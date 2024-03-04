Камила Валиева: «Хочу выразить огромную благодарность нашему президенту за поддержку и внимание, это дорогого стоит»

Теги сборная России Владимир Путин женское катание Камила Валиева Игры Будущего Фигурное катание

Камила Валиева поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поддержку.

Фигуристка заняла место рядом с Путиным на трибунах на церемонии открытия турнира «Игры Будущего» в Казани.

«Самые активные болельщики в Казани, я оттуда родом. Это попадает в самое сердце, когда на шестиминутке разминаешься и слышишь, как весь зал кричит твое имя, до мурашек.

Говоря об «Играх Будущего», хочется порадоваться за нашу страну, потому что мы первые, кто устроил такие масштабные соревнования по фиджитал- и обычному спорту, совместив все это.

Огромную благодарность хочу выразить нашему президенту за возможность присутствовать на открытии, за поддержку, за такое внимание, это дорогого стоит», – сказала Валиева на Всемирном фестивале молодежи.

«Испугалась, что скажут тренеры. И сдалась». Исповедь Валиевой о срыве на Олимпиаде и допинге

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82 комментария
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По факту это привлечение несовершеннолетней к предвыборной агитации, но кого уже волнуют такие мелкие правонарушения по сравнению с убийствами
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Слишком молодая, застанет ещё массовое переобувание и развенчание культа личности
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Ответ pit4er
Слишком молодая, застанет ещё массовое переобувание и развенчание культа личности
блин, хочется тоже застать так-то 😁
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В депутаты метит или даже на место некой гимнастки Алины?
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Сегодня спортс завален новостями о Валиевой. Валиева - то, Валиева - это, Валиева выражает благодарность президенту. У меня вопрос: Валиева - это кто теперь? Роднина - трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат. Плющенко - олимпийский чемпион. Загитова - чемпионка всего. Щербакова - чемпионка почти всего. Трусова - впервые исполнила пять квадов, в том числе на олимпийских играх, видимо получит место в зале спортивной славы. А кто такая Валиева и почему она торчит из каждого канала новостей кто-нибудь объяснит в конце-концов?
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Ну допингистов у нас, действительно, еще пока не бросали.
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В свои годы уже неплохо лижет, то ли еще будет
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Ответ exitor
Комментарий скрыт
Какие женщины? Жены мобилизованных уважают?
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Скоро фамилию сменит??!!
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Алинка напряглась
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Кабаева походу слишкам старая
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Смена поколений произошла. Пост сдала — пост приняла.
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Ответ Александр Шульгин
Наглость втарая натуру. Польше жалеть ее нет смысла.
У Польши своих забот невпроворот
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Про поддержку президента Валиева теперь на всех мероприятиях будет рассказывать?
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Пропала девчонка, утащили её в пропаганду...
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Ну всё, ждём в следующем созыве ГД РФ
+11
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Ответ It’s my life
ВЦИОМ: 80% россиян считают, что Валиева не принимала допинг
Теперь это так решается?
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+9
Наглость втарая натуру. Польше жалеть ее нет смысла.
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ну вот....опять пирожок съела
+8
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И я! И я тоже очень хочу выразить. Хачунимагу!
+7
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Да и так проголосуют, зачем это всё...
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Ответ It’s my life
ВЦИОМ: 80% россиян считают, что Валиева не принимала допинг
Интересно сколько человек было опрошено
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Ответ Дмитрий Рабко
Что-то не то творится в государстве и его устройстве, если несчастного и забитого ребёнка вынужден лично поддерживать президент.
Не то творится, если этот ребёнок вынужден поддерживать президента.
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Президенту это точно не добавило рейтинга. Ну они привыкли не обращать внимание на народ.
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Ответ pit4er
Слишком молодая, застанет ещё массовое переобувание и развенчание культа личности
А подскажите, пожалуйста, сколько лет в дружественной Корее идея чучхе главенствует?
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ВЦИОМ: 80% россиян считают, что Валиева не принимала допинг
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Правильно сказать: "Выражаю благодарность президенту". А не это идиотское "хочу выразить благодарность". Если хочешь, то выражай, а не обозначай свое хотение.
+7
-3
+4
Ответ exitor
Комментарий скрыт
О да) Крым не присоединять, пенсионный возраст не поднимать, на Украину не нападать, конституцию не менять… всех обещаний сразу и не упомнишь за 20 с лишним лет 😁
+7
-3
+4
Новая одалиска в коллекцию султана.
+5
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Ну вот, а то все прям за голову хватались: ах, бедная несчастная девочка.... С этой девочкой все в порядке. Может быть даже еще в большем порядке, чем до обнаружения допинга.
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