Матыцин о 57 865 зрителях на «Зенит» – «Спартак»: «Отлично. Надо искать возможности, чтобы Fan ID объединял, а не разъединял любителей спорта – мы делаем максимум возможного»
Олег Матыцин высказался о новом рекорде посещаемости Мир РПЛ при Fan ID.
Матч «Зенита» и «Спартака» на «Газпром Арене» в 19-м туре посетили 57 865 зрителей. Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче «Зенит» – «Краснодар» (1:1) в ноябре – 46 701 зритель.
«Отлично. Надо искать возможности для того, чтобы люди комфортно себя чувствовали на стадионе. Чтобы Fan ID не разъединял мир болельщиков и всех, кто любит спорт, а, наоборот, объединял.
Со своей стороны мы для этого делаем максимум возможного, надеюсь на понимание со стороны любителей футбола», – сказал министр спорта России.
выбрал один из центральных матчей чемпа и давай устраивать враньё вокруг него.
а чего не взял матч Балтика - Сочи?
А -ааааа, тогда бы получилось, что фан айди провалился с треском?)))
Вы вообще ничего не делаете, только вредите.
Ростов - Крылья 8 500
Краснодар - Рубин 27 000
ЦСКА - Оренбург 6 140
Ахмат - Урал 5 800
Пари нн - Факел 5 500
Динамо - Локо 14 200
Балтика - Сочи 10 700
убери матчи лидеров и НИКТО оказывается не ходит на футбол, хотя кричали про 1,5 ляма фануйдистов!!!
и получается, что ПОЛНЕЙШЕЕ враньё от Министра на выходе!(((
Надо еще рекламу такую запустить по телевизору. Где приходят на матч домохозяйка и многодетная мать со своим выводком. И говорят «нет места безопаснее в стране, чем стадион с фанайди»
Если чиновники достают из кармана "просьба отнестись с пониманием", значит происходит какая-то херня
Плохо что на старых наплевали...