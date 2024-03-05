Рафф уволен из «Нью-Джерси» – команда идет 11-й на Востоке. Грин назначен и. о. главного тренера, Брылин остался в штабе

«Нью-Джерси» отправил Линди Раффа в отставку с поста главного тренера.

«Дэвилс» уволили 64-летнего специалиста после поражения от «Лос-Анджелеса» (1:5) в матче регулярного чемпионата .

назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера « ».

Российский специалист продолжит работу в тренерском штабе команды.

На данный момент «Дэвилс» находятся на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 балла в 61 матче. Команда одержала 30 побед и проиграла 31 игру.

тренировал «Нью-Джерси» с сезона-2020/21 – специалист проводил четвертый чемпионат во главе команды.

В прошлом сезоне клуб добрался до второго раунда Кубка Стэнли, проиграв «Каролине» со счетом 1-4 в серии.