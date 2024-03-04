«Реал» предложит «Баварии» 50 млн евро за Дэвиса с учетом бонусов. Клубы близки к договоренности (Cadena SER)

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

«Реал Мадрид» близок к покупке Альфонсо Дэвиса у «Баварии».

По данным Cadena SER, «сливочные» близки к договоренности с мюнхенцами относительно трансфера 23-летнего левого защитника из Канады. Стороны приближаются к финальной фазе переговоров.

«Бавария» требовала 50 миллионов евро за Дэвиса, контракт которого рассчитан до лета 2025 года. «Реал» предлагал 35 млн.

«Мадрид» повысит изначальное предложение, и с учетом бонусов немецкий клуб получит ту сумму, которую запросил за Альфонсо.

На днях европейский клуб обратился к «Баварии» по поводу Дэвиса, но в клубе ответили, что с «Реалом» уже почти все решено – осталось только закрыть сделку.

Канадец подпишет четырехлетний контракт с командой из Ла Лиги. Он хочет играть только за «Реал».

В этом сезоне футболист забил 1 гол, отдал 3 ассиста и получил 2 желтые карточки в 28 матчах. Его статистика – здесь.

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46 комментариев
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Реал в своем стиле, красавцы. Состав пушка на следующий сезон.
+55
-8
+47
Все лучшие футболисты хотят в Реал
Все лучшие судьи хотят в Барсу.

Вискас ел Барсик 💪🏻
+88
-48
+40
Альфонс это тот, кто унизил левый фланг Барсы в том самом матче 8:2?

😁
+43
-14
+29
Ответ Эрнандес Эрнандес
Альфонс это тот, кто унизил левый фланг Барсы в том самом матче 8:2? 😁
Это тот, кому Бернардо за 8 секунд мяч между ног трижды пробросил.,
+37
-12
+25
Ответ Эрнандес Эрнандес
Альфонс это тот, кто унизил левый фланг Барсы в том самом матче 8:2? 😁
Да, он самый. Легенда изнасилований
+26
-8
+18
Ответ Эрнандес Эрнандес
Все лучшие футболисты хотят в Реал Все лучшие судьи хотят в Барсу. Вискас ел Барсик 💪🏻
Не фанат испанского футбола, но накинуть на вентилятор это верх интеллектуальности
+30
-14
+16
Ответ grin478
раньше был лучше, забирайте... нам бы с тренера начать
Раньше и Бавария была получше 😆
+12
-6
+6
Такими темпами Барселона снимется с чемпиона на следующий сезон))))
+13
-7
+6
Состав бомба честно говоря 🔥
+10
-5
+5
Ригаберка после матча Валенсия - Реал: «Лица к осмотру»
Ригаберка после матча Атлетик - Барса: «Лицо на осмотре»

😁
+9
-5
+4
Перес играет по-крупному. Барселоне теперь долго не светит чемпионство.
+10
-6
+4
Ответ adenaden
Фран средний даже по чемпионату, Менди травматичен, в защите хорош, в атаке мог бы поострее быть. Но больше всех от этого выигрывает Камавинга.
По этому сезону могу сказать, что Фран вообще не уровень, просто брусок, который, кроме как пробежаться по флангу и навесить в пустоту ни на что не пригоден. На его фоне сдавший Менди выглядит как праймовый Марсело. И на прогресс рассчитывать не приходится, ему уже давно не 18 лет. Продать в какой-нибудь Райо и забыть. А лучше продать их обоих и выкупить у Жироны Гутьерреса, пока опция выкупа за копейки есть. Как подмена Дэвису идеальный игрок.
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Интересно кто хотел увести канадца?
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Ответ Konvicted
По этому сезону могу сказать, что Фран вообще не уровень, просто брусок, который, кроме как пробежаться по флангу и навесить в пустоту ни на что не пригоден. На его фоне сдавший Менди выглядит как праймовый Марсело. И на прогресс рассчитывать не приходится, ему уже давно не 18 лет. Продать в какой-нибудь Райо и забыть. А лучше продать их обоих и выкупить у Жироны Гутьерреса, пока опция выкупа за копейки есть. Как подмена Дэвису идеальный игрок.
А такая надежда была что будет помощь в атаке Вини учитывая что Менди очень защитного стиля (Хотя в защите Менди реально монстр).
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Ответ Joe Biden
Комментарий удален модератором
помню как лет 10 назад говорили, что Перес мол расист, так как в составе почти не было чернокожих.
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Получается не сливочные, а шоколадные)
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Надеюсь, он вернется на свой уровень 2-3 летней давности. Пока что кажется переплатой с годом контракта.
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Респект Дэвису!!!!
+6
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Если правильно понимаю это ему на одном фланге с Вунисиусом играть??? Тут или *** или ***. Если найдут схему под этих двоих сразу то можно ждать скорости 2х
+4
-2
+2
Фран средний даже по чемпионату, Менди травматичен, в защите хорош, в атаке мог бы поострее быть. Но больше всех от этого выигрывает Камавинга.
+2
0
+2
Хорошая сделка для Баварии.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Раньше и Бавария была получше 😆
И не поспоришь!
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Все лучшие футболисты хотят в Реал Все лучшие судьи хотят в Барсу. Вискас ел Барсик 💪🏻
потому что Реал это вершина в футболе, выше уже не прыгнуть.
+1
0
+1
Ответ Kahn01
Не фанат испанского футбола, но накинуть на вентилятор это верх интеллектуальности
Не будь душнилой
+10
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Реалу нужно возвращать Хакими, и будут просто мощнейшие фланги.
+1
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+1
не думаю что возникнут какие-то проблемы между Баварией и Реалом, у клубов нормальные отношения.
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Кстати ягодичные зря пишут про темнокожих…. Сейчас в Барсе лидер темнокожий мальчишка, который всего год играет на топ уровне 😁
+5
-5
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Ягодичные пишут, что в Реале играют темнокожие. Ямаль, Роке, Рафинья, Файе, Кунде, Араухо, Бальде в это время: «Чта?!»

😁
+11
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Комментарий удален модератором
Почитаешь комментарии и становится ясно на сколько плохо с головой у людей , которые это писали . А это ведь фанаты Реала . Нет , чтобы порадоваться за приход нового игрока ( хотя пока это не факт ) они пытаются унизить Барселону. Многие будут рады трансферу и усилению для Мадрида и пожелают хорошой игры - завоеванию кубков . К сожалению таких мало , а в основном это ....
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