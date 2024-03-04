«Трактор» повел 2-1 в серии против «Салавата». Фукале отразил 34 из 36 бросков в третьем матче

Теги Салават Юлаев Трактор Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Зак Фукале Сергей Телегин Семен Дер-Аргучинцев Хоккей

«Трактор» вышел вперед в серии против «Салавата Юлаева».

Команда тренера Алексея Заварухина одержала победу со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Голкипер уральской команды Зак Фукале отразил 34 из 36 бросков соперника.

По два очка в составе «Трактора» набрали защитник Сергей Телегин (1+1) и нападающий Семен Дер-Аргучинцев (1+1).

Таким образом, «Трактор» повел 2-1 в серии плей-офф.

Четвертый матч серии пройдет 6 марта на домашнем льду «Трактора».

43 комментария
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цена тупых привозов в первом периоде. во 2-3 периодах СЮ владел инициативой и играл лучше, но нельзя пускать треху в первом периоде!!!
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Трактор с победой!
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ТАНКОГРАД!
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Фукале - монстр.
Большинство - это катастрофа.
Тимкин оказался не мстящей грозой, а потерял каску и уехал отдыхать.
Адекватным болельщикам Салавата спасибо за игру.
Тем, кто называл нас быдлом в комментариях - домой спать, завтра в школу.
Только Трактор!!!
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Ответ Radik_2.0
цена тупых привозов в первом периоде. во 2-3 периодах СЮ владел инициативой и играл лучше, но нельзя пускать треху в первом периоде!!!
Я так понял трактор решил сыграть экономя силы и сделал ставку на контратаки, опасных моментов у трактора за 2-3 период было если не больше, то как минимум столькоже, хорошо Самонов у вас подтащил, находка для Уфы. Очередной гол пустили от 4 звена, вот кто у вас лидеры, создают момент просто из ничего.
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Францоуз 2.0 для Уфы, пока что
Тимкиным зря пугали, ни о чем
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Ответ Skyd1ww
Пора признать, тренер у СЮ не путевый, не готовятся к играм видно, одну игру достойно сыграли и опять как в первой игре... Жалко болельщиков ,что какой сезон подряд идёт не удачно
Ну как писал Баширов, если проиграют в первом раунде, то уйдут вместе с Козловым.
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Боль в душе за такую серию, ладно бы трактор на голову был сильнее и предложил не решаемые проблемы, но блин мы в 3 играх сами себе привезли как минимум 5 шайб!!! Защиты нету, постоянные обрезы в чужой зоне да и Самонов не выручает.
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Козлов просто не контролирует команду, больно смотреть на такую команду
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Самонов сегодня не выручил......печаль.
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Ответ Shaiba Bash
Козлов просто не контролирует команду, больно смотреть на такую команду
Им два месяца задерживают зарплату, никто играть в полную силу не будет. Похоже дело не в арестованных счётах, просто Хабиров и Баширов банально профукали бабло.
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СЮ ещё не понял,что идёт ПО, играет регулярку.
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Похоже 4:3 будет в серии....Да победит сильнейший...Аминь
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По результатам очень похоже на прошлогоднюю серию с Адмиралом.
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Ответ RusSh
Ну как писал Баширов, если проиграют в первом раунде, то уйдут вместе с Козловым.
ну да правильно, но всё равно, болельщиков жалко, состав вроде хороший , не хуже чем в 2019/20 сезоне, но какой сезон проваливаются
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Первая шайба - пропустили на первой минуте, не доработав с игроком, который забил с неудобной стороны, ёпта.

Вторая шайба - опять начудили в обороне, Коледову привет.

Третья шайба - игрок Трактора одним пасом из своей зоны отсекает всю оборону и Володька убегает один в ноль. Wtf?!

А потом героически побежали отыгрываться. Недопустимо такие грубейшие ошибки допускать !!
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Из за Панина все, упал в нокдаун, что отрицательно сказалось на морально- психологическом здоровье игроков СЮ
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Ждём победы послезавтра!
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-3
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Всех с победой, едем далее
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Красавцы,с победой 🚜💪
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Ответ revol83
Боль в душе за такую серию, ладно бы трактор на голову был сильнее и предложил не решаемые проблемы, но блин мы в 3 играх сами себе привезли как минимум 5 шайб!!! Защиты нету, постоянные обрезы в чужой зоне да и Самонов не выручает.
В том году также было
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Ответ Radik_2.0
цена тупых привозов в первом периоде. во 2-3 периодах СЮ владел инициативой и играл лучше, но нельзя пускать треху в первом периоде!!!
Это было сделано специально не хотят напрягаться во втором раунде
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Ответ Мадина Уйгурова
Фукале - монстр. Большинство - это катастрофа. Тимкин оказался не мстящей грозой, а потерял каску и уехал отдыхать. Адекватным болельщикам Салавата спасибо за игру. Тем, кто называл нас быдлом в комментариях - домой спать, завтра в школу. Только Трактор!!!
🤣🤣🤣
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Ответ Мадина Уйгурова
Фукале - монстр. Большинство - это катастрофа. Тимкин оказался не мстящей грозой, а потерял каску и уехал отдыхать. Адекватным болельщикам Салавата спасибо за игру. Тем, кто называл нас быдлом в комментариях - домой спать, завтра в школу. Только Трактор!!!
Все только начинается, увидимся завтра а пока крепкого вам сна!
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Надо было просто построже играть в обороне и не допускать глупых ошибок в начале матча, эх ребята вы же по всем статьям переиграли Трактор, который уцепился за счет и просто отбивался. В следующей игре такая расхлябанность может быть фатальной.
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Первый период огонь 🔥🔥🔥
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ГШ СЮ собирайте чемодан
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Ответ МаратФ
Им два месяца задерживают зарплату, никто играть в полную силу не будет. Похоже дело не в арестованных счётах, просто Хабиров и Баширов банально профукали бабло.
ЗП пришла, не надо бред нести)
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Ответ Ильнур Муллагалиев
СЮ ещё не понял,что идёт ПО, играет регулярку.
так в регулярке у них лучше получалось
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Ответ RusSh
Самонов сегодня не выручил......печаль.
Я думаю что сами по себе 3 гола в первом периода -50/50. Больше про индивидуальные ошибки линии обороны, нельзя так давать забивать. Трактор всегда четвером оборону держать и играют высоко, встречая на синей линии
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