Аршавин о том, почему обсудил с Путиным футбольный симулятор, а не Fan ID: «Это было не к месту. Шанс будет только на прямой речи»
Андрей Аршавин рассказал, почему не спросил у Владимира Путина о Fan ID.
Ранее бывший игрок «Зенита» попросил президента России создать отечественный аналог футбольного спортивного симулятора FC 24 (бывшая FIFA).
– Вы говорили, что есть только один путь, как исправить вопрос с Fan ID. В итоге вы спросили про русский аналог FIFA.
– Потому что где это было? На «Играх будущего».
– Там Fan ID нет?
– Там – нет.
– А как это объяснить, что там, где закрытое пространство, Fan ID нет…
– А как объяснить, что матч «Ростов» – «Динамо» играют в субботу и там нужен Fan ID, а в среду играют в Кубке на этом же стадионе, и не нужен?
– Поэтому хотелось вопрос про Fan ID , а не про FIFA.
– Это же было не к месту.
– Мне кажется, шанс был хороший.
– Шанс будет только на прямой речи, – ответил заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию в беседе на ютуб-канале «Это футбол, брат!»
Аршавин назвал Путина единственным мировым лидером: «Впечатления от общения с президентом нормальные»
Объясняю почему: Волей неволей все те , кто был противником фанайди его делают потому что:
1. Все таки привык ходить на футбол
2. Дети рождаются , чуть взрослеют и чтоб привить любовь к футболу, условный отец ребенка (у отца нет фанайди) хочет сына отвести на условное дерби. Что делает отец? Делает фан айди и идет на стадион. Ну и последующие походы на футбол уже не требуют геморов.
3. простота в его делании (один раз заморочился чуток и всё)
4. Я нехотел делать фанайди, в итоге уехал жить в Москву, жил на Динамо и блин ВТБ Арена в 10 минутах. Да пошли все на фиг, конечно сделаю и схожу на дерби. Сделал не жалею.
5. Поколение молодых, которым от 10-17 лет. Им глубоко пофиг на сложность. Сложно делать фанайди скуфам и дедам , зумер сделает его за 5 минут и будет ходить флагом махать.
p.s. вы не представляете сколько в очередях на футбол противников фанайди стоит. Все его проклинают, обсуждают............. и все сделали