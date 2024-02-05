Самолет, в котором находились Тарасова и Соколовская, занесло на ВПП после приземления в Саранске. Он въехал в сугроб

Самолет с тренерами и журналистами въехал в гору снега при приземлении в Саранске.

Об этом сообщил журналист Константин Лесик.

В Саранске 6 февраля стартует первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

«Прекрасно прилетаем в Саранск. Самолет внезапно резко срулил в гору снега. Стоим на аварийке, снаружи ходят мчсники и изучают ситуацию. Пилот ничего не объяснил и просит не вставать с мест.

Со мной в самолете многие известные люди фигурного катания – , , . Сидим, ждем.

Приехали спецтехника, трап, автобус для пассажиров. Чистят снег, чтобы мы могли выбраться», – написал Лесик в телеграм-канале.

«Ситуация снаружи самолета. Занесло на ВПП и въехали в огромный слой снега. Всё уже в порядке. Жду такси в терминале», – добавил он позже.