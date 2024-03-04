Камила Валиева: «Хочу выразить огромную благодарность нашему президенту за поддержку и внимание, это дорогого стоит»

Камила Валиева поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку.

Фигуристка заняла место рядом с на трибунах на церемонии открытия турнира «Игры Будущего» в Казани.

«Самые активные болельщики в Казани, я оттуда родом. Это попадает в самое сердце, когда на шестиминутке разминаешься и слышишь, как весь зал кричит твое имя, до мурашек.

Говоря об «Играх Будущего», хочется порадоваться за нашу страну, потому что мы первые, кто устроил такие масштабные соревнования по фиджитал- и обычному спорту, совместив все это.

Огромную благодарность хочу выразить нашему президенту за возможность присутствовать на открытии, за поддержку, за такое внимание, это дорогого стоит», – сказала Валиева на Всемирном фестивале молодежи.

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