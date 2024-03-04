«Трактор» повел 2-1 в серии против «Салавата». Фукале отразил 34 из 36 бросков в третьем матче
«Трактор» вышел вперед в серии против «Салавата Юлаева».
Команда тренера Алексея Заварухина одержала победу со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Голкипер уральской команды Зак Фукале отразил 34 из 36 бросков соперника.
По два очка в составе «Трактора» набрали защитник Сергей Телегин (1+1) и нападающий Семен Дер-Аргучинцев (1+1).
Таким образом, «Трактор» повел 2-1 в серии плей-офф.
Четвертый матч серии пройдет 6 марта на домашнем льду «Трактора».
Большинство - это катастрофа.
Тимкин оказался не мстящей грозой, а потерял каску и уехал отдыхать.
Адекватным болельщикам Салавата спасибо за игру.
Тем, кто называл нас быдлом в комментариях - домой спать, завтра в школу.
Только Трактор!!!
Тимкиным зря пугали, ни о чем
Вторая шайба - опять начудили в обороне, Коледову привет.
Третья шайба - игрок Трактора одним пасом из своей зоны отсекает всю оборону и Володька убегает один в ноль. Wtf?!
А потом героически побежали отыгрываться. Недопустимо такие грубейшие ошибки допускать !!