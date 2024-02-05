Самолет, в котором находились Тарасова и Соколовская, занесло на ВПП после приземления в Саранске. Он въехал в сугроб

Теги Алексей Тихонов Татьяна Тарасова происшествия чемпионат России среди юниоров Светлана Соколовская Фигурное катание

Самолет с тренерами и журналистами въехал в гору снега при приземлении в Саранске.

Об этом сообщил журналист Константин Лесик. 

В Саранске 6 февраля стартует первенство России среди юниоров по фигурному катанию. 

«Прекрасно прилетаем в Саранск. Самолет внезапно резко срулил в гору снега. Стоим на аварийке, снаружи ходят мчсники и изучают ситуацию. Пилот ничего не объяснил и просит не вставать с мест.

Со мной в самолете многие известные люди фигурного катания – Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская, Алексей Тихонов. Сидим, ждем.

Приехали спецтехника, трап, автобус для пассажиров. Чистят снег, чтобы мы могли выбраться», – написал Лесик в телеграм-канале.

«Ситуация снаружи самолета. Занесло на ВПП и въехали в огромный слой снега. Всё уже в порядке. Жду такси в терминале», – добавил он позже. 

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50 комментариев
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Пилот был в курсе пассажиров и сделал им аксель на дорожку
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Главное, все живы здоровы. Остальное мелочи. Так название начинается, что невольно о самом страшном подумалось, специально людей взбудоражить.
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Не везет фигурке в этом месяце .
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Скоро самолеты начнут массово разбиваться. Самолетам нужна постоянное техническое обслуживание, а деталей нет, разбирают одни самолеты, чтобы починить другие, но долго так продолжаться не может. А на строительство обещанных собственных самолетов заложили до смешного мало...
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Хорошо, что все целы. Ну и год в ФК наметился...
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Ответ alexnew
Скоро самолеты начнут массово разбиваться. Самолетам нужна постоянное техническое обслуживание, а деталей нет, разбирают одни самолеты, чтобы починить другие, но долго так продолжаться не может. А на строительство обещанных собственных самолетов заложили до смешного мало...
Очень страшно летать стало. Ещё страшнее, когда близкие в самолёт садятся. Ощущение, что в какой-то жестокой лотерее участвуешь …
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Ответ Russ Ivan
Очередной узбек за штурвалом с гражданством РФ... ФМС самое коррумпированное ведомство!
Лишь бы ляпнуть чушь. Гражданская авиация это тебе не такси. Там отбор летчиков жесточайший.
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Глыбы в глыбе.
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Ох, ну значит все целы, отделались испугом. Сил всем и здоровья.
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Там летели только эти "видные представители фигурного катания " ? Других пассажиров не было ?
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Ответ GibsonFlyingV
Карма за проклятия
смотрите, чтобы вас не настигла
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Ну теперь Мордовские узоры можно переименовать в Мордовские сугробы
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Хорошо, что все целы и никто не пострадал 🙏🏻
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Хорошо, что так . Все живы- здоровы. Хороших соревнований, нам впечатлений. ТАТ ждем.
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Ответ Amneris
Кто-то проклял фигурку? Слава богу, что все живы.
Не удивлюсь, если за штурвалом был какой-то дед
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Ответ Kontiolahti
Не знаю сколько сейчас смелости нужно, чтобы летать российскими самолётами в принципе.. Тут конкретно хоть санкции и ни при чем, видимо просто снег и дуремары, но в целом ситуация с авиа кошмарная
Людям кто летал на Як-40 в тот же Саранск, суперджет покажется высшим классом
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У нас в Саранске с уборкой снега полный треш, поэтому вообще не удивлена
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Главное, что всё в порядке, все живы и здоровы 🙏🏻
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Карма за проклятия
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Там еще Лютиков летел. И Гришин в пару к Тарасовой.
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Беде, нештатным ситуациям и тем более старухе в чёрном по барабану, кто ты, домохозяйка и мама трех прекрасных ангелочков, Тарасова или дед Максим.
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Приехали!!! Это нормально, зато в метро Саранска на вас никто с ножницами не нападёт!!! :))
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Привередливая вы , Татьяна Анатольевна, чай сугроб не кукурузное поле ! 🤷‍♀️
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Тот случай , когда шубы пригодились.
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Ответ RusVector
Еще бы на Чукотке где-нибудь провели! Ума хватит!
что за чушь вы написали, сами поняли? а, что в условном Питере ли Челябинске такое в аэропорту не может произойти?
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Ответ MrCute
что за чушь вы написали, сами поняли? а, что в условном Питере ли Челябинске такое в аэропорту не может произойти?
Питер и Челябинск куда более крупные и серьезные аэропорты имеют, с большим потоком, а не один рейс в день или в три дня у полусельского аэропорта в Саранске
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гора родила мышь
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Полоса чтоль обледенела?
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Да, убиться об гору снега это эпично бесказяфф.
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Ответ Vasily Ivanov
Там летели только эти "видные представители фигурного катания " ? Других пассажиров не было ?
А зачем новости про других пассажиров на спортивном сайте?
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