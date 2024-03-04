«Арсенал» громит «Шеффилд Юнайтед» на выезде – 4:0 к 25-й минуте! Онлайн-трансляция
«Арсенал» играет в гостях с «Шеффилд Юнайтед» в 27-м туре АПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 4 марта, 23.00, «Брэмелл Лэйн»
- Голы:
- 0:1 – 5 Эдегор, 0:2 – 13, автогол Богл, 0:3 – 15 Мартинелли, 0:4 – 25 Хавертц.
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Шеффилд Юнайтед –
Грбич, Богл, Робинсон, Ахмедходжич, Трасти, Макати, Хамер, Норвуд (Осборн, 17), Дэвис, Винисиус, Макберни.
Третий гол .. да, можно менять )
Или какой-то другой?)
Ошибки будут,главное самим не лажать)
P.S. Да, я знаю, кроме Порту)
4 атаки, 3 гола к 15 минуте. Хороший темп…