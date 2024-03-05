Рафф уволен из «Нью-Джерси» – команда идет 11-й на Востоке. Грин назначен и. о. главного тренера, Брылин остался в штабе

Теги Нью-Джерси Сергей Брылин Линди Рафф Трэвис Грин НХЛ отставки Хоккей

«Нью-Джерси» отправил Линди Раффа в отставку с поста главного тренера.

«Дэвилс» уволили 64-летнего специалиста после поражения от «Лос-Анджелеса» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Трэвис Грин назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера «Нью-Джерси».

Российский специалист Сергей Брылин продолжит работу в тренерском штабе команды.

На данный момент «Дэвилс» находятся на 11-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 64 балла в 61 матче. Команда одержала 30 побед и проиграла 31 игру.

Линди Рафф тренировал «Нью-Джерси» с сезона-2020/21 – специалист проводил четвертый чемпионат во главе команды.

В прошлом сезоне клуб добрался до второго раунда Кубка Стэнли, проиграв «Каролине» со счетом 1-4 в серии.

7 комментариев
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Жаль деда, увольнять стоило явно не его, а Фитцджеральда.

Вратарей как не было, так и не появилось;

Защиту сделал слабее ради и без того хорошей атаки;

Никак не отреагировал на многочисленные травмы лидеров.

А обмен Танева в Даллас с участием НДД - это как финальный харчок в лицо болельщикам Девилз. А ведь сезон назад казалось, что в Столичном вырос новый топ(
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То есть это Рафф виноват, что в команде второй сезон подряд, решето а не вратари? Гм не хочет с себя спросить?
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Идиоты
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Ответ woobzor
Вроде бы еще в прошлом сезоне деда нахваливали, и результат для молодой команды неплохой показали в ПО, а тут прям вот так быстро и слили? Бред какой то.
У него в Баффало и Далласе было примерно то же самое.
Задорный сезон-другой с классной атакой, вылет в 1-2 раунде (сказывались проблемы с обороной) и провал в следующей регулярке, если и когда по какой-то причине атака переставала компенсировать проблемы обороны. НДД не стал исключением. Так что всё закономерно.
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Вроде бы еще в прошлом сезоне деда нахваливали, и результат для молодой команды неплохой показали в ПО, а тут прям вот так быстро и слили? Бред какой то.
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Всё к этому и шло.. Рафф мастодонт чьи схемы скажем давно исчерпали себя(пойду посмотрю кого там на его место сватают)
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Ответ Garikus89
Жаль деда, увольнять стоило явно не его, а Фитцджеральда. Вратарей как не было, так и не появилось; Защиту сделал слабее ради и без того хорошей атаки; Никак не отреагировал на многочисленные травмы лидеров. А обмен Танева в Даллас с участием НДД - это как финальный харчок в лицо болельщикам Девилз. А ведь сезон назад казалось, что в Столичном вырос новый топ(
И с Баффало было так же, уволили за косяки руководства.
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