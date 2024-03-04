«Трактор» повел 2-1 в серии против «Салавата». Фукале отразил 34 из 36 бросков в третьем матче

«Трактор» вышел вперед в серии против «Салавата Юлаева».

Команда тренера одержала победу со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Голкипер уральской команды отразил 34 из 36 бросков соперника.

По два очка в составе «Трактора» набрали защитник (1+1) и нападающий (1+1).

Таким образом, « » повел 2-1 в серии плей-офф.

Четвертый матч серии пройдет 6 марта на домашнем льду «Трактора».