платили много денег, правда? Что понятно за трансфер Сутормина? Ни одного пруфа за Зенит, до сих пор, ибо Вася Конов "обещал не показывать". Кому понятно? Болельщикам Спартака, которые даже по ДТП Промеса писали о факте заговора? Что нужно было Сочи в том сезоне, когда он взял 4 очка? Открой таблицу и скажи. Что смешного о стадионе? Что ты и твои соплеменники по КБ-секте не знают, что такое концессия и везде пишут про аренду за рубль, которую сами себе придумали?
Какая разница, платили Спартаку или нет, его не хотели отпускать, вся история начала утихать, потом звонок и он перешел, про стадион, почему такая форма выбрана?город, федералы вложились и что имеют?еще вроде и станции метро строят к стадиону, за свой счет и дороги, подъезды к стадиону, почему бы, зениту не взять в аренду и платить городу, миллионов 30 в год, деньги пошли, на фасады, метро, дороги, нашли б куда применить, даже такая смешная сумма, совсем бы по другому все смотрелось....
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А Спартак причём? Все вопросы к судебным органам ОАЕ. По какой-то причине они решили отказать Голландии в выдачи Промеса. Это дело межгосударственных отношений.
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Ответ Eric_Cartman
Профи переобуваний
А где вы переобучение увидели? Так-то Губерниев с самого начала высказался о том, что Промес преступник. Или вы просто не знаете, что такое сарказм, и ограничились только прочтением заголовка?
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Ответ Ростовский
Для нас ничего не значат решения суда вражеской страны. Доверия нет врагам. Поэтому Промес невиновен и должен играть дальше.
Да и в самой России давно пора разделить суды и граждан по сортам.
Если гражданин первого сорта переехал на машине гражданина второго сорта, то он освобождается от ответственности и платит только виру местному боярину за то что коммунальщики тратили ресурсы смывая кровь с асфальта.
А вот если такая ситуация возникла между гражданами 2го сорта - тогда да - пусть Суд граждан 2го сорта рассматривает.
А граждан 3го сорта нужно пороть за обращение к государственным органам, т.к. отвлекают от работы. Должен быть порядок
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