«Арсенал» громит «Шеффилд Юнайтед» на выезде – 4:0 к 25-й минуте! Онлайн-трансляция

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал онлайны Футбол

«Арсенал» играет в гостях с «Шеффилд Юнайтед» в 27-м туре АПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шеффилд Юнайтед – Арсенал 0:3 (первый тайм)
Дата проведения
4 марта, 23.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Эдегор, 0:2 – 13, автогол Богл, 0:3 – 15 Мартинелли, 0:4 – 25 Хавертц.
Шеффилд ЮнайтедГрбич, Богл, Робинсон, Ахмедходжич, Трасти, Макати, Хамер, Норвуд (Осборн, 17), Дэвис, Винисиус, Макберни.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Кивер, Жоржиньо, Эдегор, Райс, Хавертц, Мартинелли, Сака.

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32 комментария
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Без суеты надо забирать 3 очка и оставаться в гонке. За Арсенал!
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Ответ Eljza
Хочу чтобы завтра, когда я проснусь и зайду сюда, я прочитала о победе Арсенала, ну пожалуйста))
Зая, 5-0, отдыхай))
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Хочу чтобы завтра, когда я проснусь и зайду сюда, я прочитала о победе Арсенала, ну пожалуйста))
+4
0
+4
Надеюс на изи COYG
+5
-2
+3
Ребята, в 1 тайме хватит, жаль болел
+3
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+3
МАНУ НА СИТИ ОСТАВЬТЕ УМОЛЯЮ, НЕ ТРАТЬТЕ ВСЁ НА БИЧЕЙ
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По мотивации сейчас наверно, два самых азартных тренера это Алонсо и Артета, прямо игрокам это передаётся
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сейчас показали сколько «фанатов» потянулось к выходу - вот это петушьё, вашей команде тяжело, а вы сваливаете, позорище
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Вчера красиво сказал фан Кёльна перед матчем с Байером. Примерно, тоже самое будет с Шеффилдом.
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Победы «Арсеналу», «сухаря» и побольше забитых мячей! 🔴
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Ответ Artuom Batishev
И даже сейчас Сака в старте... НУ ДАЙ ЖЕ ХОТЬ ПРОТИВ АУТСАЙДЕРА человеку отдых!!! Видно же, что Сака нужен отдых, усталость накопилась. Но нет... А потом серьёзный соперник и Сака после 30 минут будет выглядеть как выжатый лимон((
16го не будет матча из за кубка у Челси - отдохнет

Третий гол .. да, можно менять )
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No touch pass от Хаверца ))
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Пока что домрнатор прямо возит соперника мордой об газон
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И даже сейчас Сака в старте... НУ ДАЙ ЖЕ ХОТЬ ПРОТИВ АУТСАЙДЕРА человеку отдых!!! Видно же, что Сака нужен отдых, усталость накопилась. Но нет... А потом серьёзный соперник и Сака после 30 минут будет выглядеть как выжатый лимон((
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Хорошо, что завтра не так рано вставать. Но хотелось бы без валидола)
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Ответ batterbin
Набирает Арсенал 3 очка - он в борьбе за чемпионство. Ничья или поражение - до свидания. На нынешнем этапе чемпионата - все максимально просто. Ливерпуль и МС в таких матчах ошибаться уже не будут, так что без вариантов.
Это тот Ливерпуль,который крайний матч выиграл на последних секундах?
Или какой-то другой?)
Ошибки будут,главное самим не лажать)
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Замена на 15 минуте это конечно жесть..
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Артета озадачен, он не просил так доминировать..)
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Ответ градус ненависти
сейчас показали сколько «фанатов» потянулось к выходу - вот это петушьё, вашей команде тяжело, а вы сваливаете, позорище
Это те, которым на завод на 6 утра..)
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Победы Арсеналу!
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Ответ Доминатор3000
Это тот Ливерпуль,который крайний матч выиграл на последних секундах? Или какой-то другой?) Ошибки будут,главное самим не лажать)
Фшоке для сих пор как они отскочили на 90+9...
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Очень рад за немецкого биста.
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Это жесть) 22 минута — Салиба и Габриэл разыгрывают мяч друг другу в 15 метрах от штрафной соперника)
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"Куда бы мы не пошли, везде пустые стадионы"

P.S. Да, я знаю, кроме Порту)
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А могли 5:0.
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Набирает Арсенал 3 очка - он в борьбе за чемпионство. Ничья или поражение - до свидания. На нынешнем этапе чемпионата - все максимально просто. Ливерпуль и МС в таких матчах ошибаться уже не будут, так что без вариантов.
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Интересно, сможет Арсенал забить 10?
4 атаки, 3 гола к 15 минуте. Хороший темп…
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едем за победой
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лол, это как будто спартак в полосатом
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Арсенал уже громит!
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