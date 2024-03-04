Аршавин о том, почему обсудил с Путиным футбольный симулятор, а не Fan ID: «Это было не к месту. Шанс будет только на прямой речи»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия болельщики Владимир Путин Fan ID Игры Будущего Это футбол, брат! Футбол

Андрей Аршавин рассказал, почему не спросил у Владимира Путина о Fan ID.

Ранее бывший игрок «Зенита» попросил президента России создать отечественный аналог футбольного спортивного симулятора FC 24 (бывшая FIFA).

– Вы говорили, что есть только один путь, как исправить вопрос с Fan ID. В итоге вы спросили про русский аналог FIFA.

– Потому что где это было? На «Играх будущего».

– Там Fan ID нет?

– Там – нет.

– А как это объяснить, что там, где закрытое пространство, Fan ID нет…

– А как объяснить, что матч «Ростов» – «Динамо» играют в субботу и там нужен Fan ID, а в среду играют в Кубке на этом же стадионе, и не нужен?

– Поэтому хотелось вопрос про Fan ID , а не про FIFA.

– Это же было не к месту.

– Мне кажется, шанс был хороший.

– Шанс будет только на прямой речи, – ответил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Аршавин назвал Путина единственным мировым лидером: «Впечатления от общения с президентом нормальные»

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66 комментариев
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Это как Шнур, который вроде богатый и независимый, а задал на прямой линии какую-то травоядную чушь про блогеров. Стало окончательно ясно, что он на прикорме у власти и ни хрена не рокер, а конформист-приспособленец
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да уже никаких шансов не будет, ребята
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...шь как дышишь, Андрюша! так и скажи, что смелости не хватило
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+76
А на прямой линии пожелает, чтоб Николай Чудотворец дал здоровья и удачи
+65
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+64
Ответ teddy10
Это как Шнур, который вроде богатый и независимый, а задал на прямой линии какую-то травоядную чушь про блогеров. Стало окончательно ясно, что он на прикорме у власти и ни хрена не рокер, а конформист-приспособленец
Еще недавно был пригожинцем, сейчас снова переобулся.
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+43
На прямой речи обычно очень много острых вопросов, это да
+45
-2
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Только запахло жареным, так и Андрюшка в штаны припустил. А разговоров то про его смелость на этом сайте
+45
-6
+39
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Да я в целом, не только про фан айди…
+36
-2
+34
Ответ teddy10
Это как Шнур, который вроде богатый и независимый, а задал на прямой линии какую-то травоядную чушь про блогеров. Стало окончательно ясно, что он на прикорме у власти и ни хрена не рокер, а конформист-приспособленец
Это ещё забавнее на фоне того, как он до этого сидел на интервью у Дудя в халате с сигаретой как бунтарь и пяткой в грудь себя бил, что у Путина спросит нечто совершенно другое.
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Ваши ожидания-ваши проблемы
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Играй сам в свой стимулятор. Кому он на хрен сдался?
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40-летний мальчик Андрей все в игрушки не наигрался. Действительно, о чем еще спрашивать президента? Ведь по уровню медицины, образованию, промышленности, науке Россия занимает лидирующие позиции среди всех стран мира. Даже в футболе гигантский рывок совершили, что нас уже все сборные и клубы боятся до такой степени, что не выходят против нас на поле.
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Андрей зассал...
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Arse shaving
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"Место занято!" протявкал Газзаев и завилял хвостом.
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Ответ Vanek1411
Это ещё забавнее на фоне того, как он до этого сидел на интервью у Дудя в халате с сигаретой как бунтарь и пяткой в грудь себя бил, что у Путина спросит нечто совершенно другое.
Да, было дело. Одно из первых больших интервью у Дудя было. Настя Ивлеева ещё более грубо сформулировала финальный вопрос, а теперь говорит, что послание Фед. собранию ей очень отзывается и она пойдет голосовать) Слаб человек...
+10
0
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Ты пишешь такие гениальные вещи, что за 8 минут 19 минусов получил. Достойно, молорик))
+11
-1
+10
Ответ Andrey Bokov
Комментарий скрыт
И что теперь о социально-экономических проблемах нельзя разговарить? И ты кто такой вообще чтобы указывать что делать другим гражданам?
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0
+9
Кишка тонка
+10
-1
+9
Бесхребетный и мерзкий, каким был таким и остается
+13
-5
+8
Ответ Master Slova
если будет лучше чем ЕАFC ( а для этого достаточно просто убрать баб из мужских команд ) то все будем играть в эту вкуснятину
Для того, чтобы "убрать баб", надо ещё сделать всё остальное, что есть в EAFC.
+7
0
+7
побоялся что накажут Андрюшку, еще отправят на донбасс с мастерклассами
+7
0
+7
Ответ D-eisler@yandex.ru
Пишет ненавистник фанайди (я). Как вы надоели ныть про фанАйди. Фанайди это навсегда. И хотите вы или нет - стадионы будут наполняться, если не вами то другими. Щас нальете тонны хейта но вдумайтесь сами: Объясняю почему: Волей неволей все те , кто был противником фанайди его делают потому что: 1. Все таки привык ходить на футбол 2. Дети рождаются , чуть взрослеют и чтоб привить любовь к футболу, условный отец ребенка (у отца нет фанайди) хочет сына отвести на условное дерби. Что делает отец? Делает фан айди и идет на стадион. Ну и последующие походы на футбол уже не требуют геморов. 3. простота в его делании (один раз заморочился чуток и всё) 4. Я нехотел делать фанайди, в итоге уехал жить в Москву, жил на Динамо и блин ВТБ Арена в 10 минутах. Да пошли все на фиг, конечно сделаю и схожу на дерби. Сделал не жалею. 5. Поколение молодых, которым от 10-17 лет. Им глубоко пофиг на сложность. Сложно делать фанайди скуфам и дедам , зумер сделает его за 5 минут и будет ходить флагом махать. p.s. вы не представляете сколько в очередях на футбол противников фанайди стоит. Все его проклинают, обсуждают............. и все сделали
"Фанайди это навсегда." Уважаемая , ничто ни вечно .
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+6
Понятно, в стране две проблемы: пропуск на футбол и компьютерная игрушка.
+7
-2
+5
Что попросили, то и спросил.
+6
-2
+4
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Ровно 146 раз, а что?)
+5
-1
+4
Пишет ненавистник фанайди (я). Как вы надоели ныть про фанАйди. Фанайди это навсегда. И хотите вы или нет - стадионы будут наполняться, если не вами то другими. Щас нальете тонны хейта но вдумайтесь сами:

Объясняю почему: Волей неволей все те , кто был противником фанайди его делают потому что:
1. Все таки привык ходить на футбол
2. Дети рождаются , чуть взрослеют и чтоб привить любовь к футболу, условный отец ребенка (у отца нет фанайди) хочет сына отвести на условное дерби. Что делает отец? Делает фан айди и идет на стадион. Ну и последующие походы на футбол уже не требуют геморов.

3. простота в его делании (один раз заморочился чуток и всё)

4. Я нехотел делать фанайди, в итоге уехал жить в Москву, жил на Динамо и блин ВТБ Арена в 10 минутах. Да пошли все на фиг, конечно сделаю и схожу на дерби. Сделал не жалею.

5. Поколение молодых, которым от 10-17 лет. Им глубоко пофиг на сложность. Сложно делать фанайди скуфам и дедам , зумер сделает его за 5 минут и будет ходить флагом махать.

p.s. вы не представляете сколько в очередях на футбол противников фанайди стоит. Все его проклинают, обсуждают............. и все сделали
+9
-6
+3
Ну подлизывание то было к месту, знамо дело к какому))
+3
-1
+2
Ответ D-eisler@yandex.ru
Пишет ненавистник фанайди (я). Как вы надоели ныть про фанАйди. Фанайди это навсегда. И хотите вы или нет - стадионы будут наполняться, если не вами то другими. Щас нальете тонны хейта но вдумайтесь сами: Объясняю почему: Волей неволей все те , кто был противником фанайди его делают потому что: 1. Все таки привык ходить на футбол 2. Дети рождаются , чуть взрослеют и чтоб привить любовь к футболу, условный отец ребенка (у отца нет фанайди) хочет сына отвести на условное дерби. Что делает отец? Делает фан айди и идет на стадион. Ну и последующие походы на футбол уже не требуют геморов. 3. простота в его делании (один раз заморочился чуток и всё) 4. Я нехотел делать фанайди, в итоге уехал жить в Москву, жил на Динамо и блин ВТБ Арена в 10 минутах. Да пошли все на фиг, конечно сделаю и схожу на дерби. Сделал не жалею. 5. Поколение молодых, которым от 10-17 лет. Им глубоко пофиг на сложность. Сложно делать фанайди скуфам и дедам , зумер сделает его за 5 минут и будет ходить флагом махать. p.s. вы не представляете сколько в очередях на футбол противников фанайди стоит. Все его проклинают, обсуждают............. и все сделали
Вот благодаря таким, как ты, и крепостное право продержалось аж до 1861 года и сейчас получили практически открытую монархию с несменяемым царьком
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По углам забегал газпромовец от вопросов😏
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