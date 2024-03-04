«Автомобилист» ведет 3-0 в серии с «Ак Барсом». Команда Билялетдинова – финалист Кубка Гагарина в прошлом сезоне

«Автомобилист» одержал третью победу над «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина выиграла со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Уральский клуб победил « » в третий раз подряд и ведет 3-0 в серии. « » прежде одержал победы 2:1 и 4:0 в выездных матчах.

Четвертый матч серии пройдет 6 марта на домашней площадке «Автомобилиста».

Команда тренера является финалистом Кубка Гагарина прошлого сезона. В этом чемпионате команда заняла четвертую позицию в таблице Восточной конференции.