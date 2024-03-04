Президента ФИА подозревают во вмешательстве в результаты гонки «Ф-1»

Теги ФИА Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Саудовской Аравии Мохаммед бен Сулайем Авто

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем оказался под расследованием.

Бен Сулайема подозревают во вмешательстве в результаты Гран-при «Формулы-1».

Информатор сообщил ФИА, что президент предположительно повлиял на отмену штрафа, который выписали пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в Саудовской Аравии в 2023 году.

Тогда испанский гонщик финишировал третьим, однако потерял подиум из-за десятисекундного штрафа за неправильное отбытие другого пятисекундного наказания.

Предполагается, что Мохаммед позвонил вице-президенту ФИА по Ближнему Востоку и Северной Африке, который находился в Джидде, и четко дал понять, что штраф Алонсо должен быть отменен.

В итоге стюарды поменяли первоначальное решение, и двукратный чемпион вернулся на подиум.

BBC пообщалась с высокопоставленными лицами «Ф-1» и фигурами, близкими к ФИА. Источники подтвердили данную информацию, однако никто из них не согласился высказаться «под запись».

Подробности о штрафе можно почитать в материале Sports:

Хаос с подиумом Алонсо – удар по «Ф-1». Судьи не видят сути правил и штрафуют за касание машины

30 комментариев
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не Ф1, а дом2 какой то
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Дед опять в скандал попал, лол
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Формула 1 давно напоминает рестлинг с прописанной историей персонажей.
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Да вы задолбали уже 😁🤦
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Ответ alex1382
не Ф1, а дом2 какой то
А че делать то? Без этого смотреть это уныние даже бесплатно уже задолбало.
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Ответ alex1382
так не смотри, в чём проблема? Кому надо, те найдут для себя интересные моменты в гонках.
Так никто и не смотрит
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Та это по ходу был пранк от местного фанатика испанца диванного алонсо. Позвонил и выдал себя за президента ФИА, чтобы Алонсо остался на подиуме. Видимо, прокатило.
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Ну так и маси тогда явно получил звонок от тодта, это и тогда говорили, поэтому договор о неразглашении он и подписал, а то развели сказки у нас все по правилам, президент фиа не может вмешиваться в результаты. Даже не знаю как назвать нынешнюю ф1 и все что в ней происходит, прежние эпитеты не подходят, а новые не пройдут проверку на мат.
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Ответ alex1382
а чё тогда выплыл? проходил бы мимо со своим мнением
Тебя не спросил, куда тебе пройти с твоим ответом подсказать? Плавает известно что. Вот и сам плыви. Тож мне, нашёлся оценщик.
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Ответ remondo
"Отказались давать комментарии под запись" - после этого БиБиСи можно было всё что угодно придумать.
ВВС считается надёжным источником в ф1. В отличие от многих явно желтушных, которым здесь верят даже когда они не раз доказали свою ненадежность.
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Ответ Женя Дерунов
Формула 1 давно напоминает рестлинг с прописанной историей персонажей.
Тогда надо Попова на Фоменко уже менять
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Ответ Игорь Горшков
А че делать то? Без этого смотреть это уныние даже бесплатно уже задолбало.
так не смотри, в чём проблема? Кому надо, те найдут для себя интересные моменты в гонках.
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Ахаха выходит что Алонсо то в чемпионате не четвертый а шестой должен быть сразу за Леклером и Сайнцом
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Да чо там за крыша такая у Йоса ферстапена. ТОлько вчера попросил поддержать Хорнера уже сегодня расследование против него
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Эпизод 2: Тото наносит ответный удар
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хотя бы президент фиа создает интригу в гонках
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Спортивные результаты видимо настолько очевидны, что формула 1 решила попробовать устроить политические гонки
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Половину гонок можно отменить, тут и без них движуха идёт))
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Чем дальше, тем веселее. И у Спортса редизайн.)
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Ответ Павел Сотников
Дед опять в скандал попал, лол
Дед тут меньше всех замешан был в истории
Одни клоуны наказали другие отменили. Без стюардов гонки намного логичнее будет чем с такими дебильными правилами
Если гонка без судейских скандалов прошла значит просто на трассе ничего не происходило
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"Отказались давать комментарии под запись" - после этого БиБиСи можно было всё что угодно придумать.
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Ответ alex1382
так не смотри, в чём проблема? Кому надо, те найдут для себя интересные моменты в гонках.
Тебя забыл спросить.
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Никто никому не должен звонить для того, чтобы отменить штраф Фернандо Алонсо. Судьи сами должны понимать, что пилот высочайшего уровня не допускает никаких ошибок, а если они что-то подозревают, то это исключительно их проблемы. Бен Сулейман все правильно сделал, он понимает - кто такой Фернандо Алонсо (очень серьезный человек) , поэтому 99% фанатов Формулы поддерживают это решение
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Ответ alex1382
типо как Анжела Лукапоповна?
Луке не надо смотреть, он просто визуализирует в голове на годы вперёд
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А вы чего -то другого ждали с приходом американских хозяев в Ф1 ? Для них главное ведь деньги, шоу , подогрев искусственного интереса. Да ещё Нетфликс пришёл. Представляю как там сейчас потирают руки и уже пишут сценарий будущего скандального фильма. Действующие актеры этой пьесы, думаю, тоже в накладе не останутся.
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Ответ HCSibir1989
Тогда надо Попова на Фоменко уже менять
Аха ха ха. Попов всю жизнь ретранслировал слухи и новости из падока, сейчас в падок дорога закрыта, возможно у Фоменко теперь преимущество, хотя бы техническое)))
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Когда на трассе можно включить первый м последний круг и не пропустить ничего, остаётся генерить скандалы, интриги, расследования.
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