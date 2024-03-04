Аршавин о том, почему обсудил с Путиным футбольный симулятор, а не Fan ID: «Это было не к месту. Шанс будет только на прямой речи»

Андрей Аршавин рассказал, почему не спросил у Владимира Путина о Fan ID.

Ранее бывший игрок «Зенита» попросил президента России создать отечественный аналог футбольного спортивного симулятора FC 24 (бывшая FIFA).

– Вы говорили, что есть только один путь, как исправить вопрос с Fan ID. В итоге вы спросили про русский аналог FIFA.

– Потому что где это было? На «Играх будущего».

– Там Fan ID нет?

– Там – нет.

– А как это объяснить, что там, где закрытое пространство, Fan ID нет…

– А как объяснить, что матч «Ростов» – «Динамо» играют в субботу и там нужен Fan ID, а в среду играют в Кубке на этом же стадионе, и не нужен?

– Поэтому хотелось вопрос про Fan ID , а не про FIFA.

– Это же было не к месту.

– Мне кажется, шанс был хороший.

– Шанс будет только на прямой речи, – ответил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

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