«Автомобилист» ведет 3-0 в серии с «Ак Барсом». Команда Билялетдинова – финалист Кубка Гагарина в прошлом сезоне

Теги Ак Барс Автомобилист Николай Заварухин Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Автомобилист» одержал третью победу над «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина выиграла со счетом 3:1 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Уральский клуб победил «Ак Барс» в третий раз подряд и ведет 3-0 в серии. «Автомобилист» прежде одержал победы 2:1 и 4:0 в выездных матчах.

Четвертый матч серии пройдет 6 марта на домашней площадке «Автомобилиста».

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова является финалистом Кубка Гагарина прошлого сезона. В этом чемпионате команда заняла четвертую позицию в таблице Восточной конференции.

98 комментариев
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Мда. Нет слов конечно. Надеюсь это мучение Ак Барса закончит Автомобилист в следующем матче. Билл надо заслуженно уже на пенсию и всему менеджерскому составу
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Анатолий, Анатолий!
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респект Екатеринбургу из Омска
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Торпедо против СКА, смотрится куда интереснее чем АК барс против Автомобилиста.
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Адепты Билла- Вот ПО начнется и Ак Барс покажет 🤣🤣🤣
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Ответ pg4c28ngxb
Мда. Нет слов конечно. Надеюсь это мучение Ак Барса закончит Автомобилист в следующем матче. Билл надо заслуженно уже на пенсию и всему менеджерскому составу
ему ещё Хартли указал что он на пенсии!!!!
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Сегодня обе уральские машины порадовали, всё по делу! И похоже это будет не единственная неожиданность всего ПО, Амур ещё своё скажет))
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Квинтэссенция импотенции
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Ответ Александр Баутин
С Барсами прямо беда какая-то. Не думаю, что дело в тренере. Тут что-то другое.
Дело в тренере
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Ответ archi21reg
Торпедо против СКА, смотрится куда интереснее чем АК барс против Автомобилиста.
естественно, в первой паре две классных команды, а во второй только авто
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+11
соседи молодцы, смотрел параллельно вашу игру классно сыграли 👍 наш Трактор тоже выиграл сегодня удачи нам всем
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Спасибо команде ак барс за то, что порадовали болельщиков Автомобилиста 👏
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Рад за Авто!
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Со своим резиновым бюджетом.. Радулов, Войнов, Шипачёв, Яшкин, Кагарлицкий.. такое позорище! С отпуском.
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Как там говорил тренер" паники нету",всего лишь уже0-3 в серии скоро в отпуск,две шайбы за три игры фу позор,самая скучная,вялая,унылая из всех 16 команд это АкБ,не ожидал такого от них.
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Автомобилист пря таки таранит барсов,красавчики💯
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Авто с Победой!
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А эксперты в один голос говорили, что Торпедо самая неподготовленная команда перед ПО.
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Ответ Сергей Таран
ему ещё Хартли указал что он на пенсии!!!!
Ну кстати да. Думали да. Но это не отменяет прошлогоднего возвращения. Пошумел ещё. Вот сейчас можно и на пенсию
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Ак барс позорище!!!
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кто дал старому пердуну такую команду как ак барс,и все просрал ,позор биллу и езжай домой сейчас же не дожидаясь последней встречи,просто позор
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Может, Билл сам уйдёт прямо сегодня? Позорник
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Семёнову, зассавшему в Омск вернуться, огромный привет и хорошего отпуска.
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С учётом бездонного бюджета, как у ске. Это просто позорище, такой результат показывать😬
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Ответ Грегори Хауз
АкБарс- Спасибо за сезон. Ну или повторите камбэк СКА с 0-3, если сможете. Это реально, спросите у Питера.
Не в случае этой команды, парни уже в отпуске мыслями
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Судя по игре АК барс это команда уровня ВХЛ.
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Позор Республики!
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Просто мрак...
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Радик красава, тащит Ак Барс……на ДНО!!!
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Авто отлично отыграло и третий матч ! Все игроки Молодцы, а Голышев к тому же с тремя голами красавец !
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