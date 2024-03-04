Матыцин о 57 865 зрителях на «Зенит» – «Спартак»: «Отлично. Надо искать возможности, чтобы Fan ID объединял, а не разъединял любителей спорта – мы делаем максимум возможного»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Олег Матыцин Министерство спорта России Политика ТАСС Fan ID Футбол

Олег Матыцин высказался о новом рекорде посещаемости Мир РПЛ при Fan ID.

Матч «Зенита» и «Спартака» на «Газпром Арене» в 19-м туре посетили 57 865 зрителей. Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче «Зенит» – «Краснодар» (1:1) в ноябре – 46 701 зритель.

«Отлично. Надо искать возможности для того, чтобы люди комфортно себя чувствовали на стадионе. Чтобы Fan ID не разъединял мир болельщиков и всех, кто любит спорт, а, наоборот, объединял.

Со своей стороны мы для этого делаем максимум возможного, надеюсь на понимание со стороны любителей футбола», – сказал министр спорта России.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
какой хитрый дяденька!
выбрал один из центральных матчей чемпа и давай устраивать враньё вокруг него.
а чего не взял матч Балтика - Сочи?
А -ааааа, тогда бы получилось, что фан айди провалился с треском?)))
+50
-2
+48
А на другие стадионы он не хочет взглянуть? Там пусто даже там, где мог быть аншлаг до введения фанУйди.
+35
-1
+34
Не вы, а Зенит.
Вы вообще ничего не делаете, только вредите.
+26
-4
+22
посещаемость других матчей этого тура:
Ростов - Крылья 8 500
Краснодар - Рубин 27 000
ЦСКА - Оренбург 6 140
Ахмат - Урал 5 800
Пари нн - Факел 5 500
Динамо - Локо 14 200
Балтика - Сочи 10 700
убери матчи лидеров и НИКТО оказывается не ходит на футбол, хотя кричали про 1,5 ляма фануйдистов!!!
и получается, что ПОЛНЕЙШЕЕ враньё от Министра на выходе!(((
+13
-2
+11
фануйди объединяет
+11
-1
+10
Fan id - объединяяяяяет
Надо еще рекламу такую запустить по телевизору. Где приходят на матч домохозяйка и многодетная мать со своим выводком. И говорят «нет места безопаснее в стране, чем стадион с фанайди»
+6
0
+6
Ответ Александр Васильев
какой хитрый дяденька! выбрал один из центральных матчей чемпа и давай устраивать враньё вокруг него. а чего не взял матч Балтика - Сочи? А -ааааа, тогда бы получилось, что фан айди провалился с треском?)))
Они так уже много лет делают, чему удивляться?
+7
-1
+6
"надеюсь на понимание со стороны любителей футбола"

Если чиновники достают из кармана "просьба отнестись с пониманием", значит происходит какая-то херня
+5
0
+5
интересно, почему они надеятся всегда на наше понимание, а мы на их нет?😂
+4
0
+4
Когда первый раз Юрка попросил помолчать и послушать трибуны, я прислушался, но подумал, что просто затихли. Когда он потом еще пару раз делал паузы для этого-было просто штааааа?😂😂😂
+5
-2
+3
Насчет того, что фануйди объединяет сказано точно. Фаны многих клубов объединились и перестали посещать стадионы во время матчей РПЛ...
+3
0
+3
А работа делала бы свободным, да, товарищ министр?
+3
0
+3
А если не просто раздавать билеты бесплатно, а еще и доплачивать зрителям при входе на стадион - и этот рекорд падет...
+3
0
+3
Придворный клуб используется для обоснования инициатив Двора. Ничего нового.
+4
-2
+2
Ответ Российский пользователь
Комментарий удален модератором
Давно пора, посмотрите какие они злые в комментах, уверен что и на стадионе если не за ту фигуристку болеть будешь - запинают.
+2
0
+2
Ответ seppblatter@mail.ru
Когда первый раз Юрка попросил помолчать и послушать трибуны, я прислушался, но подумал, что просто затихли. Когда он потом еще пару раз делал паузы для этого-было просто штааааа?😂😂😂
у жорки видимо своя реальность была, так яро визжать о каком-то шумовом грохоте в моменте когда 57 тысяч зрителей вели себя как в театре всю игру это конечно нужно постараться, будто он игру на мунументале или бомбонере комментировал)
+2
0
+2
Напоминает серию фильмов «голодные игры», там государство тоже для «объединения» народа устраивали смертельные состязания среди беднейших слоев населения.
+2
-1
+1
Да, понятно, что со временем будут набирать стадионы, будут новые болельщики. То что клубы работают над привлечением новых болельщиков это очень хорошо.
Плохо что на старых наплевали...
+1
0
+1
Максимум возможного вы уже сделали. Наконец-то стало спокойно. А то как вспомнишь, что пару лет назад было...Кровь стынет в жилах
+1
0
+1
Ответ Александр Васильев
а цска - то здесь причём?
Ни при чем. Играли Зенит и Спартак :)
+1
0
+1
Фан уйди объединяет тех, кто против фан уйди)
+2
-1
+1
Ответ Ilya Shilovskiy
сколько из этих людей пришли на халяву?)
Сколько?
0
0
0
Фанайди объединил кучу болел))
0
0
0
Ответ Александр Васильев
так цска же кабинетными прозвали)
Времена поменялись )
0
0
0
Ответ Павел Мельников
Ни при чем. Играли Зенит и Спартак :)
так цска же кабинетными прозвали)
0
0
0
Ответ Артем Андреев
Комментарий удален модератором
Глупому объяснять - только время терять.
0
0
0
Ответ Princev
Да, понятно, что со временем будут набирать стадионы, будут новые болельщики. То что клубы работают над привлечением новых болельщиков это очень хорошо. Плохо что на старых наплевали...
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Объединяет! Примерно, как удостоверение водителя погрузчика.
0
0
0
Представляю такой диалог: "Ты оформил Fan ID? Да. Молодец, настоящий кореш." Спрашивает второго: "Ты оформил Fanid? Нет. Ну ты подонок." С такими как Матыцин стыдно иметь что-то общее.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий