«Реал» предложит «Баварии» 50 млн евро за Дэвиса с учетом бонусов. Клубы близки к договоренности (Cadena SER)
«Реал Мадрид» близок к покупке Альфонсо Дэвиса у «Баварии».
По данным Cadena SER, «сливочные» близки к договоренности с мюнхенцами относительно трансфера 23-летнего левого защитника из Канады. Стороны приближаются к финальной фазе переговоров.
«Бавария» требовала 50 миллионов евро за Дэвиса, контракт которого рассчитан до лета 2025 года. «Реал» предлагал 35 млн.
«Мадрид» повысит изначальное предложение, и с учетом бонусов немецкий клуб получит ту сумму, которую запросил за Альфонсо.
На днях европейский клуб обратился к «Баварии» по поводу Дэвиса, но в клубе ответили, что с «Реалом» уже почти все решено – осталось только закрыть сделку.
Канадец подпишет четырехлетний контракт с командой из Ла Лиги. Он хочет играть только за «Реал».
В этом сезоне футболист забил 1 гол, отдал 3 ассиста и получил 2 желтые карточки в 28 матчах. Его статистика – здесь.
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