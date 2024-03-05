Черчесов о Промесе: «Он не виноват на сегодня, потому что апелляция еще не прошла. Есть презумпция невиновности»

Станислав Черчесов высказался о Квинси Промесе после приговоров в Нидерландах.

Ранее полузащитник «Спартака» получил два тюремных срока: 1,5 года – за нападение с ножом на двоюродного брата, 6 лет – за контрабанду наркотиков.

«Есть ступени развития этой ситуации. По мне, лучше бы был конкретный, спокойный ответ, который бы всех устроил. Есть судебные процессы, которые должны дойти до конца. В итоге поймем, что это такое.

Мы не можем отменить суд, который что-то присвоил. Есть презумпция невиновности. В моем понимании, на сегодня Промес не виноват, потому что апелляция еще не прошла. Я бы так сказал.

Мы столько историй знаем, что иногда судили человека, которого потом оправдали. Так и здесь», – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

Напомним, на прошлой неделе Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.

Однако сегодня стало известно, что Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам. Игрок «Спартака» завтра вылетит в Россию.

😱 Промесу дали 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков – заочно. 1362 килограмма!

Промеса отпустят в Россию? Онлайн