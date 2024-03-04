Лебеф о словах Роналду про Лигу 1: «Он так сказал, потому что Месси там играл. Просто заткнись! Это несправедливо по отношению к чемпионату»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция Франк Лебеф высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Франк Лебеф раскритиковал Криштиану Роналду за слова о Лиге 1.

На церемонии Globe Soccer Awards форвард «Аль-Насра» заявил, что, по его мнению, чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит Лигу 1.

«Меня раздражают слова Криштиану Роналду о том, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как вы думаете, почему он решил так сказать о Лиге 1, а не о чемпионате Португалии? Потому, что в Лиге 1 играл Лионель Месси.

Я очень уважаю его как игрока, но брось, просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью BetVictor.

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56 комментариев
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кто-нибудь писал уже, что новое оформление спортса отстойное?
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+40
Ответ Сергей Пичугин
кто-нибудь писал уже, что новое оформление спортса отстойное?
Все
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Ну то, что из-за Месси, это всем было понятно. А зачем его слова обсуждать и даже говорить заткнуться, будто оно какое-то влияние на лигу 1 имеет?
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Мнение отдельно взятого человека,можно с этим не согласится ,истерить по этому поводу лишнее
+12
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Он тоже самое говорил и про МЛС.. А Лиге 1 он просто мстит за то, что его туда не взяли после МЮ.. Он и по всей Европе "проходился".. Вся "старушка" отказала наглому и эгоистичному старику ..Хе.. Да пусть болтает сколько влезет.. Несут чепуху - из-за зависти и невозможности признать действительность.. Роналдуфилы точно такие же.. 😀😂
+10
-2
+8
зависть примадонны к лучшему игроку мира
+16
-11
+5
Ответ KMR
Судя по еврокубкам португальские клубы там намного успешнее играют,чем французские уже лет 20. Те же Бенфика ,Порту,Спортинг сколько дали европейским грандам,а сколько дала Лига 1?!
Из Лиги 1 одних только французов перешло в топ клубы куча.
+8
-3
+5
Судя по еврокубкам португальские клубы там намного успешнее играют,чем французские уже лет 20.
Те же Бенфика ,Порту,Спортинг сколько дали европейским грандам,а сколько дала Лига 1?!
+23
-19
+4
Лига1 хороший турнир. Многие поиграв там - потом переходят в АПЛ и другие топ лиги.
А что такое чемпионат Аравии? Лига пенсионеров...
+8
-4
+4
Ответ KMR
Судя по еврокубкам португальские клубы там намного успешнее играют,чем французские уже лет 20. Те же Бенфика ,Порту,Спортинг сколько дали европейским грандам,а сколько дала Лига 1?!
Очки высчитываются за 5 последних сезонов. Если бы португальские клубы действительно были намного успешнее - именно португальская лига занимала бы 5 место. А по факту, плюс-минус одинаково с небольшим преимуществом французской лиги.

И французские клубы уж точно не меньше воспитали/подготовили сильных игроков для европейских грандов!
+5
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Ответ Геннадий Тимченко
Вон пеший такого наговорил Луи ван Галу и Эдгару Давидсу, что чтецы по губам до сих пор стесняются представить расшифровку... И ничего - признали лучшим игроком☝️
Ты свой ник поменяй на Вонпеший, он к твоему интеллекту лучше подходит.
+3
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Лебёф – чемпион мира, отлично сыгравший на турнире в полуфинале и финале.
+8
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+3
Я думаю, не стоит так болезненно реагировать на безумца Роналду,. Он за деньги скажет что угодно. Доплатили бы ему ещё с десяток миллионов, он бы и про АПЛ начал то же самое говорить.
А по факту саудовский чемпионат где-то на уровне ФНЛ
+3
0
+3
Ответ KMR
Судя по еврокубкам португальские клубы там намного успешнее играют,чем французские уже лет 20. Те же Бенфика ,Порту,Спортинг сколько дали европейским грандам,а сколько дала Лига 1?!
Рукалицо
+12
-9
+3
Главная легенда будущего футбола с какой лиги ?
+2
0
+2
Ответ Петрович
Сказал, потому что спросили. И сказал то по факту. Ещё пару лет и такой вопрос вообще смысла не будет задавать, чемпионат Франции никому интересен не будет.
Петрович, ты это, завязывай бухать.
+7
-5
+2
Уже всем людям давно известно как чересчур ревностно Кринж7 относится к лучшему футболисту современности - Лео Месси, и потому особо никто в мире не воспринимает слова этого португальца7 всерьёз, но в этом случае Лебеф как француз, из-за патриотизма к своей стране и лиге, резонно возмутился.
+2
0
+2
Расслабься Лебёф. Ни один здравомыслящий человек так не думал
+3
-1
+2
Только не говорите что Абдерразак Амдалла получше 😀
+1
0
+1
Ответ Вальдано
Он тоже самое говорил и про МЛС.. А Лиге 1 он просто мстит за то, что его туда не взяли после МЮ.. Он и по всей Европе "проходился".. Вся "старушка" отказала наглому и эгоистичному старику ..Хе.. Да пусть болтает сколько влезет.. Несут чепуху - из-за зависти и невозможности признать действительность.. Роналдуфилы точно такие же.. 😀😂
Мендеш сватал пахового в ПСЖ, но Нассер сказал нет.
Об этом все сми писали.
Паховый затаил обиду)
+2
-1
+1
Ответ che kaif
СА это как лига3 + 20 звезд пристарелых.ясно же что португал хотел уколоть Лео.всего то
Сомневаюсь что после ЧМ Лео можно чем то уколоть)
+4
-3
+1
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Пассажир, за которого Зидан делал всю работу.
А что , зидан играл в защите вместо лебефа?
+1
0
+1
Месси ничего говорить не надо, кайфует во флориде, пенсия , она у всех разная
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Сейчас в Лиге 1 один топ-клуб ПСЖ, а раньше в том же Монако были игроки вроде Фалькао, Хамеса, Бернарду, молодого Мбаппе. При всём уважении к Головину и Бен-Йеддеру, совсем иной уровень. Да и Марсель, Лион были силой, а сейчас в долгах. Поэтому в топе постоянно клубы вроде Ланса, Бреста, собранные из ноунеймов
Больше, чем уверен, сейчас в Лиге 1 играет с пяток будущих Хамесов и Бернарду.
+1
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Пассажир, за которого Зидан делал всю работу.
Скорее кондуктор, отцепивший от поезда в финале безбилетное бразильское нападение.
+3
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Ответ Сергей Пичугин
кто-нибудь писал уже, что новое оформление спортса отстойное?
Типа "спортивный" сайт
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За 200 миллионов клубника скажет, что и АПЛ уже не та. Да и Роналду никогда не брезговал кринжовать на весь мир, а Лебефу стоит сразу же искать укрытие, сестра Криша уже готова
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Ответ Геннадий Тимченко
Та ты себе по интеллекту ник выбирал ❓ браво 👏👏👏
Ну таким как ты не понять это, Вонпеший!
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СА это как лига3 + 20 звезд пристарелых.ясно же что португал хотел уколоть Лео.всего то
+9
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Ответ Oleg
Мендеш сватал пахового в ПСЖ, но Нассер сказал нет. Об этом все сми писали. Паховый затаил обиду)
Ему все сказали нет.. А на Фареры за 20 баранов он не согласился.. 😂.. Но на "прессухе" в СА он нагло врал, что многие его хотели подписать.. А-ха-ха-ха.. Даже "фейки" журналюг такое придумать не могли.. Авейру - наглое животное, загнанное судьбой в пески.. 😀🤭
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