Рафф уволен из «Нью-Джерси» – команда идет 11-й на Востоке. Грин назначен и. о. главного тренера, Брылин остался в штабе
«Нью-Джерси» отправил Линди Раффа в отставку с поста главного тренера.
«Дэвилс» уволили 64-летнего специалиста после поражения от «Лос-Анджелеса» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Трэвис Грин назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера «Нью-Джерси».
Российский специалист Сергей Брылин продолжит работу в тренерском штабе команды.
На данный момент «Дэвилс» находятся на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 балла в 61 матче. Команда одержала 30 побед и проиграла 31 игру.
Линди Рафф тренировал «Нью-Джерси» с сезона-2020/21 – специалист проводил четвертый чемпионат во главе команды.
В прошлом сезоне клуб добрался до второго раунда Кубка Стэнли, проиграв «Каролине» со счетом 1-4 в серии.
Вратарей как не было, так и не появилось;
Защиту сделал слабее ради и без того хорошей атаки;
Никак не отреагировал на многочисленные травмы лидеров.
А обмен Танева в Даллас с участием НДД - это как финальный харчок в лицо болельщикам Девилз. А ведь сезон назад казалось, что в Столичном вырос новый топ(
Задорный сезон-другой с классной атакой, вылет в 1-2 раунде (сказывались проблемы с обороной) и провал в следующей регулярке, если и когда по какой-то причине атака переставала компенсировать проблемы обороны. НДД не стал исключением. Так что всё закономерно.