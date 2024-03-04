Титов о Джикии в «Спартаке»: «Сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Он капитан, футболисты ему доверяют»

Теги Спартак Зенит Егор Титов Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Георгий Джикия Матч ТВ Футбол

Егор Титов оценил влияние Георгия Джикии на «Спартак».

– Джикия во время матча с «Зенитом» пытался руководить командой как тренер. Похвально?

– Он капитан, человек, которому доверяют футболисты. Но сегодня тренерский штаб, увы, не видит Георгия в стартовом составе. Однако именно в таких матчах и проявляются лидерские качества человека. Уверен, будь Джикия на футбольном поле, его эмоции также проявлялись бы, а может быть, даже в больших объемах.

– Вспоминается Криштиану Роналду в финале чемпионата Европы.

– Сегодняшний Джикия для «Спартака» сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Хотя уровень финала чемпионата Европы с матчем чемпионата России не совсем сопоставим, – сказал экс-игрок «Спартака».

Джикия – советник тренера. Главный мем матча «Зенит» – «Спартак»

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50 комментариев
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У Роналду была вынужденная замена в 1 тайме в финале Евро, если речь об этом мачте. Джикия непроходит в стартовый состав, потому что играет хуже своих конкурентов. Не исключено, что если бы Джикия принимал участие в матче, Зенит этим воспользовался и победил.
Сравнение так себе, мягко говоря.
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Обычная игра на публику. Понял, что они с агентом наговорили лишнего, теперь пытается создать образ хорошего парня, лидера, переживающего за результат. Посмотрим, как он будет подсказывать и руководить в следующих матчах, я уверен, что подобного не будет)
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Ну и сравнение…
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Егорушка, ты шо, нездоров, что ли? Какой нафиг Роналду? Нашел, кого с кем сравнить - лучшего игрока в истории страны с проигравшим конкуренцию защитником.
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Хватит носиться с этим Джикией,что все предлагают,насильно усадить на скамейку Бабича и выпускать Джикию,да ещё угодить ему и агенту насыпать миллионный контракт?Сфига ли?
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Джикия для Спартака как чемодан без ручки!
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Все испортил агент Джикии , во всех его интервью слышаться только одно деньги, деньги деньги. Бабич сильнее , все закономерно играет сильнейший . Капитану нужно было молча работать и ждать возможности доказать ,что он ещё можетет принести пользу . А сейчас хочется ,что бы он вместе со своим агентом побыстрее свалил в Ахмат
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Ответ Северный болельщик
У Роналду была вынужденная замена в 1 тайме в финале Евро, если речь об этом мачте. Джикия непроходит в стартовый состав, потому что играет хуже своих конкурентов. Не исключено, что если бы Джикия принимал участие в матче, Зенит этим воспользовался и победил. Сравнение так себе, мягко говоря.
Ты, не понял, Джикия-Роналду
Бабич-Пайет, не может он играть из-за него, них.)
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Титов окончательно поехал кукухой, как и многие другие ветераны Спартака.
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Да, блин, вы задолбали уже!!! Хороший человек - это не профессия, и в защите это не помогает!!!
Джикия играет неубедительно. Точка.
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Роналду результат дает на поле. Джикия нет.
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Ответ murzzzzzilka
Да, блин, вы задолбали уже!!! Хороший человек - это не профессия, и в защите это не помогает!!! Джикия играет неубедительно. Точка.
Эта ситуация с Джикией только вредит клуб,поймал себя на мысли,если его не будет в команде, будет даже лучше, вообще не хочу как болельщик,наблюдать его после высера его агента
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Последний матч против Зенита Спартак на удивление здорово сыграл именно в обороне с определенными вопросами к ЛЗ Хлусевичу. Куда он предлагает Джикию впихнуть?
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медиа-врагам даже делать ничего не надо, ветераны и легенды Спартака сами позорят клуб
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И кстати, "капитанских" качеств почему-то не хватило, чтобы позвонить агенту и произнести одно слово: "Заткнись!"
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Ответ murzzzzzilka
Нет:) точно нет:))
И кто, если не он, должен нам подсказывать . Слова Зобнина о Джикии.
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Ответ murzzzzzilka
Это понятно только тем, кто футбол впервые в жизни смотрел😂
Я к вам с огромным уважением, но я прав. Джикия рулил игрой. 😊
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М-да, это как сравнивать породистого скакуна и ишака в горной деревушке
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Ответ lovec23
Все испортил агент Джикии , во всех его интервью слышаться только одно деньги, деньги деньги. Бабич сильнее , все закономерно играет сильнейший . Капитану нужно было молча работать и ждать возможности доказать ,что он ещё можетет принести пользу . А сейчас хочется ,что бы он вместе со своим агентом побыстрее свалил в Ахмат
Так они больше на Дуарте кидаются. Ну типо посмотрите какой простофиля... Жора на 10 голов сильнее. Это всё Абаскаль со своими левыми ногами. Если бы он как все нормальные тренеры ставил двух левоногих ЦЗ, то Жора бы точно с Бабичем разрывали всех.
Вот такая там логика. По факту никто не ставит левоногих ЦЗ, там сразу слабые точки появляются. По факту Дуарте освоился и помимо физических кондиций о которых я ещё год назад говорил, он добавил ментальные. С Бабичем в связке отработали на 5 с минусом против Зенита дома. Помарка с Дуарте при возможном автоголе, но тут скорее просто случайность. Дуарте отработал правильно и в борьбе боднул мяч верх, повезло что Хлус вынес. Бабичь тоже разок напортачил. Хлус тоже обрезал, да и очень топорно работает с мячом. Посмотрим как Тавареш востановится.
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У Титова с головой что то, что не день то такую ересь несет. У некоторых людей если легенда то все сказать против ничего нельзя, ну я смотрю на легенд Спартака либо зависть, либо ерунду какую то по типу «защитите Промеса», что не тренер то кидания помоями в него очень все это грустно, причем тому же Титову и Аленичеву давали шанс в Спартаке они его провалили с треском
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примадонна с самомнением и туповатым агентом с нулевым уровнем игры и высокой зарплатой...
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Джикия это Газинский для Краснодара . В 2018 вышел на пик , провел ЧМ ,забил гол и потом стал тухнуть , а там и травмы.
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Из местечкового игрока героя слепили и сами в это поверили. Совсем с ума сошли
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Ответ Spartakus1984
Эта ситуация с Джикией только вредит клуб,поймал себя на мысли,если его не будет в команде, будет даже лучше, вообще не хочу как болельщик,наблюдать его после высера его агента
Вредит, конечно.
Этого только агент Джикии и его многочисленные защитники не видят
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Понятно, почему Джикия весь матч дергался, боится, что совсем из Спартака попросят за ненадобностью.
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🤣ахаххах, он под чем ?
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Ответ murzzzzzilka
Нет:) точно нет:))
Зобнину доверяете? И мне, нейтральному болельщику, по телеку было понятно. https://www.sports.ru/football/1115883611-abaskalya-ne-xvatilo-s-gilermo-bylo-by-chutochku-luchshe-bolshe-podska.html?sl=1
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Ответ Чебурашка от Гены
Я к вам с огромным уважением, но я прав. Джикия рулил игрой. 😊
Нет:) точно нет:))
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Может ему еще памятник на стадионе? Как Роналду же для Португалии он.
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Ответ Чебурашка от Гены
это даже по телеку было понятно. Джикия рулил игрой Спартака.
Это понятно только тем, кто футбол впервые в жизни смотрел😂
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