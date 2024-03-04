Губерниев о Промесе и его возвращении: «Прекрасная реклама футболу, «Спартаку» и общечеловеческим ценностям. Приличные люди давно бы его послали»

Дмитрий Губерниев высказался о возвращении Квинси Промеса из ОАЭ.

Напомним, на прошлой неделе нападающий не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан из-за совершенного ДТП. Однако, по информации инсайдера Ивана Карпова, футболист вернется в Москву 5 марта.

– Промес возвращается в Россию. Как вы к этому относитесь?

– Я в восторге! Думаю, нам нужно будет собрать делегацию и встречать его в аэропорту, потому что такие люди украшают российский футбол. Это прекрасная новость для всех нас. Мы будем брать пример с Промеса.

То, что он сделал в Нидерландах, то, что Квинси совершил в ОАЭ – это прекрасная реклама футболу, «Спартаку» и общечеловеческим ценностям. Да здравствует !

– Что с ним делать «Спартаку»?

– Приличные люди давно бы послали Промеса, а у нас он будет играть за «Спартак». Поэтому все нормально, – сказал комментатор .