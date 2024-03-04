Фанаты в ОАЭ скандировали Роналду «Месси! Месси!» во время матча азиатской ЛЧ с «Аль-Айном»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси болельщики Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Айн Футбол

Толпа фанатов вновь скандировала имя Лео Месси при виде Криштиану Роналду.

Сегодня «Аль-Наср» проиграл «Аль-Айну» в 1/4 финала азиатской Лиги Чемпионов (0:1). Матч проходил в ОАЭ.

Когда Криштиану Роналду уходил с поля в перерыве, было слышно, как толпа скандировала «Месси, Месси!»

На прошлой неделе Роналду был вызван руководителями Саудовской лиги для объяснения своего жеста у паха в отношении болельщиков, скандировавших в его адрес имя Месси на матче с «Аль-Шабабом» 25 февраля.

В результате инцидента португальский нападающий был дисквалифицирован на одну игру.

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43 комментария
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Он ведется - вот и кричат
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Что он показал на этот раз?
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Ответ Данил Попов
Сколько можно одно и тоже, Когда на поле Месси все кричат Роналду, а когда Роналду все кричат Месси. Это типо прикольно что-ли?
Че то я не видел чтобы Месси так подкалывали...
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Зря они так, он теперь их шарф себе в трусы засунет(
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Кришти, чтобы прекратить эти провокации, сам должен орать «Месси! Месси!». возможно, сработает. но это не точно.
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Ответ Любезный Коссутий
Кришти, чтобы прекратить эти провокации, сам должен орать «Месси! Месси!». возможно, сработает. но это не точно.
Выйти на поле в футболке Месси и после игры оставить пост в инсте с картиной Месси, с надписью - GOAT🐐
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вот в принципе тоже самое что с Винисиусом. Раз он ведётся на это, то так и будут кричать. Разница лишь в том, что в расизме не обвинишь
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Не в обиду Роналду, но на такое только школьник поведения. А он ведется🤣
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Ответ Артём Назмутдинов
Что он показал на этот раз?
Свои слезы и истерику
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Ответ Alexander p.
Месси лучше чем рональда
Много кто лучше чем Рональду. Причём тут Месси, который величествует над всеми остальными.
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До греха доведут так человека. Он уже на грани
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Бедняга
Даже на востоке унижают
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Теперь этому Кринжу7 на каждом стадионе все болельщики будут кричать: Месси, Месси, Месси, и это станет традицией!
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Ответ Bazilic
Он ведется - вот и кричат
Буквально та же история с Винисиусом. На что они триггерятся, то им и кричат. Не реагировали бы, как абсолютное большинство футболистов с мозгами, то фаны бы забили и всё.
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Ответ yrok77
И что в этом смешного? Это как минимум глупо и по детски выглядит
Глупо и по-детски, выглядит тут только реакция клубники на столь примитивный троллинг.
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Поняли, что у Рональдо есть комплексы, вот и провоцируют. Такая же фигня у Винисиуса с расизмом.
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Ответ Данил Попов
Сколько можно одно и тоже, Когда на поле Месси все кричат Роналду, а когда Роналду все кричат Месси. Это типо прикольно что-ли?
Никогда не слышал, чтобы на матчах Месси кричали «Роналду!».
А уж представить, что Месси есть до этого дело, - вообще сложно.
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Жалкий закат карьеры у кринжа конечно
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Правильно как-то сказал Уткин: «Дураки и гуси существуют, чтобы их дразнить». Криш сам виноват, что повелся на байт болельщиков)) сейчас от него не отстанут, будут блeятb «меееееси» на каждой игре 😂
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пока до слез не доведут, не перестанут😂😂😂
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Месси лучше чем рональда
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Ахахахахахах🤣🤣🤣
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Месси унижает Кристинку будучи в Америке
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Ответ LNk O
Без Талиски Наср очень слабый
Так он и есть лидер!
Если отобрать у кринжа пенальти и отдать Талиске, то у Талиски статистика будет гораздо лучше!
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Месси унижает Кристинку , не играя в Аравии
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Ответ yrok77
И что в этом смешного? Это как минимум глупо и по детски выглядит
Ты про свой троллинг на ветках МЛС в 3 утра?
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Прошлый матч они его поддерживали, теперь гнобят - у них там пмс?
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Редакция разучилась работать, надо было Промеса подвязать, что он научил, тут бы движок сайта упал от питерских законников. А утром дать опровержение))
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Ответ Men77
Зря они так, он теперь их шарф себе в трусы засунет(
зачем на Аравийском полуострове вообще шарфы?
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Ответ Aleksandr Alferov
Поняли, что у Рональдо есть комплексы, вот и провоцируют. Такая же фигня у Винисиуса с расизмом.
Factos!
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