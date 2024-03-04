Титов о Джикии в «Спартаке»: «Сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Он капитан, футболисты ему доверяют»
Егор Титов оценил влияние Георгия Джикии на «Спартак».
– Джикия во время матча с «Зенитом» пытался руководить командой как тренер. Похвально?
– Он капитан, человек, которому доверяют футболисты. Но сегодня тренерский штаб, увы, не видит Георгия в стартовом составе. Однако именно в таких матчах и проявляются лидерские качества человека. Уверен, будь Джикия на футбольном поле, его эмоции также проявлялись бы, а может быть, даже в больших объемах.
– Вспоминается Криштиану Роналду в финале чемпионата Европы.
– Сегодняшний Джикия для «Спартака» сопоставим с Роналду для сборной Португалии. Хотя уровень финала чемпионата Европы с матчем чемпионата России не совсем сопоставим, – сказал экс-игрок «Спартака».
Джикия – советник тренера. Главный мем матча «Зенит» – «Спартак»
Сравнение так себе, мягко говоря.
Бабич-Пайет, не может он играть из-за него, них.)
Джикия играет неубедительно. Точка.
Вот такая там логика. По факту никто не ставит левоногих ЦЗ, там сразу слабые точки появляются. По факту Дуарте освоился и помимо физических кондиций о которых я ещё год назад говорил, он добавил ментальные. С Бабичем в связке отработали на 5 с минусом против Зенита дома. Помарка с Дуарте при возможном автоголе, но тут скорее просто случайность. Дуарте отработал правильно и в борьбе боднул мяч верх, повезло что Хлус вынес. Бабичь тоже разок напортачил. Хлус тоже обрезал, да и очень топорно работает с мячом. Посмотрим как Тавареш востановится.
Этого только агент Джикии и его многочисленные защитники не видят