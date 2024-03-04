Матыцин о 57 865 зрителях на «Зенит» – «Спартак»: «Отлично. Надо искать возможности, чтобы Fan ID объединял, а не разъединял любителей спорта – мы делаем максимум возможного»

Олег Матыцин высказался о новом рекорде посещаемости Мир РПЛ при Fan ID.

Матч «Зенита» и « » на « » в 19-м туре посетили 57 865 зрителей. Предыдущий рекорд был зафиксирован на матче « » – «Краснодар» (1:1) в ноябре – 46 701 зритель.

«Отлично. Надо искать возможности для того, чтобы люди комфортно себя чувствовали на стадионе. Чтобы Fan ID не разъединял мир болельщиков и всех, кто любит спорт, а, наоборот, объединял.

Со своей стороны мы для этого делаем максимум возможного, надеюсь на понимание со стороны любителей футбола», – сказал министр спорта России.