Лебеф о словах Роналду про Лигу 1: «Он так сказал, потому что Месси там играл. Просто заткнись! Это несправедливо по отношению к чемпионату»
Франк Лебеф раскритиковал Криштиану Роналду за слова о Лиге 1.
На церемонии Globe Soccer Awards форвард «Аль-Насра» заявил, что, по его мнению, чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит Лигу 1.
«Меня раздражают слова Криштиану Роналду о том, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как вы думаете, почему он решил так сказать о Лиге 1, а не о чемпионате Португалии? Потому, что в Лиге 1 играл Лионель Месси.
Я очень уважаю его как игрока, но брось, просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью BetVictor.
Те же Бенфика ,Порту,Спортинг сколько дали европейским грандам,а сколько дала Лига 1?!
А что такое чемпионат Аравии? Лига пенсионеров...
И французские клубы уж точно не меньше воспитали/подготовили сильных игроков для европейских грандов!
А по факту саудовский чемпионат где-то на уровне ФНЛ
Об этом все сми писали.
Паховый затаил обиду)