Черчесов о Промесе: «Он не виноват на сегодня, потому что апелляция еще не прошла. Есть презумпция невиновности»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Станислав Черчесов высказался о Квинси Промесе после приговоров в Нидерландах.

Ранее полузащитник «Спартака» получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.

«Есть ступени развития этой ситуации. По мне, лучше бы был конкретный, спокойный ответ, который бы всех устроил. Есть судебные процессы, которые должны дойти до конца. В итоге поймем, что это такое.

Мы не можем отменить суд, который что-то присвоил. Есть презумпция невиновности. В моем понимании, на сегодня Промес не виноват, потому что апелляция еще не прошла. Я бы так сказал.

Мы столько историй знаем, что иногда судили человека, которого потом оправдали. Так и здесь», – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, на прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.

Однако сегодня стало известно, что Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам. Игрок «Спартака» завтра вылетит в Россию.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

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25 комментариев
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усатому задание дали вставить свои 5 копеек. позорище.
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Презумпция - это когда приговора ещё нет! Все в кучу намешал.
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как раз наоборот. он осужден и признан виновным. это как бы презумпция виновности
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Слишком тяжёлые доказательства!1тонна
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И не апелляция, а контрнаступление)
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"Он, конечно, виноват, но он не виноват. Простите его, пожалуйста, товарищи судьи"
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Ответ Михо
Интересно проецировать ситуацию Промеса на ситуацию с Кокориным. Вроде у Куинси проступки серьезнее, но сидеть он не должен
Кокорин поднял руку на представителя действующей власти, конечно это немыслимое преступление, простой человек лет на 6-7 уехал бы
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усатый, ты нам лучше поведай, мяч чеканить научился?😂😂😂
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так чего же он боится, поехал бы на апелляцию со своей презумпцией невиновности! Сделайте его уже у нас главой ФСКН, чего мелочиться то, такой добряк и в теме сечет.
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Видимо мариновал шашлык в товаре Промеса или что, Квинси пообещал ему знаменитую финку НКВД
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Презумпция после вынесения приговора🤦‍♂️🤦‍♂️сказочный д……..б
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Вынесен приговор, дядя! Что ты несешь?!
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Ответ Мистер Блин
усатому задание дали вставить свои 5 копеек. позорище.
связанные одной целью...)))))))
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какая презумпция невиновности когда есть целых два судебных решении ?))
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Будет встречать Промеса в аэропорту как героя вырвавшегося из застенков Гестапо?Суд сказал виновен.Аппеляция это просто процедура последней надежды.Учитывая доказательства...да все понимают,но дурака включают до последнего.Не перестаю удивляться что с головой у подобных...
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Интересно проецировать ситуацию Промеса на ситуацию с Кокориным. Вроде у Куинси проступки серьезнее, но сидеть он не должен
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Зачем у шашлычника спрашивать юридические вопросы ... ?! Он, про свою деятельность в футболе не может правильно и нормально рассказать людям, несёт какую-то ахинею про «боевых командиров» и «главнокомандующих». Уж, как-нибудь без шашлычных советов обойдёмся.
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удивительный конформизм
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Оф приговор за контрабас тонны кокса это уже виноват, а апелляция это процесс оспаривания. Но у некоторых голова для троекратного ура, а не чтобы думать.
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Есть также правило (не только в недружественных странах) отстранять игрока, если против него вынесено решение суда. (Не говоря уж о том, что дело с поножовщиной решено окончательно.) Но мы, конечно, самая либеральная страна в мире.
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Совершенно правильно сказал. Презумпция невиновности действует до вступления приговора в законную силу, чего в этой ситуации еще не произошло.
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Ответ Мистер Блин
если бы одна😂кило триста!
Уточнил у тракториста?)
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Ответ юра георгиевский
Зачем у шашлычника спрашивать юридические вопросы ... ?! Он, про свою деятельность в футболе не может правильно и нормально рассказать людям, несёт какую-то ахинею про «боевых командиров» и «главнокомандующих». Уж, как-нибудь без шашлычных советов обойдёмся.
Ты кто? Я русский. Ааа! А я американский. А ты я смотрю георгевский? По сравнению с Чересовым ты всего навсего человекообразное!
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