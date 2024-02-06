«Сити» приближается к «Ливерпулю», агент Джикии атакует «Спартак», клубное ТВ «Реала» в бешенстве, отменено уголовное дело о нападении на Дикиджи, 100 млн евро для Мбаппе в «Мадриде» и другие новости

1. «Ман Сити» одержал волевую победу над «Брентфордом» (3:1) – хет-трик сделал потрясающий Фил Фоден, а Кевин де Брюйне оформил четвертый ассист за последние пять игр. Команда Гвардиолы сократила отставание от «Ливерпуля» до двух очков, имея матч в запасе. Рой Кин уже сейчас уверен, что «Сити» не отпустит чемпионский титул.

2. Новый день, новая движуха в «Спартаке»: агент Джикии дал понять, что защитник не останется в клубе при нынешнем тренере Гильермо Абаскале. По словам представителя игрока Вадима Шпинева, красно-белые до сих пор не предложили капитану новый контракт, хотя Георгий «на голову выше конкурентов по позиции» и деньги ему не так важны, как ромбик. Александр Дорский уверен: выпад агента пойдет Джикии только во вред.

3. В «Реале» после упущенной победы в дерби обсуждают только судейство – насчитали аж три неназначенных пенальти. Клубное ТВ пожаловалось, что могло бы составить трилогию про арбитров, которые всегда на стороне «Атлетико». Особое внимание уделили двум спорным эпизодам с Беллингемом в штрафной «матрасников» и жестко прошлись по Хави, игровая карьера которого, по мнению клубного ТВ, «находится под подозрением».

4. Прокуратура отменила решение возбудить уголовное дело после нападения на Владислава Дикиджи в метро. Тренер фигуриста Олег Татауров считает, что «подымать бучу» из-за этого не следует.

5. Появились новые детали о сделке «Реала» и Мбаппе: если в Англии пишут, что стороны пока не договорились, то в Испании уверены, что Килиан получит 6-летний контракт и 100 млн евро как подписной бонус. Француз считает, что должен перейти в «Реал», чтобы в будущем выиграть «Золотой мяч» и приз The Best. В «ПСЖ» уже есть план на случай ухода лучшего бомбардира.

6. Евгений Кузнецов покинет расположение «Вашингтона» и пройдет программу помощи игрокам НХЛ.

7. Самолет, в котором находились Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская и другие известны люди из мира фигурного катания, въехал в гору снега при приземлении в Саранске. Благо, все пассажиры благополучно покинули самолет, выкатившийся за пределы ВПП. Следственный комитет начал проверку.

8. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Колорадо» (2:1 ОТ), Панарин забросил 31-ю шайбу в сезоне (осталась одна до повторения личного рекорда), Маккиннон забил и догнал Кучерова в гонке бомбардиров. «Айлендерс» одолели «Торонто» (3:2), Сорокин отразил 35 бросков из 37.

9. Мэр Тронхейма выступил против участия российских лыжников в чемпионате мира-2025.

10. НБА. «Лейкерс» обыграли «Шарлотт» на выезде, «Голден Стэйт» справились с «Бруклином» и другие результаты.

11. Фанат, бросивший банан в Вендела, проиграл апелляцию ульяновской «Волге» и возместит 356 700 рублей.

12. Вчера начался суд над Дани Алвесом по делу об изнасиловании. Подруга жертвы на заседании заявила, что бразилец «трогал вагину» пострадавшей, которая сейчас на фоне стресса «сильно похудела, не выходит из дома и никому не доверяет».

13. Даниил Медведев снялся с турнира в Роттердаме, который стартует 12 февраля.

14. «Зенит» одержал победу над катарским «Аль-Духайлем» в матче Кубка равноправия.

15. В КХЛ «Сибирь» обыграла «Ак Барс» (4:1), «Лада» уступила «Нефтехимику» (2:4).

16. На бывшего игрока НБА Неманю Бьелицу напал человек с ножницами в центре Белграда. Позже стало известно, что нападавшим был бывший футболист «Томи» Никола Петкович.

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