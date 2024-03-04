Лебеф о словах Роналду про Лигу 1: «Он так сказал, потому что Месси там играл. Просто заткнись! Это несправедливо по отношению к чемпионату»

Франк Лебеф раскритиковал Криштиану Роналду за слова о Лиге 1.

На церемонии Globe Soccer Awards форвард « » заявил, что, по его мнению, чемпионат Саудовской Аравии уже превосходит Лигу 1.

«Меня раздражают слова о том, что саудовская лига лучше Лиги 1. Как вы думаете, почему он решил так сказать о Лиге 1, а не о чемпионате Португалии? Потому, что в Лиге 1 играл .

Я очень уважаю его как игрока, но брось, просто заткнись! Это несправедливо по отношению к Лиге 1», – сказал бывший игрок «Челси» в интервью BetVictor.