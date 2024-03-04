Президента ФИА подозревают во вмешательстве в результаты гонки «Ф-1»
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем оказался под расследованием.
Бен Сулайема подозревают во вмешательстве в результаты Гран-при «Формулы-1».
Информатор сообщил ФИА, что президент предположительно повлиял на отмену штрафа, который выписали пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в Саудовской Аравии в 2023 году.
Тогда испанский гонщик финишировал третьим, однако потерял подиум из-за десятисекундного штрафа за неправильное отбытие другого пятисекундного наказания.
Предполагается, что Мохаммед позвонил вице-президенту ФИА по Ближнему Востоку и Северной Африке, который находился в Джидде, и четко дал понять, что штраф Алонсо должен быть отменен.
В итоге стюарды поменяли первоначальное решение, и двукратный чемпион вернулся на подиум.
BBC пообщалась с высокопоставленными лицами «Ф-1» и фигурами, близкими к ФИА. Источники подтвердили данную информацию, однако никто из них не согласился высказаться «под запись».
Подробности о штрафе можно почитать в материале Sports:
Хаос с подиумом Алонсо – удар по «Ф-1». Судьи не видят сути правил и штрафуют за касание машины
Одни клоуны наказали другие отменили. Без стюардов гонки намного логичнее будет чем с такими дебильными правилами
Если гонка без судейских скандалов прошла значит просто на трассе ничего не происходило